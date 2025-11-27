ETV Bharat / state

മുനമ്പം വിഷയം: തുടർനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു, സർക്കാർ നിലപാട് വസ്‌തുതാപരമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ്

മുനമ്പം വിഷയം: തുടർനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു, സർക്കാർ നിലപാട് വസ്‌തുതാപരമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ്

Munambam Issue, P Rajeev
മന്ത്രി പി രാജീവ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ കപടമായോ വൈകാരികമായോ അല്ല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്നും വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ്. മുനമ്പം കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മന്ത്രി മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടുകൾ വിശദീകരിച്ചത്. കരമടക്കാൻ കോടതി അനുമതി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ സമരസമിതിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മന്ത്രി പി രാജീവ് (ETV Bharat)

മുനമ്പം സമരസമിതി സർക്കാരിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മുന്നോട്ട് പോയതെന്നും സർക്കാർ വസ്തുതാപരമായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് സമരസമിതിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത്.

കമ്മീഷൻ നിയമനം ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തടഞ്ഞെങ്കിലും സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീലിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധേയമായ അനുകൂല വിധി നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ വിധിയുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിലവിൽ കരമടക്കാൻ അനുമതി നൽകിയുള്ള ഉത്തരവുണ്ടായത്. കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് മുനമ്പം നിവാസികൾക്ക് കരം നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനെതിരായ അപ്പീലിൽ കരമടക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ശക്തമായ നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കും. ഒരാളെ പോലും അവിടെ നിന്ന് കുടിയിറക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സമരസമിതിയോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും സമരം നിർത്തണമോയെന്ന് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ തന്നെ കരമടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷത്തിലാണ് മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങൾ എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

വഖഫ് വിഷയവും സർക്കാരിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും

വഖഫ് സംരക്ഷണ സമിതി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതായി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ തടസ്സ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു.

മുനമ്പത്ത് ജനങ്ങൾ പണം നൽകിയാണ് ഭൂമി വാങ്ങിയത്. അവരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. അതേസമയം, വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഭൂമി വഖഫാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതിയാണ്, സർക്കാരിന് ഇത് പറയാൻ അവകാശമില്ല എന്നും മന്ത്രി പി.രാജീവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർക്കാർ നിലപാടിൽ സംതൃപ്തി അറിയിച്ച് സമരസമിതി നന്ദി അറിയിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Also Read: വാശിയേറിയ പോരാട്ടം; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് ആവേശമായി ചെന്നിത്തലയുടെ പേട്ടയിലെ വീടുകയറ്റം

TAGGED:

MUNAMBAM
P RAJEEV
MUNAMBAM COMMISSION REPORT
MUNAMBAM STRIKE
MUNAMBAM ISSUE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.