സർക്കാരിൻ്റെ 16 ഇനങ്ങളുള്ള സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ഓഗസ്റ്റ് പത്ത് മുതൽ
ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡ് (എഎവൈ) ഉടമകൾക്കും വിവിധ ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്കുമായി സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിക്കും. ഉത്രാട ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 25നകം വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Published : July 27, 2026 at 2:23 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണവും വിപണി ഇടപെടലുകളും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ വൻ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡ് (എഎവൈ) ഉടമകൾക്കും വിവിധ ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്കുമായി സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിക്കും. ഉത്രാട ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 25നകം വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി സപ്ലൈകോയ്ക്ക് 253 കോടി രൂപയുടെ അടിയന്തര ധനസഹായമാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
ഭക്ഷ്യവിപണിയിൽ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 200 കോടി രൂപയും സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണത്തിനായി 53 കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ സർക്കാരുകളൊന്നും ഒരുമിച്ച് ഇത്രയും വലിയ തുക ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
16 ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഓണക്കിറ്റ്; 6.09 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്
ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് 6,09,305 സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുക. തുണിസഞ്ചി ഉൾപ്പെടെ 16 ഇനം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളാണ് ഓരോ കിറ്റിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു കിറ്റിന് ഏകദേശം 854 രൂപയാണ് സർക്കാർ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്.
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എഎവൈ (മഞ്ഞ കാർഡ്) ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ആദ്യം കിറ്റ് വിതരണം. കൂടാതെ വിവിധ ക്ഷേമസ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്കും കിറ്റ് ലഭ്യമാക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 10 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിതരണം ഓഗസ്റ്റ് 25-നകം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ അരിയും ഗോതമ്പും; ഓണച്ചന്തകളും മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറുകളും
ഓണക്കാലത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 1,65,932 മെട്രിക് ടൺ അരിയും 24,506 മെട്രിക് ടൺ ഗോതമ്പും വിപണിയിലെത്തിക്കും. മുൻഗണനേതര വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക അരി വിതരണവും ഉടൻ ആരംഭിക്കും.
നീല കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മൂന്ന് കിലോ അരി കിലോയ്ക്ക് 10.90 രൂപ നിരക്കിലും രണ്ട് കിലോ ഗോതമ്പ് കിലോയ്ക്ക് 8.70 രൂപ നിരക്കിലും ലഭ്യമാകും. ഇതോടൊപ്പം ഓണച്ചന്തകൾക്കും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകും. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 8 മുതൽ 25 വരെ മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറുകളും മറ്റ് 11 ജില്ലകളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 16 മുതൽ 25 വരെ ജില്ലാ ഫെയറുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 126 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഓണം മാർക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കും.
പുതിയ റേഷൻ കാർഡുകളിൽ സർവകാല റെക്കോർഡ്
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അരലക്ഷം പുതിയ മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡുകൾ നൽകാനായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ലക്ഷ്യത്തെ മറികടന്ന് 73,024 പുതിയ മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡുകൾ അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ലഭിച്ച 76,338 അപേക്ഷകളിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും അപേക്ഷകൾ അംഗീകരിച്ചത്.
പുതിയ കാർഡുടമകൾക്ക് അടുത്ത മാസം മൂന്നാം തീയതി മുതൽ സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കും. ഇതിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നിർവഹിക്കും. കൂടുതൽ അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ച പട്ടിക വാർഡ് അംഗങ്ങൾക്കും സിഡിഎസ് സംവിധാനങ്ങൾക്കും കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന് ആകെ 448.05 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ വിപണി ഇടപെടലിനും സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണത്തിനുമായി 273 കോടി രൂപയും നെല്ല് സംഭരണ പ്രോത്സാഹന ബോണസായി 154.79 കോടി രൂപയും ഗതാഗതച്ചെലവിനായി 20.26 കോടി രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷം മുഴുവൻ അനുവദിച്ചത് 700 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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