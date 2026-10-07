ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ ചതിക്കുഴികളിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ 'സൈബർ ജാഗ്രത സേഫ്ടെക്'; കേരളത്തിൽ വിപുലമായ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം
മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളിലേക്കും പൗരന്മാരിലേക്കും ബോധവൽക്കരണം എത്തിക്കും.
Published : October 7, 2026 at 5:46 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സൈബർ സുരക്ഷ, ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷിതത്വം, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യാ ഉപയോഗം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി ബോധവൽക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 'സൈബർ ജാഗ്രത സേഫ്ടെക്' ക്യാമ്പയിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായി. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസ് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷനാണ് ഈ ബൃഹദ് ക്യാമ്പയിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ക്യാമ്പെയ്ൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിവേഗ വളർച്ച പുതിയ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം ദുരുപയോഗത്തിനുള്ള സാധ്യതകളും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾ സൈബർ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും, ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി സി. പി. ജോൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
പദ്ധതിയുടെ ഘടനയും ലക്ഷ്യങ്ങളും
ക്യാമ്പയിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 1,000 അക്കാദമിക് അംബാസഡർമാർക്കും 1,500 കമ്മ്യൂണിറ്റി അംബാസഡർമാർക്കും പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകും. ഇവരുടെ സേവനത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളിലേക്കും ഒരു ലക്ഷം പൗരന്മാരിലേക്കും സൈബർ സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണം നേരിട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സേഫ്ടെക് ക്ലബുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി അംബാസഡർമാർ, സൈബർ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രത്യേക ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിവയിലൂടെയാണ് ക്യാമ്പയിൻ ഘട്ടംഘട്ടമായി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളും മറ്റ് സൈബർ ഭീഷണികളും തിരിച്ചറിയാനും, അവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടാനും, അപകടസാധ്യതകൾ നേരിടുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാനും പൊതുജനങ്ങളെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രാപ്തരാക്കും.
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ചടങ്ങിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പങ്കാളിത്തവും
ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഗ്യചിഹ്നമായ 'കിയോ' അവതരിപ്പിച്ചു. മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ ക്യാമ്പയിൻ പോർട്ടലും, മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ ക്യാമ്പയിൻ ലോഗോയും പ്രകാശനം ചെയ്തു. ക്യാമ്പയിൻ അംബാസഡർമാരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ വീഡിയോ തൊഴിൽ, മൃഗസംരക്ഷണം, വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ പുറത്തിറക്കി. ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി സന്നിഹിതരായിരുന്നവർ കൂട്ടത്തോടെ സൈബർ സുരക്ഷാ പ്രതിജ്ഞയും എടുത്തു.
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസ് വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി സീറാം സാംബശിവ റാവു, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷൻ ഡയറക്ടർ സച്ചിൻ കുമാർ യാദവ്, ഐ സി ടി അക്കാദമി ഓഫ് കേരള സി ഇ ഒ മുരളീധരൻ മണ്ണിങ്ങൽ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐ ടി മിഷൻ ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് മേധാവി അൽഫ എസ്. എസ്. തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിവേഗം വർധിച്ചുവരുന്ന സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് തടയിടാൻ ഈ ക്യാമ്പയിൻ വലിയ തോതിൽ സഹായകരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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