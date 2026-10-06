ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ചരിത്രപരമായ വ്യവസായ പദവി ഉടൻ; 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട് മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ്
മൈസൂർ ദസറയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങളും സാംസ്കാരിക വിരുന്നും അണിനിരക്കുമെന്ന് മന്ത്രി.
Published : October 6, 2026 at 8:34 PM IST
വയനാട്: കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കാനും നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാനുമായി വ്യവസായ പദവി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചതായി ടൂറിസം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വൈത്തിരിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്' പദ്ധതിയും റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം മിഷൻ്റെ പുതിയ 'ലൈഫ് എക്സപീരിയൻസ് ട്രെയിൽസ്' പദ്ധതികളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മലബാർ മേഖലയിലെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ സജീവമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ബൃഹദ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.
'ബ്രാൻഡ് വയനാട്' പദ്ധതിയും ടൂറിസം കുതിപ്പും
വയനാടിൻ്റെ പ്രകൃതിഭംഗി, കൃഷി, സാഹസിക വിനോദങ്ങൾ, ഫാം ടൂറിസം, ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, തദ്ദേശീയ ഭക്ഷ്യ വൈവിധ്യങ്ങൾ, കലകൾ, കരകൗശല വിദ്യകൾ എന്നിവയെല്ലാം കോർത്തിണക്കി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ജില്ലയെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്' പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ടൂറിസത്തിന് വലിയ സാധ്യതയുള്ള ജില്ലയിൽ തിരുനെല്ലി ട്രെയിലും, ചേകാടി ഉൾപ്പെടുന്ന കോഫി ട്രെയിലും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഡിസംബറോടെ ഡൽഹിയിൽ ബ്രാൻഡ് വയനാടിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രചാരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും. കെ ടി ഡി സി സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നവീകരിച്ച് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിലാക്കാനുള്ള കർമ്മപദ്ധതികളും സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിവരികയാണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"സമീപകാലത്തുണ്ടായ പ്രകൃതിദുരന്തം മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് വാർഡുകളെ മാത്രമാണ് ബാധിച്ചത് ജില്ല മൊത്തത്തിൽ അപകടത്തിലാണെന്ന തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സഞ്ചാരികൾ വയനാട്ടിലേക്ക് കടന്നുവരണം," മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മൈസൂർ ദസറയിലും ദേശീയോത്സവങ്ങളിലും കേരള സാന്നിധ്യം
വയനാടിനെ കൂർഗ്, മൈസൂരു ജില്ലകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ടൂറിസം സർക്യൂട്ട് വികസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷത്തെ മൈസൂർ ദസറ ആഘോഷങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാവിരുന്നുകളും സംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിശ്ചലദൃശ്യവും അവതരിപ്പിക്കും. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഹോൺബിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ മാതൃകയിൽ കേരളത്തിലെ ഓണാഘോഷങ്ങളെയും ലോകോത്തര വലിയൊരു ടൂറിസം ഇവൻ്റാക്കി മാറ്റാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലയിലെ ടൂറിസം മേഖലയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വൈത്തിരി വില്ലേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം എൽ എ ഉഷ വിജയൻ, ടൂറിസം വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എം അഞ്ജന, അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ സുമിത് കുമാർ താക്കൂർ, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡൻ്റ് കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
Also Read: യാത്രക്കിടയിൽ സാനിറ്ററി നാപ്കിന് ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട; WOMN പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ