ഹരിതകർമസേനയ്ക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഓണസമ്മാനം; ഉത്സവബത്ത വർധിപ്പിച്ചു, നേട്ടം 5 ലക്ഷം പേർക്ക്
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. 2025ൽ ഓണത്തിന് ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങൾക്ക് 1,250 രൂപ വീതമായിരുന്നു ഉത്സവബത്തയായി നൽകിയിരുന്നത്
Published : August 21, 2026 at 9:34 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഓണം പ്രമാണിച്ച് നൽകുന്ന ഉത്സവബത്ത സർക്കാർ വർധിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകിയ 1,250 രൂപയിൽനിന്ന് 1,500 രൂപയായാണ് തുക ഉയർത്തിയത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ടിൽനിന്ന് തുക അനുവദിക്കാൻ അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 20നാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. 2025ൽ ഓണത്തിന് ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങൾക്ക് 1,250 രൂപ വീതമായിരുന്നു ഉത്സവബത്തയായി നൽകിയിരുന്നത്. ഈ വർഷവും സമാനമായ രീതിയിൽ ആനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഓഗസ്റ്റ് 17ന് സർക്കാരിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഈ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് 2026ലെ ഓണോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുക 1,500 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഉത്സവബത്ത അനുവദിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഓണത്തിന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 250 രൂപ അധികമായി ലഭിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവ് എല്ലാ കോർപറേഷനുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും ഇതിനോടകം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ, ശുചിത്വ മിഷൻ, ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ എന്നിവയ്ക്കും ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് നൽകി.
ആനുകൂല്യം അഞ്ചുലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക്
ഒരു വർഷത്തിനിടെ 250 രൂപയുടെ വർധനയാണ് ഉത്സവബത്തയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. തുക 1,500 രൂപയായി ഉയർത്തിയതോടെ ഓരോ അംഗത്തിനും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 20 ശതമാനം അധികം തുക ലഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 5,25,991 തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യത്തിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലും അയ്യൻകാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 100 പ്രവൃത്തിദിനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുകയെന്ന് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വീടുകളിൽനിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സംസ്കരണത്തിനായി കൈമാറുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നവരാണ് ഹരിതകർമസേനാംഗങ്ങൾ. ഓരോ വാർഡിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശുചിത്വ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മാലിന്യമുക്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ ഇവർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇവരുടെ സേവനം മുൻനിർത്തിയാണ് ഉത്സവബത്ത വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
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തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീടുകളിൽനിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന യൂസർ ഫീ ഉൾപ്പെടുന്ന തനത് ഫണ്ടിൽനിന്നാണ് ഇതിനുള്ള തുക കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഓണക്കാലത്ത് താഴെത്തട്ടിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ നടപടി. ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ തുക വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുക്കും. അർഹരായ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികൾക്കും സമയബന്ധിതമായി തന്നെ ഉത്സവബത്ത ഉറപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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