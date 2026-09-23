സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്ന് മുടങ്ങില്ല; അടിയന്തര നടപടികളുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്
സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്
Published : September 23, 2026 at 7:47 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ അടിയന്തര മുൻകരുതൽ നടപടികളുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. നിലവിൽ നടക്കുന്ന മരുന്ന് വിതരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പുറമേ, ഏതെങ്കിലും മരുന്നുകൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിട്ടാൽ കാരുണ്യ ഫാർമസികൾ വഴി ലോക്കൽ പർച്ചേസ് നടത്താൻ എല്ലാ സ്ഥാപന മേധാവികൾക്കും നിർദേശം നൽകി.
സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആശുപത്രികളിലെ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാദേശികമായി മരുന്നുകൾ വാങ്ങാൻ നിർദേശം നൽകിയത്.
വിതരണത്തെ ബാധിച്ച കാരണങ്ങൾ
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകാൻ വൈകിയതും പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധവുമാണ് നിലവിൽ ചില മരുന്നുകളുടെ വിതരണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്. കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെഎംഎസ്സിഎൽ) സാധാരണയായി ഏപ്രിലിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മെയ് മാസത്തോടെ പർച്ചേസ് ഓർഡറുകൾ നൽകുന്നതാണ് പതിവ്.
എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഏപ്രിലിൽ പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് പുതിയ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇതിനിടെ പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം കാരണം മരുന്ന് വിതരണം സാധ്യമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടെൻഡറെടുത്ത പല കമ്പനികളും പിന്മാറുകയും ചെയ്തു.
മരുന്നുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളുടെ പട്ടികയിലുള്ള 855 എണ്ണത്തിൽ 664 എണ്ണത്തിനാണ് ഇതുവരെ പർച്ചേസ് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനോടകം 530 മരുന്നുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ മരുന്നുകളെല്ലാം കൂടുതലായി എത്തും. ബാക്കിയുള്ള 191 ഇനങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ട്. പനി, പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾക്കും ക്ഷാമം നേരിടാതിരിക്കാൻ കർശന നിർദേശമുണ്ട്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ
യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളും ആഗോളതലത്തിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കുണ്ടായ ക്ഷാമവും കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ 'ഫോഴ്സ് മജ്യൂർ' (Force Majeure) വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിതരണക്കാരെ പിഴകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും കുറഞ്ഞ ഡെലിവറി സമയം 100 ദിവസമായി നീട്ടിനൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നാണ് കെഎംഎസ്സിഎൽ കമ്പനികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
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ഇതിന് പുറമേ മരുന്ന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായി സപ്ലൈ ചെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വിവിധ വെയർഹൗസുകൾ തമ്മിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലും മരുന്നുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് മുടങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന പരാതികളെ തുടർന്ന് കെഎംഎസ്സിഎല്ലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വിഭാഗം അടുത്തിടെ നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. പകരം മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാനുള്ള ചുമതല ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
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