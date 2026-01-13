ETV Bharat / state

തിരുനാവായയില്‍ നടക്കാനിരുന്ന മഹാ കുംഭമേള തടഞ്ഞ് സർക്കാർ

ജനുവരി 18 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 3 വരെയാണ് മഹാമാഘ ഉത്സവം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.

മലപ്പുറം: തിരുനാവായയിൽ നടക്കുന്ന കുംഭ മേളയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ തടഞ്ഞ് സർക്കാർ. ജനുവരി 18 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 3 വരെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കുംഭമേളയായ മഹാമാഘ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളാണ് തടഞ്ഞത്. ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കെയാണ് കാരണം വിശദമാക്കാതെ പൊലീസും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി ഉത്സവ നടപടികൾ തടഞ്ഞതെന്ന് സംഘാടകര്‍ പറയുന്നു.

കേരളത്തിലെ കുംഭമേള എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിപാടികൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷ നൽകി അനുമതി ചോദിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത്. ശേഷമാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. കലക്‌ടർ, ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ, ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റുമാർ എന്നിവർ പരിപാടിയുടെ രക്ഷാധികാരികളായിരിക്കെ ആണ് ഒരുക്കങ്ങൾ തടഞ്ഞതെന്നും സംഘാടകര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അനുമതി തേടിയിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍

തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള നിളയുടെ തീരത്താണ് കുംഭമേളയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ഉത്സവ ക്രമീകരണങ്ങളുമെല്ലാം നടന്നിരുന്നത്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നിലം ഒരുക്കുകയും യാത്ര സുഖമമാക്കാൻ താത്‌ക്കാലിക പാല നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ പുഴയിലെ താത്‌ക്കാലിക പാലം നിർമിക്കുന്നതോ മറ്റ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നടത്തിയത് അനുവാദം കൂടാതെയാണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെ സ്റ്റോപ്പ് മെമോ. നിര്‍മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയിക്കാതെയും അനുവാദം കൂടാതെയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നു.

തിരൂർ താലൂക്കിൽ തിരുനാവായ ദേശത്ത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള പുരാതന ക്ഷേത്രമാണ് തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം. ഹൈന്ദവ, വൈഷ്‌ണവ വിശ്വാസപ്രകാരം ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളായ മഹാവിഷ്‌ണുവാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്‌ഠ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിന്ദുസമാജത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക നദിയുത്സവമാണ് മഹാമാഘ മഹോത്സവം.

ചരിത്രം: പണ്ട് തിരുനാവായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് 12 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മഹാമാഘം എന്ന പേരിൽ ഒരു വലിയ ഉത്സവം നടന്നിരുന്നു. ഇത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കുംഭമേളയ്ക്ക് സമാനമായ ഒരു ആത്മീയ സംഗമമായിരുന്നു. ചേരമാൻ പെരുമാളിന്റെ കാലത്താണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്, പിന്നീട് വള്ളുവക്കോനാതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായി. ഏകദേശം 250 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് ഈ ഉത്സവം നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടത്.

കൃത്യമായ കാരണങ്ങൾ ചരിത്രരേഖകളിൽ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും, മാമാങ്കം പോലുള്ള വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന പരിപാടികൾ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ബ്രിട്ടീഷ് വിലയിരുത്തലായിരിക്കാം പ്രധാന കാരണം. 2016-ൽ തിരുനാവായ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ നദീപൂജ ചടങ്ങുകൾ പുനരാരംഭിക്കുകയും, 2028-ൽ വിപുലമായ മഹാമാഘം ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് മുന്നോടിയായാണ് 2026 ജനുവരി 18 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 3 വരെ കേരള കുംഭമേള നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചത്.

