പുത്തൻ ലുക്കിൽ സര്ക്കാര് കലണ്ടര് സൂപ്പര് ഹിറ്റ്, വന് വില്പന; തരംഗമായി അരുൺ ഗോകുലിൻ്റെ ഡിസൈനും
വിപണിയിലിറങ്ങി രണ്ടാഴ്ച തികയും മുൻപേ 1.72 ലക്ഷത്തിലധികം കലണ്ടറുകൾ വിറ്റഴിഞ്ഞതായും, ആകെ 10 ലക്ഷം കലണ്ടറുകൾ വിറ്റഴിച്ച് സർക്കാരിന് പരമാവധി വരുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അച്ചടി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
Published : November 13, 2026 at 4:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് മുന്നോട്ടുവെച്ച 'മിഷന് സമുദ്ര' ആശയം കവര് ചിത്രമാക്കി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ കലണ്ടര് വിപണിയില് സൂപ്പര് ഹിറ്റായി മുന്നേറുന്നു. ഒക്ടോബര് 29-ന് വിപണിയിലിറങ്ങി രണ്ടാഴ്ച പിന്നിടും മുന്പേ കലണ്ടര് വില്പ്പന രണ്ട് ലക്ഷത്തോടടുക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വരെ 1,72,836 കലണ്ടറുകള് വിറ്റുകഴിഞ്ഞതായും 1,23,164 കലണ്ടറുകള് വില്പ്പനയ്ക്കായി സ്റ്റോക്കുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന അച്ചടി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന വി. ജയകുമാര് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
റെക്കോര്ഡ് വില്പ്പനയും വരുമാനവും; ലക്ഷ്യം 10 ലക്ഷം കലണ്ടറുകള്
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം നവംബര് മുതല് ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള നാല് മാസക്കാലയളവില് ആകെ വിറ്റഴിഞ്ഞത് 1.80 ലക്ഷം കലണ്ടറുകള് മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാല് ഇത്തവണ വെറും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് തന്നെ വില്പ്പന ആ റെക്കോര്ഡിനൊപ്പമെത്തി. 45 രൂപ വിലയുള്ള കലണ്ടര് വിറ്റഴിച്ചതിലൂടെ മാത്രം ഇതുവരെ ഏകദേശം 75 ലക്ഷം രൂപ സര്ക്കാരിന് വരുമാനമായി ലഭിച്ചു.
ആവശ്യക്കാര് ഏറിയതോടെ 2.5 ലക്ഷം കലണ്ടറുകള്ക്കുള്ള പുതിയ പ്രിന്റ് ഓര്ഡര് കൂടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ആകെ പ്രിന്റ് ചെയ്തത് നാല് ലക്ഷം കലണ്ടറുകളായിരുന്നെങ്കില്, ഇത്തവണ ഇതിനോടകം ആറ് ലക്ഷം കലണ്ടറുകളുടെ പ്രിന്റ് ഓര്ഡര് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആകെ 10 ലക്ഷം കലണ്ടറുകള് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വില്പ്പന നടത്തി സര്ക്കാരിന് പരമാവധി വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് അച്ചടി വകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡയറക്ടര് വ്യക്തമാക്കി.
അരുണ് ഗോകുലിന്റെ പ്രൊഫഷണല് ഡിസൈന് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു
മുന്കാലങ്ങളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തികച്ചും ആകര്ഷകവും പ്രൊഫഷണലുമായ രൂപകല്പ്പനയാണ് കലണ്ടര് വിപണിയില് തരംഗമാകാന് പ്രധാന കാരണം. പ്രമുഖ യുവ കവര് ഡിസൈനര് അരുണ് ഗോകുലാണ് കലണ്ടര് ഡിസൈന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 'സദ്ഭരണവും സഹാനുഭൂതിയും' (Good Governance with Empathy) എന്ന സര്ക്കാരിന്റെ മുദ്രാവാക്യവും 'ബ്ലൂ ഇക്കോണമി' കാഴ്ചപ്പാടും ലളിതമായി ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാന് നീല നിറവും മിഷന് സമുദ്രയുടെ പ്രതീകമായി സമുദ്രവുമാണ് കവറില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
"പുതിയ സര്ക്കാര് വന്നപ്പോള് ഒരു പുതുമ കലണ്ടറിലൂടെയും വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ കോണ്സെപ്റ്റ് നല്കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് ഡിസൈനുകളാണ് ഞാന് സമര്പ്പിച്ചത്. അതില് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസാണ് ഈ ഡിസൈന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സര്ക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാര്ഗമാണ് കലണ്ടര് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ജനങ്ങള് ഇത് ഏറ്റെടുത്തു എന്നറിയുന്നതില് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിപണിയില് മികച്ച പ്രതികരണം നേടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ 'ആദം നീ എവിടെയാകുന്നു' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിന് കവര് തയ്യാറാക്കിയതും അരുണ് ഗോകുല് തന്നെയാണ്.
സര്ക്കാര് ഡയറി ഡിസംബര് ഒന്നിന് വിപണിയിലെത്തും
കലണ്ടര് വില്പ്പനയുടെ വന് കുതിപ്പില് ആവേശഭരിതരായ അച്ചടി വകുപ്പ് ഇത്തവണ സര്ക്കാര് ഡയറിയും നേരത്തെ വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 90,000 ഇംഗ്ലീഷ് ഡയറികളും 9,000 മലയാളം ഡയറികളും 1,000 സ്പെഷ്യല് കലണ്ടറുകളുമാണ് ഇത്തവണ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഡിസംബര് ഒന്നു മുതല് ഡയറി പൊതുവിപണിയില് ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ, സൗജന്യമായി നല്കുന്ന ഡയറികളുടെ വിതരണം തിങ്കളാഴ്ച മുതല് ആരംഭിക്കുമെന്നും അച്ചടി വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് അറിയിച്ചു.
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