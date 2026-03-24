ETV Bharat / state

സ്വർണം വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർ അറിയാൻ; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വില കൂടി

22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പവന് 240 രൂപ വർധിച്ച് 1,02,920 രൂപയായി. 9 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 3,120 രൂപയുടെ വലിയ വർധന. വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.

Representational Image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് 240 രൂപ വർധിച്ച് 1,02,920 രൂപയായി. ഇന്നലെ ഇത് 1,02,680 രൂപയായിരുന്നു.

ഒരു ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില 12,865 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ 12,835 രൂപയായിരുന്ന ഗ്രാമിന് 30 രൂപയുടെ വർധനവാണുണ്ടായത്. ഇന്നലെ മാത്രം സ്വർണ നിരക്കിൽ മൂന്നുതവണ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പവന് 200 രൂപ വർധിച്ച് 84,600 രൂപയായി. ഇന്നലെ 84,400 രൂപയായിരുന്നു വിപണി വില. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 25 രൂപ വർധിച്ച് 10,575 രൂപയിലെത്തി. ഇന്നലെ ഇതിൻ്റെ വില 10,550 രൂപയായിരുന്നു.

മറ്റ് കാരറ്റുകളുടെ നിരക്കും വെള്ളി വിലയും

14 കാരറ്റ് സ്വർണം പവന് 120 രൂപ കൂടി 65,880 രൂപയായി. ഇന്നലത്തെ നിരക്ക് 65,760 രൂപയായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാം 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 8,235 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ പവൻ വിലയിൽ വലിയ വർധനയാണുള്ളത്. ഒറ്റയടിക്ക് 3,120 രൂപ വർധിച്ച് പവന് 45,520 രൂപയായി. ഇന്നലെ ഇത് 42,400 രൂപയായിരുന്നു. ഒൻപത് കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 5,315 രൂപയുമായി. ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 5,300 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 10 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 2,350 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 235 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്.

വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വർണ വില അധികം വൈകാതെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾക്കിടെയാണ് ഇന്നത്തെ വില വർധന. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ഇടിവ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ സ്വർണ വില പ്രവചനാതീതമായി മാറുകയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം, ഡോളർ-രൂപ വിനിമയ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനം, രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വില വർധന എന്നിവ നിരക്കിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറുന്നതും വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും വിപണിയെ ബാധിക്കുന്നു. ഈ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെയും നിക്ഷേപകരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതാണ്.

വിപണി വിലയും വാങ്ങുന്ന വിലയും

മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിപണി നിരക്കിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. സ്വർണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിലയ്‌ക്കൊപ്പം പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജ് എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഉപഭോക്താവ് നൽകേണ്ട അന്തിമ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഓരോ ആഭരണത്തിൻ്റെയും ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അതിനാൽ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ വിപണി വിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന തുക നൽകേണ്ടിവരും. വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണ വിലയിൽ വർധന തുടരുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നതും വരും മാസങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ വർധിക്കാൻ കാരണമാകും.

Also Read: സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം വിപണിയെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.