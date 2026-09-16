ആഗോള വിപണിയിലെ മാറ്റം കേരളത്തിലും; സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്
ഇന്നത്തെ (സെപ്റ്റംബർ 16) വിപണി നിരക്ക് അനുസരിച്ച് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,065 രൂപയും പവന് 1,12,520 രൂപയുമാണ്
Published : September 16, 2026 at 9:40 AM IST
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് സ്വർണവില ഉയരുന്നത്. ഗ്രാമിന് 25 രൂപയും പവന് 200 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില
ഇന്നത്തെ (സെപ്റ്റംബർ 16) വിപണി നിരക്ക് അനുസരിച്ച് 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 14,065 രൂപയും പവന് 1,12,520 രൂപയുമാണ്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിനും വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വർധിച്ച് 11,555 രൂപയിലും പവന് 92,440 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വർധിച്ച് 9,000 രൂപയും പവന് 72,000 രൂപയുമായി. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർധിച്ച് 5,805 രൂപയും പവന് 46,440 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. അതേസമയം വെള്ളി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 245 രൂപയും 10 ഗ്രാമിന് 2,450 രൂപയുമാണ് വിപണി വില.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വിപണി
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വില പരിശോധിച്ചാൽ വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം വ്യക്തമാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 15) ഗ്രാമിന് 30 രൂപ വർധിച്ച് 14,040 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം. എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 14) സ്വർണവിലയിൽ വലിയ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് രാവിലെ ഗ്രാമിന് 30 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,125 രൂപയിലെത്തിയ വില വൈകുന്നേരത്തോടെ വീണ്ടും 115 രൂപ കുറഞ്ഞ് 14,010 രൂപയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 12) വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഗ്രാമിന് 14,155 രൂപയിലായിരുന്നു വ്യാപാരം. വ്യാഴാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 10) ഗ്രാമിന് 110 രൂപ വർധിച്ച് 14,255 രൂപയിലായിരുന്നു സ്വർണവില.
ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്ക് വർധന
സ്വർണാഭരണങ്ങളിൽ എച്ച്.യു.ഐ.ഡി മുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചു. ഒരു ആഭരണത്തിന് 45 രൂപയായിരുന്ന നിരക്ക് 75 രൂപയായാണ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (ബി.ഐ.എസ്) ഉയർത്തിയത്. പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ സെപ്റ്റംബർ 14 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ബി.ഐ.എസ് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് നിരക്ക് വർധന വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സ്വർണത്തിന് പുറമെ വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെ ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കുകളും ബി.ഐ.എസ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെ നിരക്കിൽ മാറ്റമില്ല. ഒരു വെള്ളി ആഭരണത്തിന് 35 രൂപയാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഹാൾമാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ കൺസൈൻമെൻ്റ് നിരക്ക് 200 രൂപയായും വെള്ളിക്ക് 150 രൂപയായും തുടരും. ഈ നിരക്കുകൾക്ക് പുറമെ ബാധകമായ നികുതികളും വ്യാപാരികൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അംഗീകൃത അസ്സേയിങ് ആൻഡ് ഹാൾമാർക്കിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ബി.ഐ.എസ് ഈടാക്കുന്ന നിരക്കുകളിലും മാറ്റമുണ്ട്. സ്വർണത്തിന് ഒരു ആഭരണത്തിന് ഏഴ് രൂപ 50 പൈസയും വെള്ളിക്ക് മൂന്ന് രൂപ 50 പൈസയുമാണ് ബി.ഐ.എസ് ഈടാക്കുക.
സ്വർണത്തിൻ്റെ ശുദ്ധത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കുന്നതിനും ഹാൾമാർക്കിങ് സംവിധാനം അനിവാര്യമാണ്. ആറക്ക ആൽഫാന്യൂമെറിക് കോഡായ എച്ച്.യു.ഐ.ഡി വഴി ഓരോ ആഭരണത്തിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. രാജ്യത്ത് സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഹാൾമാർക്കിങ് നിർബന്ധമാക്കിയതിന് ശേഷം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ഗുണം ലഭിച്ചിരുന്നു. വ്യാജ സ്വർണം വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് തടയാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഒറ്റയടിക്ക് 30 രൂപയുടെ വർധനയാണ് സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ എച്ച്.യു.ഐ.ഡി നിരക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് 67 ശതമാനം വരും. പുതിയ നിരക്ക് വർധന സ്വർണം വാങ്ങുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റങ്ങളും ആഗോള സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ നിക്ഷേപകർ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും വില വർധനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
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ഡോളറിൻ്റെ മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണ വിപണിയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളും സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സ്വർണത്തിന് എക്കാലത്തും വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതിനാൽ വിലയിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വലിയ ചലനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പഴയ സ്വർണം മാറ്റി വാങ്ങുന്നവർക്കും പുതിയതായി സ്വർണം വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവർക്കും നിലവിലെ വില വർധന തിരിച്ചടിയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വിപണിയിൽ സമാനമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
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