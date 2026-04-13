സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് നൽകേണ്ടത് 1,11,800 രൂപ
സ്വർണം ഗ്രാമിന് 13,975 രൂപയും പവന് 1,11,800 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില.
Published : April 13, 2026 at 1:06 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് 13,975 രൂപയിലെത്തി. പവന് 1,11,800 രൂപയാണ് പുതിയ വിപണി നിരക്ക്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 30 രൂപ താഴ്ന്ന് 11,485 രൂപയായും പവന് 91,880 രൂപയുമായി മാറി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 8,945 രൂപയും പവന് 71,560 രൂപയുമാണ് നിലവിലെ വില. ഒൻപത് കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 5,765 രൂപയും പവന് 46,120 രൂപയുമായി. വിപണിയിൽ പ്രവചനാതീതമായ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ ഉപയോക്താക്കൾ ആശങ്കയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി സ്വർണവിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
വെള്ളിവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
സ്വർണവില കുറഞ്ഞെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിവിലയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ല. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് 255 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്. 10 ഗ്രാമിന് 2,550 രൂപ നൽകണം. കേരളത്തിൽ ഈ മാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണവില പവന് 1,12,800 രൂപയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1,09,240 രൂപയുമാണ്.
വരും ദിവസങ്ങളിലും സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ വിപണിയിൽ ദൃശ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. വിവാഹ സീസൺ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്വർണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും ഈ കാലയളവിൽ വർധന പ്രകടമാണ്.
സ്വാധീനിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ഘടകങ്ങൾ
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷ സാധ്യതകളാണ് സ്വർണവിലയെ നിലവിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരാജയപ്പെട്ടു.
ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടത് സ്വർണവിലയെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സാരമായി ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. അതിനാൽ സ്വർണവിലയിൽ ഇനിയും വലിയ ഇടിവുണ്ടാകുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് വിപണി. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കാറുണ്ട്.
പണപ്പെരുപ്പം, ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം എന്നിവ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങളാണ്. കൂടാതെ ഡോളർ സൂചികയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവില നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ വ്യാപാര മേഖലയെ അതിവേഗം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
വാങ്ങാൻ ചെലവേറും
ഇന്ന് ഒരു പവൻ ആഭരണം വാങ്ങാൻ മറ്റ് ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം നൽകണം. പഴയ സ്വർണം വിൽക്കുന്നവർക്ക് വിപണി നിരക്കിന് അനുസരിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരം രൂപ കിട്ടിയേക്കും. വിപണി നിരക്കിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ പണിക്കൂലിയും ഹാൾമാർക്കിങ് നിരക്കും ഉൾപ്പെടെയാണ് വിൽപന വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
ആഭരണങ്ങളുടെ രൂപകല്പന അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. സ്വർണത്തിന് ആവശ്യക്കാർ കുറയുമ്പോൾ വില ഇടിയുകയും നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം വരുമ്പോൾ വില തിരിച്ചു കയറുകയും ചെയ്യും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ഇടിവ് പ്രതീക്ഷിക്കാമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വില കുതിച്ചുയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
