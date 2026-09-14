വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറെ അടിക്കടി മാറ്റുന്നതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി; വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് മന്ത്രി
ഇതൊരു ബോധപൂർവമായ നടപടിയാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല. പൊതുവായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വന്നതാണെങ്കിലും വകുപ്പിനെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് മന്ത്രി
Published : September 14, 2026 at 12:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറെ അടിക്കടി മാറ്റുന്നതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ. മൂന്നര മാസത്തിനിടെ മൂന്ന് ഡയറക്ടർമാരെ മാറ്റിയത് വകുപ്പിൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പ് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പരീക്ഷകളും കായിക, കലാ മേളകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ചുമതല ഡയറക്ടർക്കാണ്. ജൂണിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് മുതൽ മാർച്ചിൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ അക്കാദമിക് കലണ്ടർ അനുസരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച് വീണ്ടും ജൂണിൽ സ്കൂൾ തുറക്കണം. ഇതിനിടയിൽ വിവിധ പരീക്ഷകൾ, കലാ-കായിക മേളകൾ, ശാസ്ത്ര മേളകൾ, സപ്ലിമെൻ്ററി പരീക്ഷകൾ എന്നിവയെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിവാര, പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ള വകുപ്പാണിത്. ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി മാറ്റുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും മന്ത്രി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
മന്ത്രി അറിയാതെ മാറ്റം
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള മാറ്റമല്ല ഇതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. പത്തോ മുപ്പതോ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റിയതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ വകുപ്പിലും മാറ്റമുണ്ടായത്. മറ്റ് പല വകുപ്പുകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇതൊരു ബോധപൂർവമായ നടപടിയാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല. പൊതുവായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വന്നതാണെങ്കിലും വകുപ്പിനെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് മന്ത്രി.
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വകുപ്പുകൾ സംയോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ (ഡിജിഇ) എന്ന തസ്തിക രൂപീകരിച്ചത്. നേരത്തെ ഡിപിഐ ആയിരുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് അനീഷിനെപ്പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൂന്നര വർഷത്തോളം ഒരേ കസേരയിൽ ഇരുന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി മാറിയെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ്ങിനെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത്. കോഴിക്കോട് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കായിക മേളയുടെ സംഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രിയോടൊപ്പം നിരവധി ചർച്ചകൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ നടപടി. മന്ത്രി പോലും അറിയാതെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രി കടുത്ത അതൃപ്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള ഈ അഴിച്ചുപണിക്ക് തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിശദീകരണം. യാതൊരുവിധ തർക്കങ്ങളുടെയും പേരിലല്ല, മറിച്ച് പൊതുവായ ഭരണപരമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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എൻ.എസ്.കെ ഉമേഷ്, ആസിഫ് യൂസഫ്, സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ് എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ അരുൺ കെ. വിജയനാണ് പുതിയ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനും ഈ പദവിയിൽ കൂടുതൽ കാലം തുടരാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അക്കാദമിക് കലണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സ്ഥിരമായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തലപ്പത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി.
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