ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കാഹളമുയർന്നു; പ്രചാരണ ശംഖൊലി മുഴക്കി മുന്നണികൾ

2026-ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മുന്നണികൾ അണിയറയിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി. എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തുടർച്ച തേടുമ്പോൾ അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യുഡിഎഫും നിർണായകമായ മുന്നേറ്റത്തിനായി എൻഡിഎയും കളം നിറയുകയാണ്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 12, 2026 at 7:52 PM IST

10 Min Read
അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടായ കേരളത്തിൽ വീണ്ടും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാഹളമുയരുമ്പോൾ നിലമൊരുക്കുന്ന തിരക്കിലേക്ക് മൂന്ന് മുന്നണികളും കടന്നു കഴിഞ്ഞു. മുമ്പ് യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും നേർക്കുനേർ മത്സരിച്ചിരുന്നിടത്ത് മൂന്നാം ശക്തിയെന്ന നിലയിൽ ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎയും സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രധാനമ്രന്തി നരേന്ദ്രമോദിയും കളംപിടിച്ചതോടെ വേനൽച്ചൂടിനൊപ്പം പ്രചാരണമാപിനിയും ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു. എൽഡിഎഫിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിയൻ തന്നെ മൂന്നാം വട്ടവും നയിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് കൂട്ടായ നേതൃത്വമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശൻ തന്നെയാണ് നായകസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബിജെപി പ്രധാനമന്ത്രിയെ നരേന്ദ്രമേദിയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

'മറ്റാരുണ്ട് എൽഡിഎഫ് അല്ലതെ'

തുടർച്ചയായി രണ്ട് വട്ടം സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണത്തിലിരുന്ന എൽഡിഎഫ്, പിണറായി 3.0 ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മൂന്നാമതും രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. 'മറ്റാരുണ്ട് എൽഡിഎഫ് അല്ലാതെ' എന്ന പ്രചാരണ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇത്തവണ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിനായി സിപിഎം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. യുഡിഎഫ് ഭരണം അവസാനിച്ച 2016ൽ 'എൽഡിഎഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും' എന്ന മുദ്രാവാക്യം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചുരപ്രചാരം നേടിയിരുന്നു. 2021ൽ ലോകമാകെ കൊവിഡ് ഭീതിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചപ്പോൾ 'ഉറപ്പാണ് എൽഡിഎഫ്' എന്നതായിരുന്നു പ്രചാരണവാക്യം.

രണ്ട് തെരെഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉദ്ദേശിച്ച സർക്കാരിൻ്റെ വികസനനേട്ടങ്ങൾ വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് മുഖ്യമ്രന്തി പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി നടത്തിയത്. സിപിഎം നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽഡിഎഫ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 45.4 ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ഭരണത്തിലെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ സീറ്റുകളിൽ 70.7ശതമാനം സീറ്റുകളും ഇടതുപക്ഷം നേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ സിപിഎമ്മിനും സിപിഐ അടങ്ങുന്ന മറ്റ് കക്ഷികൾക്കും കാര്യങ്ങൾ ഇക്കുറി അത്ര പന്തിയല്ല.

കലങ്ങി മറയുന്ന സിപിഎം രാഷ്ട്രീയം

അടുക്കും ചിട്ടയും സംഘടനാശേഷിയും മുഖമുദ്രയായിരുന്ന സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ വിട്ടുപോകുന്നത് പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂരിൽ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, ഇടുക്കിയിൽ മുൻ എംഎൽഎ എസ് രാജേന്ദ്രൻ, ആലപ്പുഴയിൽ മുൻമ്രന്തിയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ ജി സുധാകരൻ, കൊല്ലത്ത് മുൻ എംഎൽഎ അയിഷാ പോറ്റി എന്നിവർ പാർട്ടി വിട്ടുപോയത് കടുത്ത ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും. സംസ്ഥാനത്താകെ സിപിഎമ്മിലെ അപ്രിയരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുവെന്നതാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ചർച്ച. സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ പടലപിണക്കങ്ങളും കണ്ണൂരിലടക്കം പുറത്തുവന്ന രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പും സിപിഎമ്മിനെ കുടുക്കിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായി 10 വർഷം അധികാരത്തിലിരുന്നതോടെ കടുത്ത ഭരണവിരുദ്ധവികാരം എൽഡിഎഫിന് വിനയാകുമെന്നും തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മുൻനിർത്തി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. തെരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എൽഡിഎഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മൂന്ന് മേഖലാ ജാഥകളും ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കണ്ടില്ലെന്നായിരുന്നു സിപിഐ സംസ്ഥാന എക്‌സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.

എല്‍ഡിഎഫ് പോസ്റ്റര്‍ (Facebook.com)
ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അകന്നുകഴിഞ്ഞ രണ്ട് നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇക്കുറി സിപിഎമ്മിനെ കൈവിട്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്. എയ്ഡഡ് കോളജ് നിയമനത്തിലെ തടസങ്ങളും തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിലുണ്ടായ നിസംഗതയുമാണ് ഒരുപരിധി വരെ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അകറ്റിയത്. ഓർത്തഡോക്‌സ് -യാക്കോബായ പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ ഓർത്തഡോക്‌സ് വിഭാഗത്തിന് അനുകൂലമായ കോടതിവിധി നിലവിലിരുന്നിട്ടും യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പള്ളികൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നൽകാനും സർക്കാർ തയാറായില്ല. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരത്തിൽ ലത്തീൻ വിഭാഗങ്ങളുമായും സർക്കാർ ഇടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ ഒരു ദേശീയ ദിനപത്രത്തിൽ വന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിമുഖത്തിലെ മുസ്ലീം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളും മലപ്പുറത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തയാളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കടുത്ത അവമതിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻ്റ്, തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയും മറ്റ് ഭരണപരാജയങ്ങളും സർക്കാരിനെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്തുവന്ന ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ് സർക്കാരിന് വലിയ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളടക്കം രണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റുമാരാണ് കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിൽവാസമനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇതിലുണ്ടായ വിശ്വാസിസമൂഹത്തിൻ്റെ വികാരം മറികടക്കാൻ ഇനിയും സിപിഎമ്മിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിന് പുറമേ അഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളിൽ പുറത്ത് വന്ന ക്രമക്കേടുകളും പാർട്ടിയെയും മുന്നണിയെയും വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ്‌കുമാറിനെതിരെ മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ തന്നെ പരാതിയുമായി രംഗത്ത് വന്നതും മുന്നണിക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിപിഎം നയിക്കുന്ന മുന്നണിയിലെ പലകക്ഷികൾക്കും സർക്കാരിൻ്റെ പല നിലപാടുകളോടും ചേർച്ചയില്ല. സുശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനംഭരണ-രാഷ്ട്രീയ തലങ്ങളിൽ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സിപിഎമ്മിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ ചലിപ്പിച്ചാണ് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിലവിൽ വലിയ തോതിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധത്തിലാണെങ്കിലും അതിനെ മറികടക്കാൻ സിപിഎമ്മിൻ്റെ കേഡർ വോട്ടുകൾ സഹായകമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളത്.

ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ കേരളകോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ മുൻ നിർത്തിയുള്ള അടവുനയത്തിന് പാർലമെൻ്റ് - തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തിരിച്ചടിയേറ്റെങ്കിലും അവർ മുന്നണി മാറാതിരുന്നത് സിപിഎമ്മിന് തെല്ലൊന്നുമല്ല ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിലവിലെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മറികടക്കാനായില്ലെങ്കിലും തോൽവിയുടെ ആഘാതം കുറച്ച് പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെയും വിശ്വാസ്യത തിരിച്ചു പിടിക്കാനാവും സിപിഎം ഇത്തവണ ശ്രദ്ധയൂന്നുക.

ഭരണവിരുദ്ധവികാരം മുതലെടുക്കാൻ യുഡിഎഫ്

പത്ത് വർഷം തുടർച്ചയായുള്ള ഇടത് ഭരണത്തിനെതിരായ വികാരം പരമാവധി മുതലെടുത്ത് സംസ്ഥാന ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തുന്നത്. കൂട്ടായ നേതൃത്വമാണ് മുന്നണിയെ നയിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നായക സ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശൻ തന്നെയാണുള്ളത്. അദ്ദേഹം നയിച്ച പുതുയുഗയാത്ര സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരിലുണ്ടാക്കിയ ആവേശം മുന്നണിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി മാറും. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തെരെഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പോലെ ദുർബലമായ നേതൃത്വമല്ല മുന്നണിക്കുള്ളതെന്ന സന്ദേശം പുറത്തേക്ക് നൽകാൻ യുഡിഎഫിനും കോൺഗ്രസിനും കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് അവരുടെ വലിയ വിജയം. സർക്കാരിനെതിരെ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും കടുത്ത നിലപാടെടുത്ത സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണിയുടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പ്രകടനവും യുഡിഎഫിന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ 39.5ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ ആകെ 29.3ശതമാനം സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് മുന്നണിക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പല ഘടകങ്ങളും യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കൊപ്പം വിശ്വാസിസമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയും

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് യുഡിഎഫിൽ നിന്നും അകന്ന മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച് നടപ്പാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രവും അവരോടുള്ള സമീപനവും ഫലം കണ്ടുവെന്നാണ് വിവിധ ന്യൂനപക്ഷസാമുദായിക നേതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. മലയോര കർഷകരുടെ ജീവനും കൃഷിക്കും ഭീഷണിയായ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിൽ യുഡിഎഫ് എടുത്ത നിലപാട് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നു. മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാർജ്ജിക്കാനും മുന്നണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ ശബരിമല യുവതിപ്രവേശം, സ്വർണക്കൊള്ള എന്നിവയിൽ മുന്നണിയെടുത്ത നിലപാട് വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ യുഡിഎഫിനോട് അടുപ്പിച്ച് നിർത്താനായെന്നാണ് പൊതുവേ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പില്ലാ കാലം

എക്കാലത്തും കോൺഗ്രസിനെ വെട്ടിലാക്കിയിരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ താരതമ്യേന നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ആദ്യം കെ കരുണാകരൻ്റെ ഐ ഗ്രൂപ്പും എ കെ ആൻ്റണി നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന എ ഗ്രൂപ്പുമാണ് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഐ ഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന് വിഘടിച്ച് തിരുത്തൽവാദി നാലാം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപം കൊണ്ടു. കരുണാകരൻ്റെ അപ്രമാദിത്വത്തിൽ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട എ ഗ്രൂപ്പിന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ചാണക്യ തന്ത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് ശക്തി പകർന്നത്. പാർട്ടി പുന:സംഘടനയിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലും പോഷക സംഘടനാ നേതാക്കൻമാരെ തീരുമാനിക്കുന്നതിലുമടക്കം പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം ശക്തമായിരുന്നു.

എന്നാൽ 2021ൽ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരികയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റി വി ഡി സതീശനെ പ്രതിപക്ഷനേതാവാക്കി പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഗ്രൂപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും തകർന്നടിച്ചു. എങ്കിലും രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്നിവർക്ക് പുറമേ എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വിഘടിത രൂപങ്ങളും പാർട്ടിയിലുണ്ട്. നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ അത്ര ശക്തിയില്ലാത്ത തരത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ രൂപഘടന. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗ്രൂപ്പെന്ന നിലയിൽ സംസ്ഥാനമാകെ ഒരു ഏകോപനമുണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ശുഷ്‌ക്കമായ സംഘടനാ സംവിധാനം പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനശേഷിയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാലത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം കൂടി ഇനി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് താങ്ങാനാവില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് എല്ലാ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കുമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നിലവിൽ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വീതംവെപ്പ് പാർട്ടിയിൽ പൂർണമായി ഇല്ലാതായെന്ന് അവകാശപ്പെടാനുമാവില്ല.

പുതുയുഗ യാത്ര പോസ്റ്റര്‍ (Facebook.com)
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് - ലോക്‌സഭാ - തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾവി ഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷനേതാവായി എത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തെടുത്ത ടീം യുഡിഎഫ് എന്ന പ്രതിച്ഛായ മുന്നണിക്ക് ഏറെ മുതൽക്കൂട്ടായെന്ന് കരുതേണ്ടി വരും. ഇടതുമുന്നണി ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ തൃക്കാക്കര, പുതുപ്പള്ളി, പാലക്കാട്, നിലമ്പൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വമ്പൻ വിജയം മുന്നണിയുടെ ആത്മവിശ്വാസമുയർത്തിയിരുന്നു. ചേലക്കര മണ്ഡലം കൈവിട്ടെങ്കിലും അവിടെ കെ രാധാകൃഷ്ണന് ലഭിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇടിവുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും യുഡിഎഫിന് പ്രചാരണതന്ത്രമായി ഉപയോഗിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഏറ്റവും അവസാനം നിലമ്പൂർ പി വി അൻവറിനെ യുഡിഎഫിനൊപ്പം കൂട്ടേണ്ടതില്ലെന്ന സതീശൻ്റെ കടുത്ത നിലപാടും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ കൈയടി നേടി. അവിടെ നേടിയ വിജയം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയായും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഡ്രസ് റിഹേഴ്‌സൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏഴ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഭൂരിഭാഗം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളും യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ചതോടെ മുന്നണി സെമി ഫൈനൽ ജയിച്ച പ്രതീതി കൊണ്ടുവരാനും മുന്നണി നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഘടകകക്ഷികളിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ ഐക്യവും മുന്നണിക്ക് ഗണകരമാവും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ 22 സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങിയ കോൺഗ്രസിനും ആകെ 42 സീറ്റുകൾ കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്ന യുഡിഎഫും ഇക്കുറി മികച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്.

ബിജെപിയുടെ കൈമുതൽ

എക്കാലത്തും യുഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് നേർക്കുനേർ പോരടിച്ച കേരളത്തിൽ ബിജെപിയുടേത് ശുഷ്‌ക്കിച്ച മത്സരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് അവർക്ക് കാര്യമായ മുന്നേറ്റം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാക്കാനായത്. ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് സുരേഷ്‌ഗോപിയിലൂടെ ഒരു എംപിയെ തൃശൂരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂരിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം കാര്യമായി കുറയ്ക്കാനും ആലപ്പുഴയടക്കമുള്ള മറ്റിടങ്ങളിൽ മുന്നേറ്റം നടത്താനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മണലൂർ, ഒല്ലൂർ, തൃശൂർ, നാട്ടിക, ഇരിങ്ങാലക്കുട, പുതുക്കാട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ്റിങ്ങൽ, കാട്ടാക്കട, വട്ടിയൂർക്കാവ്, നേമം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബിജെപി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കോവളം, നെയ്യാറ്റിൻകര, തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ, വർക്കല ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട്, കായംകുളം, പാലക്കാട്, കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം, കാസർകോട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ പാർട്ടി രണ്ടാമതും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ 12.4 ശതമാനം വോട്ടുകളാണ് എൻഡിഎ നേടിയത്. എന്നാൽ ഒരു സീറ്റും നേടാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത്തവണ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികളെയും മുൻ നിർത്തിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടി നേതൃത്വം തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്.

തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുന്നേറ്റം ദിശാസൂചികയായില്ല

തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലായിടത്തും മാറ്റത്തിനായി പാർട്ടി വോട്ട് ചോദിച്ചെങ്കിലും തലസ്ഥാനത്തും പാലക്കാട്ടും മാത്രമാണ് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാനായത്. ബിജെപി ശകെവശം വെച്ചിരുന്ന പന്തളം നഗരസഭ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പാർട്ടിയുടെ വോട്ടു വിഹിതം 25 ശതമാനത്തിലെത്തിക്കണമെന്ന തന്ത്രവും സംസ്ഥാനത്ത് പാളി. എങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ഗംഭീര വിജയം ബിജെപിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട് നഗരസഭ നിലനിർത്താനായതും മികവായാണ് പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നത്. തലസ്ഥാന ജില്ലയിലടക്കം ചിലയിടങ്ങളിൽ ഏതാനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സീറ്റുകൾ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കാസർകോട്ടെ ഒരു ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത്. 26 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ പാർട്ടി ഭരിക്കുമ്പോൾ ആകെ 1447 വാർഡുകളിൽ ബിജെപിക്ക് സ്വന്തമായി അംഗങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും വാർഡുകളുടെ എണ്ണത്തിലും പാർട്ടിക്ക് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ല- ക്രിസ്ത്യൻ ഔട്ട്റീച്ച് പാളി

സംസ്ഥാനത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിൽ പാർട്ടി സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടു. 2024ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപിയിലൂടെ ബിജെപിയിലേക്ക് ഒഴുകിയ ന്യൂനപക്ഷവോട്ടുകൾ അതേപടി നിലനിർത്താൻ തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്കായില്ല. പാർട്ടിയുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഔട്ട് റീച്ച് പാളിയെന്ന് അവർ തന്നെ വിലയിരുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കുമെതിരായ സംഘപരിവാർ സംഘടനയുടെ അക്രമങ്ങൾ സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി. ഇതിന് പുറമേ അർഎസ്എസിൻ്റെ മുഖപത്രമായ ഓർഗെനെസറിൽ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനം വലിയ തോതിൽ സഭകൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയാവുകയും ബിജെപിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

മുനമ്പം ഭൂസമരം ഏറ്റെടുത്ത് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പിന്തുണ നേടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ മുസ്ലീം വിരുദ്ധ സമീപനവും മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. നിലവിൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസലിയാരെ പ്രധാനമ്രന്തി മോദി ഡൽഹിക്ക് വരുത്തി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും മുസ്ലീം സമുദായത്തിനിടയിൽ കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.

നായർ- ഈഴവ- ഒബിസി വോട്ടുകളിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് പാർട്ടി

നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ വോട്ടുവിഹിതം വർധിപ്പിച്ച് സീറ്റുകളാക്കി മാറ്റണമെന്ന കർശന നിർദ്ദേശമാണ് പാർട്ടി കേന്ദ്രനേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി മണ്ഡലങ്ങളെ തരംതിരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം. എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ള നേമം, വട്ടിയൂർക്കാവ്, കഴക്കൂട്ടം, കാട്ടാക്കട പാലക്കാട്, മഞ്ചേശ്വരം, കായംകുളം, മണലൂർ, ഒല്ലൂർ, തൃശൂർ, നാട്ടിക, ഇരിങ്ങാലക്കുട, പുതുക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പാർട്ടി ഏറെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സമീപ കാലങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുള്ള ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഗണ്യമായ വോട്ടുവിഹിതമാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരെഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലാകാലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തിലധികം നായർ വോട്ടുകളും ബിജെപിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശത്തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൂർണമായും ഈ വോട്ടുകൾ ബിജെപിക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ടില്ല. ഇതിന് പുറമേ സംസ്ഥാനത്തെ ഒബിസി പട്ടികജാതി- പട്ടിക വർഗ വോട്ടുകളിലും അവർ കണ്ണുവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദിവാസികളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വനവാസി കല്യാൺ എന്ന സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

സംഘടനാതലത്തിൽ ജില്ലാ വിഭജനം, തഴേത്തട്ടിലിറങ്ങാൻ ആർഎസ്എസ്

കെട്ടുറപ്പുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപിക്ക് ശക്തി പകരുന്നത്. ഒരോ ജില്ലയുടെയും വലിപ്പമനുസരിച്ച് അവയെ രണ്ടും മൂന്നുമായി വിഭജിച്ച് ഒന്നിലധികം ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻമാരെ നിയമിച്ചാണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തിയത്. ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി ബൂത്ത് തലത്തിൽ ്രപവർത്തിക്കാൻ വിശാല സംഘടനാശേഷിയുള്ള ആർഎസ്എസാണ് രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ഓരോ പേജിനും പേജ് പ്രമുഖ് എന്ന സംവിധാനവും പ്രചാരണത്തിനായി അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നയപരിപാടികളിലെ വ്യക്തതക്കുറവ് വിനയാകുന്നു

പാർട്ടി രൂപീകരണ കാലം മുതൽ കേരളത്തിൽ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും 2014ൽ നരേന്ദ്രമോദി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമാണ് സംഘടനാ തലത്തിലും പാർലമെൻ്ററി തലത്തിലും പാർട്ടി ശക്തിപ്പെട്ടത്. കേരളത്തിൽ വികസനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന പാർട്ടി വാദം ഒരു വശത്ത് ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള വികസനമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിൽ ബിജെപിക്ക് വ്യക്തതയില്ല. പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് സമരം ചെയ്യുന്നതിൽ ബിജെപി ഇതുവരെ വിജയിച്ചിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ മിന്നുന്ന വിജയം നേടിയാൽ തലസ്ഥാന വികസനത്തിനുള്ള ബ്ലൂപ്രിൻ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവും ഇതുവരെ അവർക്ക് പാലിക്കാനായിട്ടില്ല.

എൽഡിഎഫ് സീറ്റ് നില

പാർട്ടി മത്സരിച്ചസീറ്റ്വിജയിച്ച സീറ്റ്
സിപിഎം 77 62
സിപിഐ 2317
കേരള കോൺഗ്രസ് എം1205
ജെഡിഎസ് 0402
ഐഎൻഎൽ 0301
കോൺഗ്രസ് എസ് 0101
കേരളകോൺഗ്രസ് ബി0101
എൽജെഡി 0301
ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് 01 01


യുഡിഎഫ് സീറ്റ് നില

പാർട്ടി മത്സരിച്ചസീറ്റ്വിജയിച്ച സീറ്റ്
കോൺഗ്രസ് 9322
മുസ്ലീം ലീഗ് 2515
കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് 1002
ആർഎസ്പി 05 00
കേരളകോൺഗ്രസ് ജേക്കബ്ബ് 01 01
ആർഎംപി0101



എൻഡിഎ സീറ്റ് നില

പാർട്ടി മത്സരിച്ചസീറ്റ്വിജയിച്ച സീറ്റ്
ബിജെപി 113 0
ബിഡിജെഎസ് 210
എഐഎഡിഎംകെ010

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026
എല്‍ഡിഎഫ്
യുഡിഎഫ്
ബിജെപി
