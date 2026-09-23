ETV Bharat / state

ഫണ്ടില്ല; വനംവകുപ്പിൻ്റെ 'അരണ്യം' മാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു

2025 ഒക്ടോബറിലാണ് മാസികയുടെ അവസാന ലക്കം പുറത്തിറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അരണ്യം മാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നത്

Aranyam Publication Stopped Kerala Forest Department News Forestry Information Bureau Kerala Environmental Magazines Malayalam
അരണ്യം മാസിക (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 7:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അരവിന്ദ് ബാബു

തിരുവനന്തപുരം: വനംവകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി-വനസംരക്ഷണ മാസികയായ 'അരണ്യ'ത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഫണ്ടില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് നിലച്ചു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാസികയ്ക്കായി സർക്കാർ അനുവദിച്ച 15 ലക്ഷം രൂപ പൂർണമായും വിനിയോഗിച്ചതിനാലാണ് തുടർ ലക്കങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്ന് വിവരാവകാശ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2025 ഒക്ടോബറിലാണ് മാസികയുടെ അവസാന ലക്കം പുറത്തിറങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അരണ്യം മാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നത്. ഈ തുക പൂർണമായും തീർന്നതോടെ നവംബർ മുതലുള്ള ലക്കങ്ങൾ അച്ചടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ചെലവ് സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന തുകയുടെ പരിധിയിൽ നിന്നാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറയുന്നത്.

Aranyam Publication Stopped Kerala Forest Department News Forestry Information Bureau Kerala Environmental Magazines Malayalam
അരണ്യം മാസിക (ETV Bharat)

പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം പരിഗണനയിൽ
നിലവിൽ മാസികയുടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് കൃത്യമായ തീയതിയോ സമയക്രമമോ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പ്രതിമാസം 3,000 കോപ്പികളാണ് അരണ്യം മാസിക അച്ചടിച്ചിരുന്നത്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസവും അവബോധവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വർഷങ്ങളായി ഈ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.

വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും പ്രകൃതിസ്നേഹികൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനകരമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നൽകിയിരുന്നത്. സ്കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് 500 രൂപയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് 600 രൂപയുമായിരുന്നു മാസികയുടെ വാർഷിക വരിസംഖ്യയായി ഈടാക്കിയിരുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ഉള്ളടക്കം നൽകിയിരുന്ന മാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം മുടങ്ങിയത് വായനക്കാരെ നിരാശയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ചുമതല ഫോറസ്ട്രി ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയ്ക്ക്
മാസികയുടെ അച്ചടിയും വിതരണവും നിർവഹിക്കുന്നത് ഫോറസ്ട്രി ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയാണ്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, വന്യജീവികൾ, പരിസ്ഥിതി പഠനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ മാസിക പുറത്തിറക്കുന്നത്. വനസംരക്ഷണം, അപൂർവ വന്യജീവികൾ, പക്ഷികൾ, ഇക്കോ-ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി ലേഖനങ്ങൾ, പ്രകൃതിദത്ത ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളത്. മികച്ച സ്ഥാപനതല മാസികയ്ക്കുള്ള ഭാഷാ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗീകാരങ്ങളും അരണ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Aranyam Publication Stopped Kerala Forest Department News Forestry Information Bureau Kerala Environmental Magazines Malayalam
അരണ്യം മാസിക (ETV Bharat)

പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് മാസികയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്. വനംവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുറമെ പ്രശസ്തരായ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ, വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ, ഗവേഷകർ എന്നിവർക്കും തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകളും ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാൻ അരണ്യം മാസിക വലിയൊരു വേദിയൊരുക്കിയിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വനമേഖലയിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ, വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ, ആദിവാസി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക വിവരങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർണായക പങ്കാണ് വഹിച്ചിരുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടന്ന് മാസിക എത്രയും വേഗം വീണ്ടും വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ.

Also Read:- രണ്ടരക്കോടി രൂപയുടെ വായ്‌പാ തട്ടിപ്പ്; ബാങ്ക് മുൻ മാനേജർക്കും വ്യവസായികൾക്കും കഠിനതടവും പിഴയും

TAGGED:

ARANYAM PUBLICATION STOPPED
KERALA FOREST DEPARTMENT NEWS
FORESTRY INFORMATION BUREAU KERALA
ENVIRONMENTAL MAGAZINES MALAYALAM
KERALA FOREST DEPARTMENT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.