മഴക്കെടുതി: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 8 ലക്ഷം; സമഗ്ര ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ സ്വന്തം ജീവൻ പണയംവച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒടുവിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത നീന്തൽ പരിശീലകൻ ആർ. രാജേഷിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
Published : August 5, 2026 at 11:30 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സമഗ്രമായ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം അടിയന്തര ധനസഹായം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ സ്വന്തം ജീവൻ പണയംവച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒടുവിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത നീന്തൽ പരിശീലകൻ ആർ. രാജേഷിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി 462 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 26 പേർ മരിച്ചതായാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. 11 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നാല് പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി തുടരുകയാണെന്നും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണസജ്ജമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യും
വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയവർക്ക് അടിയന്തര സഹായമായി 10,000 രൂപ വീതം നൽകും. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമല്ല, യഥാർഥത്തിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ തുക ലഭ്യമാക്കും. ഇതിനുപുറമെ, വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിലെ ഒരു റേഷൻ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട രണ്ട് പേർക്ക് പ്രതിദിനം 300 രൂപ വീതം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കെടുതിയിൽ പൂർണമായി വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപയും, വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് 12 ലക്ഷം രൂപയും നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകും. 2024ലെ പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും അർഹമായ ദുരിതാശ്വാസ സഹായം വിതരണം ചെയ്യും.
കൃഷിനാശത്തിനും കടകൾക്കും സഹായം
സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെയുള്ള പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 67.44 കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 1882 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ കൃഷി പൂർണമായും നശിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നതിനായി കൃഷിനാശത്തിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക 25 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു. വെള്ളം കയറി സാധനങ്ങൾ നശിച്ച കടയുടമകൾക്കും 10,000 രൂപ വീതം അടിയന്തര സഹായം നൽകും.
ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് (എം.എസ്.എം.ഇ) പ്രത്യേക വായ്പാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. പ്രളയം ബാധിച്ച ക്ഷീര കർഷകർക്കും തേനീച്ച കർഷകർക്കും ഉൾപ്പെടെ തങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗം തിരികെ പിടിക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. പരമാവധി 12 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വായ്പയായി നൽകുക. ഇതിൽ 25 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ മാർജിൻ മണിയായി നൽകും. ഈ ആനുകൂല്യം ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് വായ്പയുടെ ഒൻപത് ശതമാനം പലിശ സർക്കാർ അടയ്ക്കുന്ന രീതിയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
തീരദേശ സംരക്ഷണം
തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടലാക്രമണം തടയുന്നതിനായി കടൽഭിത്തി നിർമാണം ഊർജിതമാക്കാനും അടിയന്തരമായി ജിയോ ബാഗുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി പുതിയ ഭവന പദ്ധതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. നിലവിലെ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയുടെ തുക വർധിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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മറ്റ് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടായി 2029.15 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. സ്കൂളുകളിലെ പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം നൽകുന്നതിനായി 44 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, സംസ്ഥാന പൊലീസ് കംപ്ലെയിൻ്റ് അതോറിറ്റി അധ്യക്ഷനായി സി.എൻ രാമചന്ദ്രനെ നിയമിക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
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