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മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസം; സ്വാഭാവിക മരണങ്ങൾക്കും ഇനി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ

മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ കടലിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്കും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾക്കും മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നത്

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Representational image (Getty Images)
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By PTI

Published : September 18, 2026 at 11:51 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും സ്വാഭാവിക മരണങ്ങൾക്ക് കൂടി പരിരക്ഷ നൽകുന്ന പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി വി.ഇ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ അപകടമരണങ്ങൾക്കും അപകടം മൂലമുള്ള വൈകല്യങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നത്.

പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി
മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ കടലിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്കും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾക്കും മാത്രമായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, രോഗബാധയോ ഹൃദയാഘാതമോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവിക മരണങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമല്ല. ഇത്തരം മരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാറുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്.

പുതിയ പദ്ധതി വരുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇത് തീരദേശ മേഖലയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും. മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ ബോട്ട് ഉടമകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി വ്യാഴാഴ്ച നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് മന്ത്രി പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.

നിയമഭേദഗതിക്ക് വിദഗ്ധ സമിതി
സംസ്ഥാനത്തെ സമുദ്ര മത്സ്യബന്ധനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന 1980-ലെ കേരള മറൈൻ ഫിഷിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് (കെ.എം.എഫ്.ആർ) നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭേദഗതി ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. 1980-ൽ നിലവിൽ വന്ന ഈ നിയമം കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതാണെന്നും, ആധുനിക മത്സ്യബന്ധന രീതികൾക്കും നിലവിലെ പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും ഏറെക്കാലമായി ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കും. സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷം മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് നിയമഭേദഗതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. നാലര പതിറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള നിയമം കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കും
കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊച്ചി തീരത്ത് എം.എസ്.സി എൽസ 3 (MSC Elsa 3) എന്ന ചരക്കുകപ്പൽ മുങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടും. 2025 മെയ് മാസത്തിൽ കൊച്ചി തീരത്ത് മുങ്ങിയ ലൈബീരിയൻ ചരക്കുകപ്പലായ എം.എസ്.സി എൽസ 3 വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.

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കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന രാസവസ്തുക്കളും ഇന്ധനവും കടലിൽ കലർന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുകൂലമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അവർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. കൂടാതെ, ഫിഷറീസ് മാനേജ്‌മെൻ്റ് കൗൺസിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനും അത് പൂർണ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതായി മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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