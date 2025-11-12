സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യതൊഴിലാളികള്ക്ക് നേരെ തമിഴ്നാട് തീരത്തിന് സമീപം ആക്രമണം; നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്
യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയായിരുന്നു ആക്രമണം. ഈയം കട്ടികളും റബർ ബുഷും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
Published : November 12, 2025 at 8:55 PM IST
കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് നിന്നും തമിഴ്നാട് തീരത്ത് മത്സ്യ ബന്ധനം നടത്തിയ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ അക്രമം. കന്യാകുമാരി തീരത്തിന് സമീപം വച്ചായിരുന്നു സംഭവം. ആക്രമണത്തിൽ നാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റ തൊഴിലാളികൾ കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
തമിഴ്നാടിനും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള 'ബെഞ്ച് ബങ്കേരിയ' എന്ന സ്ഥലത്ത് ആഴകടലിൽവെച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം. ശക്തികുളങ്ങര ഹാർബറിൽ നിന്നും മത്സൃ ബന്ധനത്തിന് പോയ 9 ബോട്ടുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. 'സെൻ്റ് പോൾ വൺ' എന്ന ബോട്ടിന് നേരെയാണ് കൂടുതൽ ആക്രമണം നടന്നത്. മുട്ടം ഹാർബറിൽ നിന്നും എത്തിയ 40 ഓളം മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.
ബോട്ടിനെയും തൊഴിലാളികളെയും മാരകമായി ആക്രമിച്ചെന്നും ബോട്ടിന് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായെന്നും ബോട്ടിലെ സ്രാങ്ക് സുനിൽരാജ് പറഞ്ഞു."ഈയം കട്ടികളും റബർ ബുഷും ബോട്ടിലേയ്ക്ക് എറിഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റു. കഴുത്തിനും നെഞ്ചത്തും കണ്ണിനുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയായിരുന്നു ആക്രമണം. മത്സ്യ ബന്ധനം നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. ലൈസൻസുള്ള മത്സ്യ ബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും മത്സ്യ ബന്ധനം നടത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ട്," സുനിൽരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരളത്തിലെ അധികാരികൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ബോട്ട് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷനുമായി ചർച്ച നടത്തണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ സ്വയം പ്രതിരോധ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭീഷണിയുടെ സ്വരമല്ല, മറിച്ച് അതിജീവനത്തിൻ്റെ സ്വരമാണെന്നും സുനിൽരാജ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ അതിർത്തി കടന്നുള്ള മത്സയ ബന്ധനം ആരോപിച്ച് 47 തമിഴ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന കഴിഞ്ഞ മാസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ധനുഷ്കോടിക്കും തലൈമന്നാറിനും ഇടയിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയവരെയാണ് പ്രദേശത്ത് പട്രോളിങ് നടത്തുകയായിരുന്ന ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
