ETV Bharat / state

റെട്രോ സ്‌റ്റൈലിൽ സംഗീത പ്രേമികള്‍ക്കായൊരിടം; കേരളത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിക് കഫേ

ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു വിൻ്റേജ് മൂഡിലിരുന്ന് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്ക് ആസ്വദിച്ച് ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങാം. മ്യൂസിക്ക് കഫേയിലെ ബൂത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും അവസരം.

RAINBOW MUSIC CAFE KOCHI KADAVANTHRA CAFE FIRST MUSIC CAFE MUSIC HUB RECORD STUDIO
kerala first music Cafe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2025 at 1:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ചായയും സംഗീതവും കോർത്തിണക്കി കൊച്ചിക്കാർക്ക് പുതിയ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുകയാണ് കടവന്ത്രയിലെ റെയിൻബോ മ്യൂസിക്ക് കഫെ. സംഗീത പ്രേമികൾക്കും ഭക്ഷണ പ്രിയർക്കും ഇവിടം ഒരുപോലെ ആസ്വാദ്യകരം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മ്യൂസിക് കഫേ എന്ന ടാഗും റെയിൻബോയ്‌ക്ക് സ്വന്തം.

സിംഗപ്പൂരിലെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങിവന്ന പി എം മാത്യുവാണ് സംഗീതത്തിൽ ചാലിച്ച ചായയും പലഹാരങ്ങളും റെയിൻബോ കഫെയിൽ സ്നേഹപൂർവം വിളമ്പുന്നത്. റെട്രോ സ്റ്റൈൽ, നൊസ്റ്റാൾജിയ, ഈണങ്ങൾ, സ്വാദിഷ്‌ഠമായ പലഹാരങ്ങൾ, പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുള്ള അതുല്യമായ സംഗീത വിശ്രമ കേന്ദ്രമാണിത്.

വിൻ്റേജ് മൂഡിലിരുന്ന് സംഗീതവും ഭക്ഷണവും ആസ്വദിക്കാം, കേരളത്തിലെ ആദ്യ മ്യൂസിക് കഫേയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

പടിഞ്ഞാറൻ സംഗീത ലോകത്തെ കാലാതിവർത്തിയായ സംഗീതജ്ഞരുടെ പടങ്ങൾ, അപൂർവമായ ത്രീഡി ചിത്രങ്ങൾ, പെയിൻ്റിങുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ മ്യൂസിക് കഫേയ്‌ക്ക് പ്രത്യേക അനുഭൂതി നൽകുന്നു. ബോബ് ഡിലൻ പോസ്റ്ററുകൾ, പിങ്ക് ഫ്ലോയ്‌ഡ് സ്‌മരണകൾ, വിൻ്റേജ് ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയാൽ അലങ്കരിച്ച ചുവരുകൾ കടവന്ത്രയിലെ റെയിൻബോ മ്യൂസിക് കഫെയിൽ കാണാം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാത്യുവിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് കഫേയിൽ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ വന്നുപോകുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ടെക്കികളും അവധി ദിനങ്ങളിൽ ഇവിടെയെത്തി പാട്ടു പാടി ചായ കുടിച്ച് വീക്കെൻഡുകൾ ആഘോഷമാക്കാറുണ്ട്. ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളും, കുട്ടികളുടെ സംഘങ്ങളുമൊക്കെ കൂട്ടാമായെത്തി പാട്ടു പാടി ചായ കുടിച്ച് സംതൃപ്‌തരായാണ് മടങ്ങാറുള്ളത്. പുതു തലമുറയിൽ പെട്ടവരെ ആകർഷിക്കുന്നത് റെയിൻബോ കഫേയിലെ മറ്റെങ്ങും കിട്ടാത്ത വൈബാണ്.

RAINBOW MUSIC CAFE KOCHI KADAVANTHRA CAFE FIRST MUSIC CAFE MUSIC HUB RECORD STUDIO
Rainbow Music Cafe (ETV Bharat)

മ്യൂസിക്ക് കഫേയിലെ ബൂത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും അവസരം

ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു വിൻ്റേജ് മൂഡിലിരുന്ന് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ആസ്വദിച്ച് ചായ കുടിച്ച് മടങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് കഫേയെ വ്യത്യസ്‌തമാക്കുന്നത്. പാടാൻ കഴിവുള്ളവർക്കും പാടാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്കും ഗാനാസ്വാദകർക്കും ഇവിടെയുള്ള മ്യൂസിക്ക് ബൂത്ത് ഉപയോഗിക്കാം.

ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും പാട്ടുകളുടെ നോട്ടും ട്രാക്കുമൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഒപ്പം നിങ്ങൾ പാടുന്ന വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് ഒന്നാന്തരമൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പും ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും. സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അറിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പി എം മാത്യു കഫേ തുടങ്ങിയത്. പ്രൊഫഷണലായാണ് മ്യൂസിക്ക് കഫേയിലെ ബൂത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ ശബ്‌ദം ഏറ്റവും മാധുര്യത്തോടെ നിങ്ങൾക്കു തന്നെ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ഈ കഫെയിലെ രീതി. പാട്ടുകൾ ജഡ്‌ജ് ചെയ്യാറില്ലെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വിദ്യകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് പി എം മാത്യു പറഞ്ഞു.

RAINBOW MUSIC CAFE KOCHI KADAVANTHRA CAFE FIRST MUSIC CAFE MUSIC HUB RECORD STUDIO
P M Mathew (ETV Bharat)
RAINBOW MUSIC CAFE KOCHI KADAVANTHRA CAFE FIRST MUSIC CAFE MUSIC HUB RECORD STUDIO
Rainbow Music Cafe (ETV Bharat)

നോ ടെൻഷൻ സീറോ സ്‌ട്രെസ്

പൊലീസുകാരും അഭിഭാഷകരും മറ്റു പ്രൊഫഷണലുകളും കഫേയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഇവിടെയെത്താറുണ്ട്. സമ്മർദമകറ്റാനുള്ള ഇടമായാണ് ഈ കഫേയെ പലരും കാണുന്നത്. ജോലി കഴിഞ്ഞും ക്ലാസുകൾ വിട്ടും കഫേയിൽ എത്തുന്നത് നിരവധിപേർ.

സ്‌ട്രെസ് ഇറക്കി വയ്‌ക്കാനും റിലാക്‌സ് ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഇടമാണ് റെയിൻബോ മ്യൂസിക്ക് കഫെ എന്ന് ഇവിടെ എത്തി മടങ്ങുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നു. വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ലോകത്തെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാനാണ് താൻ ഈ കഫേയിലെത്താറുള്ളതെന്ന് അഡ്വക്കറ്റ് ജാവ്ലിൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

പുതു തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ ഇവിടെയെത്തി ഫോട്ടോയെടുത്തും റീൽ ചെയ്‌തുമാണ് മടങ്ങാറുള്ളത്. മ്യൂസിക് കഫെയെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ്, ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ താത്പര്യം അറിയിച്ച് കേരളത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തുനിന്നും നിരവധി പേർ വിളിക്കാറുണ്ടെന്ന് കഫേ ഉടമയായ മാത്യു പറഞ്ഞു.

RAINBOW MUSIC CAFE KOCHI KADAVANTHRA CAFE FIRST MUSIC CAFE MUSIC HUB RECORD STUDIO
Rainbow Music Cafe (ETV Bharat)
RAINBOW MUSIC CAFE KOCHI KADAVANTHRA CAFE FIRST MUSIC CAFE MUSIC HUB RECORD STUDIO
music Recording at rainbow cafe (ETV Bharat)

ബോബ് ഡിലൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകൻ

അമേരിക്കൻ വിഖ്യാത ഗായകനും ഗാനരചയിതാവും നോബേൽ സമ്മാന ജേതാവുമായ ബോബ് ഡിലൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ് മാത്യു. ബോബ് ഡിലൻ്റെ പുസ്‌തകം അദ്ദേഹത്തിന്‍റ ജീവിതത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പട്ടിണി കിടന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നൽകി ബോബ് ഡിലൻ്റെ ഗാനങ്ങളുടെ സമാഹാരം സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് മാത്യു ഓർമിക്കുന്നു.

ഈ ഗ്രന്ഥം മാത്യുവിൻ്റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ മാറ്റി മറിക്കുകയും സംഗീത പ്രേമിയാക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതോടെയാണ് സംഗീതം കേട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഫേ കൊച്ചിയിൽ വേണമെന്ന ആഗ്രഹമുദിച്ചത്. പിന്നീട്
സിംഗപ്പൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് മ്യൂസിക് കഫേ എന്ന ആശയം സ്വന്തം നാട്ടിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു.

RAINBOW MUSIC CAFE KOCHI KADAVANTHRA CAFE FIRST MUSIC CAFE MUSIC HUB RECORD STUDIO
Rainbow Music Cafe (ETV Bharat)
RAINBOW MUSIC CAFE KOCHI KADAVANTHRA CAFE FIRST MUSIC CAFE MUSIC HUB RECORD STUDIO
bob Dylan book (ETV Bharat)

ചായയും സംഗീതവും കോർത്തിണക്കും റെയിൻബോ

സിംഗപ്പൂരിലെ ജോലിക്കാലത്ത് തൻ്റെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് മാനത്ത് വിരിയുന്ന മഴവില്ല് കാണുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്നെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റെയിൻബോ എന്ന് പേരിടണമെന്ന്.

മഴവില്ലിൽ ഏഴ് വർണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. സംഗീതത്തിന് ഏഴ് സ്വരങ്ങളും. ഈയൊരു സാമ്യത ഉൾകൊണ്ടാണ് മാത്യു മ്യൂസിക് കഫേയുടെ പേര് റെയിൻബോ കഫേയെന്ന് നൽകിയത്. 2018 ൽ പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചെത്തി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് കൊച്ചി കടവന്ത്രയിൽ റെയിൻബോ മ്യൂസിക് കഫേ തുടങ്ങിയത്.

പ്രളയവും കോവിഡുമെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് മ്യൂസിക് കഫേയുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്ന് നിരവധിയാളുകൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ സ്ഥാപനമായി റെയിൻബോ കഫേ മാറിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വാതിലാണ് സംഗീതമെന്ന് മാത്യു പറയുന്നു.

കടവന്ത്ര കെ.പി വള്ളുവൻ റോഡിലുള്ള ഡിഡി വ്യാപാർ ഭവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റെയിൻബോ മ്യൂസിക് കഫേയുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 10 മുതൽ 1 വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മുതൽ 7 വരെയുമാണ്.

Also Read: വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് വിട; കെഎസ്ഇബിയിലെ ഫോണെടുക്കാൻ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എഐ വോയിസ് ബോട്ട്

TAGGED:

RAINBOW MUSIC CAFE
KOCHI KADAVANTHRA CAFE
FIRST MUSIC CAFE
MUSIC HUB RECORD STUDIO
KERALA FIRST MUSIC CAFE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.