കേരളത്തിലെ ആദ്യ കള്ളുവിൽപനക്കാരി; കടുത്തുരുത്തി ഷാപ്പിലെ സിന്ധുവിൻ്റെ അതിജീവന കഥ
സിന്ധു കടുത്തുരുത്തി ഷാപ്പിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി. കള്ള് ഷാപ്പിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുൻപേ കള്ളുവിൽപനക്കാരിയായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചയാളാണ് സിന്ധു.
Published : November 10, 2026 at 11:06 AM IST
സുരേഷ് കെ എസ്
കോട്ടയം: പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം കുത്തകയായിരുന്ന കള്ളുഷാപ്പുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീ കടന്നുവന്നാൽ എന്തുസംഭവിക്കും? ബഹളങ്ങളും തർക്കങ്ങളും പതിവായ ആ ഇടം പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ശാന്തമാകുമോ? അതെ, ഭർത്താവിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തോടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്താണിയാകാൻ കള്ളുഷാപ്പിലെ ജീവനക്കാരിയായി മാറിയ കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തി സ്വദേശിനി സിന്ധുവിൻ്റെ ജീവിതം കേരളത്തിന് നൽകുന്നത് പുതിയൊരു ഉത്തരമാണ്.
"കുടുംബം നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഭർത്താവിന് ഇതായിരുന്നു ജോലി. പെട്ടെന്നൊരു ഹൃദയാഘാതം വന്നാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് രണ്ട് മക്കളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ജോലി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു", കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ കള്ളുവിൽപനക്കാരിയായ സിന്ധുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണിത്. കള്ളുഷാപ്പിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവന്നയാളാണ് സിന്ധു. വർഷങ്ങളായി കടുത്തുരുത്തി ഷാപ്പിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു സിന്ധുവിൻ്റെ ഭർത്താവ് രാജീവ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ആ കുടുംബത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. രണ്ട് മക്കളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതം വഴിമുട്ടുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നതോടെയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സിന്ധു മുന്നോട്ടുവന്നത്.
ജപ്തി ഭീഷണിയിൽ നിന്നും അതിജീവനത്തിലേക്ക്
വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയാണ് ഈ കുടുംബം കടന്നുപോകുന്നത്. ഒരുപാട് കടബാധ്യതകൾ അവർക്കുണ്ട്. ബാങ്കിൽ വായ്പയുണ്ടെന്നും, അത് അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വീട് ഇപ്പോൾ ജപ്തിയുടെ വക്കിലാണെന്നും സിന്ധു പറയുന്നു. ജപ്തി ഭയന്ന് നിലവിൽ വാടകയ്ക്കാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത്. വിധവയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബാങ്കുകാർ ഇറക്കിവിട്ടാൽ പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം മറികടക്കാനാണ് പുരുഷന്മാർ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന മേഖലയിലേക്ക് ചരിത്രമെഴുതിക്കൊണ്ട് സിന്ധു കടന്നുവന്നത്.
സിന്ധു കടുത്തുരുത്തി ഷാപ്പിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി. അടുത്തിടെയാണ് കള്ളുഷാപ്പുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിലവസരം നിഷേധിക്കുന്നത് തുല്യാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു കോടതി നടപടി. ഈ വിധിക്ക് പിന്നാലെയാണ് ജോലി സ്ഥിരമാക്കാൻ വേണ്ടി സിന്ധു രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകിയത്. താൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നപ്പോൾ മുതൽ മറ്റ് ജീവനക്കാരും ഉപഭോക്താക്കളും മാനേജരുമെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഷാപ്പിൽ വരുന്നവർ വളരെ മാന്യമായും ബഹുമാനത്തോടെയുമാണ് ഇടപെടുന്നത്. സാധാരണ കള്ളുഷാപ്പുകളിൽ ബഹളവും തർക്കങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും, താൻ ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം കടുത്തുരുത്തി ഷാപ്പിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ലെന്ന് സിന്ധു വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെയാണ് സിന്ധുവിൻ്റെ ജോലി സമയം. ദിവസം 100 ലിറ്ററോളം കള്ള് വിൽക്കുന്ന ഈ ഷാപ്പിൽ വരുന്നവർക്കെല്ലാം കള്ള് അളന്ന് നൽകുന്നത് ഇവരാണ്. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, ഉപഭോക്താക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും പൂർണ പിന്തുണയുമായി എത്തിയതോടെ അതെല്ലാം മാറി. ആദ്യമൊക്കെ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർക്കും തൻ്റെ നിയമനം വലിയ കൗതുകമായിരുന്നു. മഴയും വെയിലും കൊള്ളാതെ അധികം കഷ്ടപ്പാടില്ലാതെ അന്തസ്സായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജോലിയാണിതെന്നും, തന്നെപ്പോലെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ധൈര്യത്തോടെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരണമെന്നുമാണ് സിന്ധുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം.
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