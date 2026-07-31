ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും രക്ഷകരായി ഫയർഫോഴ്സ്; 'ഷിഫ്റ്റ് വാട്ടർ റസ്ക്യൂ' പരീശീലനം നൽകി നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം
നേപ്പാളിൽ നിന്നും എത്തിയ കയാക്കിങ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറായ വിഷ്ണു ഗുരുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽകുന്നത്.
Published : July 31, 2026 at 8:35 PM IST
കോഴിക്കോട്: എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയം വച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഫയർ ഫോഴ്സ്. എന്നാൽ, പലപ്പോഴും അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ കുറവും കൂടുതൽ പരിശീലനത്തിൻ്റെ അഭാവവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പലപ്പോഴും വെല്ലുവിളിയാകാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, അതിസാഹസികമായ ധൈര്യവും പ്രതിബദ്ധതയും കൊണ്ട് ഏത് സങ്കീർണ സാഹചര്യവും നേരിടാൻ ഫയർഫോഴ്സ് സജ്ജമാണ്.
ഇത്തരമൊരു സംഘത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷിക്കാമെന്നതിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനമായ 'ഷിഫ്റ്റ് വാട്ടർ റസ്ക്യൂ' ട്രെയിനിങ് നൽകി വരുന്നത്. നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘമാണ് പരിശീലനം നൽകിയത്.
കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരിയിൽ നടക്കുന്ന മലബാർ റിവർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ കേരള ഫയർഫോഴ്സിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പതിനേഴ് അംഗങ്ങളാണ് പരിശീലന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പത്തോളം എസ് ടി എഫ് അംഗങ്ങളും അവർക്ക് പുറമേ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളും പരിശീലന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള കയാക്കിങ് സേഫ്റ്റി വിദഗ്ധനായ വിഷ്ണു ഗുരുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നത്. മലബാർ റിവർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകളിലെ ആരെങ്കിലും ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടാൽ അവരെ സുരക്ഷിതമായി കരക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ചുമതല ഇപ്പോൾ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കാണ്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷവും ഇതിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ എം നിഖിൽ പറഞ്ഞു.
''കുലംകുത്തി ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലേയ്ക്ക് എടുത്തുചാടി ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടവരെ ഏത് വിധേന സുരക്ഷിതമായി കരയ്ക്ക് എത്തിക്കാം എന്നതിലാണ് ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം നൽകുന്നത്. അതും സ്വന്തം ജീവനും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി യാതൊരു അപകടങ്ങളും വരുത്താതെയുള്ള പരിശീലനമാണ്. കയാക്കിങ് ഷിഫ്റ്റ് വാട്ടർ റസ്ക്യൂവിലൂടെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നിരവധി പേരെ രക്ഷിച്ച് കരക്കെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും,'' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതിനുപുറമെ കനത്ത ഒഴുക്കിൽ നിന്നും നീന്തി സുരക്ഷിതമായി കരക്കെത്താനുള്ള പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകുന്നതിനും പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധുനിക ജീവൻ രക്ഷാ പരിശീലന പദ്ധതികളിലൂടെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ രക്ഷാദൗത്യങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഫയർഫോഴ്സ് കൂടുതൽ സജ്ജമാകുകയാണ്.
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