ക്ഷേമപെൻഷൻ നവംബറിൽ: കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ 3,600 രൂപ, 'ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടല്ല പ്രഖ്യാപനം': ധനമന്ത്രി

അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതി എ.കെ. ആൻ്റണിയുടെ കാലത്തെ പദ്ധതിയെന്ന വാദം തെറ്റ്, മരുന്ന് വിതരണത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി

ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 10:59 AM IST

3 Min Read
കാസർകോട്: ക്ഷേമപെൻഷൻ തുക വർധിപ്പിച്ചതും കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെ നവംബറിൽ 3,600 രൂപ വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നിലയെക്കുറിച്ച് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ വിശദീകരണം നൽകി. ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ടല്ല സർക്കാർ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്നും, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാര്യങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആയി കാണണമെന്നും മന്ത്രി കാഞ്ഞങ്ങാട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും, വസ്തുതകൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയശേഷം മാത്രമേ സമരം ചെയ്യാവൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമരംകൊണ്ടല്ല ഓണറേറിയം വർധിപ്പിച്ചത്, അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതി എ കെ ആൻ്റണിയുടെ പദ്ധതിയെന്ന പ്രതിപക്ഷ വാദം തെറ്റാണ്.

പെൻഷൻ വർധനവും സാമ്പത്തിക നിലയും

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ നിലവിലെ 1600 രൂപയിൽ നിന്ന് 2000 രൂപയായി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ലോട്ടറി അടിച്ചല്ല നടത്തിയതെന്ന ധനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം ശ്രദ്ധേയമായത്. വർധിപ്പിച്ച 2000 രൂപയിൽ 1600 രൂപയും പൂർണമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വിഹിതമാണ്. ഏകദേശം 5.88 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ചെറിയൊരു വിഹിതം (ശരാശരി 300 രൂപ വരെ) ലഭിക്കുന്നത്.

ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

മറ്റ് 56 ലക്ഷത്തോളം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മുഴുവൻ തുകയും നൽകുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്. സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും, ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് പെൻഷൻ വർധനവിലൂടെയും കുടിശ്ശിക വിതരണത്തിലൂടെയും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. നവംബർ മാസം മുതൽ 2000 രൂപ പെൻഷനും കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഒരു ഗഡു കുടിശ്ശികയായ 1600 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 3,600 രൂപയാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുക. മാർച്ച് മാസം മുതൽ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ മുടങ്ങാതെ നൽകുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ടു മാസത്തെ പെൻഷൻ ഒരുമിച്ച് നൽകിയിരുന്നു.

ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം

സംസ്ഥാനത്തെ 62 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ക്ഷേമപെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ നടപടി വലിയ ആശ്വാസമാകും. ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി ഈ സർക്കാർ ഇതുവരെ 43,653 കോടി രൂപയിലധികം ചെലവഴിച്ചതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ആശാ വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയം

ആശാ വർക്കർമാരുടെ ഓണറേറിയം വർധിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങളെ മന്ത്രി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ആശാ വർക്കർമാർക്ക് 1000 രൂപയുടെ വർധനവാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്, ഇതോടെ ഓണറേറിയം 6000 രൂപയിൽ നിന്ന് 7000 രൂപയായി ഉയർന്നു. 2023 ഡിസംബർ മാസം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഈ വർധനവ് അടക്കം, മറ്റ് ഇൻസെൻ്റീവുകളും ടെലിഫോൺ അലവൻസുകളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ആശാ വർക്കർക്ക് പ്രതിമാസം 13,200 രൂപ വരെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആശാ വർക്കർമാർ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ അംഗീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്, ഓണറേറിയം വർധനവ് ഒരു പ്രത്യേക സമരത്തിൻ്റെ ഫലമായല്ല, മറിച്ച് സർക്കാർ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതി

അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതി എ കെ ആൻ്റണിയുടെ കാലത്തെ പദ്ധതിയെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വാദത്തെ മന്ത്രി നിഷേധിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊരു പദ്ധതി യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയിരുന്നതായി ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതി സുതാര്യമാണ്, എല്ലാ വിവരങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പ്രമേഹ രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്ന് വിതരണം

ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്ന് വിതരണം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന്, മരുന്ന് നൽകുന്നതിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇല്ലെന്ന് മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിക്കുമെന്നും, ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിന് സർക്കാർ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

