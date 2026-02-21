കേരളത്തിലെ അന്തിമ വോട്ടർപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; 2.69 കോടി വോട്ടർമാർ, പേരുണ്ടോ എന്നറിയാന് വിവിധ മാര്ഗങ്ങള്
തീവ്ര പുതുക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 2.78 കോടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന പരിശോധനകൾക്കൊടുവിൽ 24.50 ലക്ഷം പേരെ വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
Published : February 21, 2026 at 4:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വോട്ടർപ്പട്ടിക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയുടെ (SIR) അന്തിമ പട്ടിക ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2,69,53,644 (2.69 കോടി) പേരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്.
തീവ്ര പുതുക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 2.78 കോടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന പരിശോധനകൾക്കൊടുവിൽ 24.50 ലക്ഷം പേരെ വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്തവർ, മരണപ്പെട്ടവർ, വിദേശ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചവർ, താമസം മാറിപ്പോയവർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കാരണങ്ങളാലാണ് ഇത്രയും പേർ പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തായത്. ഇതിൽ വിലാസത്തിലോ പേരിലെയോ പൊരുത്തക്കേടുകൾ മൂലം സംശയനിഴലിലായ 36.88 ലക്ഷം പേർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി ഹിയറിങ്ങിന് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, പുതുതായി അപേക്ഷിച്ച 15.64 ലക്ഷം പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം 2.69 കോടിയായത്. വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ വോട്ടർപ്പട്ടികയാകും ഔദ്യോഗികമായി ഉപയോഗിക്കുക.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ അന്തിമ വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ സ്വന്തം പേര് ഉണ്ടെന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി ഉറപ്പുവരുത്താവുന്നതാണ്. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വോട്ടർമാർക്ക് മൂന്ന് രീതികളിൽ വോട്ടർപ്പട്ടിക പരിശോധിക്കാം. വോട്ടർ ഐ.ഡി (EPIC) നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചോ, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നൽകിയോ, അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചോ https://electoralsearch.eci.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില് വിവരങ്ങൾ തിരയാവുന്നതാണ്.
വോട്ടർ ഐ.ഡി നമ്പർ കൈവശമുള്ളവർക്ക് 'Search by EPIC' എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വോട്ടർ ഐ.ഡി നമ്പറും സംസ്ഥാനവും രേഖപ്പെടുത്തി വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. ഐ.ഡി കാർഡ് കൈവശമില്ലാത്തവർക്ക് 'Search by Details' എന്ന ഓപ്ഷൻ വഴി പേര്, ബന്ധുവിന്റെ പേര്, ജനന തീയതി അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സ്, ലിംഗം, ജില്ല, നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ പേര് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താം. ഇനി മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെങ്കിൽ, 'Search by Mobile' എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വോട്ടർ ഐ.ഡി കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകി വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാം. ഈ രീതികളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീനിന്റെ താഴെയായി വോട്ടറുടെ പൂർണ്ണമായ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും.
ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള വോട്ടർപ്പട്ടികയുടെ പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.ceo.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. വെബ്സൈറ്റിലെ 'Kerala SIR Final Electoral Roll 2026' എന്ന ലിങ്കിൽ പ്രവേശിച്ച് ജില്ലയും മണ്ഡലവും ഭാഷയും തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ആ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ ബൂത്തുകളുടെയും പേരുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഏതൊക്കെ ബൂത്തിന്റെ പട്ടികയാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പിഡിഎഫ് (PDF) രൂപത്തിൽ വോട്ടർപ്പട്ടിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സംവിധാനമുണ്ട്.
അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെങ്കിലും വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ ഇനിയും പേര് ചേർക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി വരെ പുതിയ അപേക്ഷകൾ (ഫോം 6) സമർപ്പിക്കാം. ഫെബ്രുവരി 16 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 1.23 ലക്ഷം പുതിയ അപേക്ഷകളും പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് 7421 അപേക്ഷകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അപേക്ഷകളിൽ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇവരെ സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അന്തിമ പട്ടികയുടെ പകർപ്പുകൾ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു.
Also Read: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 'പിആർ' സന്ദേശം; ജീവനക്കാരുടെ ഡേറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന് വാദമുയരുന്നു