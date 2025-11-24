വോട്ട് വേണോ? എങ്കിൽ ഒപ്പിട്ടു തരണം; സ്ഥാനാർഥികളെ വലച്ച് കർഷകർ; 'കാട്ടുനീതി'ക്കെതിരെ കിഫയുടെ നീക്കം
വന്യമൃഗങ്ങളെ തടഞ്ഞാൽ കേസ് പാടില്ല. വോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ 'സത്യപ്രസ്താവന'യിൽ ഒപ്പിടണമെന്ന് കർഷകർ
November 24, 2025
കോഴിക്കോട്: വോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാട്ടുനീതി ഒഴിവാക്കണമെന്നും വീട്ടിലെത്തുന്ന സ്ഥാനാർഥികളിൽനിന്ന് സത്യപ്രസ്താവന എഴുതിവാങ്ങുമെന്നും കർഷകർ. കേരള ഇൻഡിപെൻഡൻഡ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ (കിഫ) നേതൃത്വത്തിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ വോട്ട് കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം 11(2) പ്രകാരമുള്ള സ്വയംരക്ഷക്കുള്ള അവകാശം കർഷകർക്ക് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്ന സമ്മതപത്രമാണ് സ്ഥാനാർഥികളിൽനിന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുന്നത്.
വാർഡിൽനിന്ന് ജനപ്രതിനിധിയായി മത്സരിക്കുന്ന തന്നെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം താനും തൻ്റെ പാർട്ടിയും കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടുകൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്നതാണ് സത്യപ്രസ്താവന. വനത്തിന് വെളിയിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന വന്യജീവികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കർഷകർ കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം 11(2) വകുപ്പ് ഉറപ്പുനൽകുന്ന സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതായി കണക്കാക്കുമെന്നും അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള നിലപാട് സർക്കാരിനെക്കൊണ്ട് സ്വീകരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ടിയും ആത്മാർഥമായി പരിശ്രമിക്കുമെന്നും സ്ഥാനാർഥികൾ ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
കാട്ടുനീതിക്കെതിരെ കർഷക ശബ്ദം
കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ഒപ്പമെങ്കിൽ ഇനി വോട്ടില്ല, ഏത് പാർട്ടിയായാലും കർഷകന് ഒപ്പമെങ്കിൽ മാത്രം വോട്ട്, കാട്ടിൽ മതി കാട്ടുനീതി എന്നീ മുദ്രവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കിഫ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. ഈ വാചകങ്ങൾ എഴുതിയ ബോർഡുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ മലയോരങ്ങളിൽ ഉയർത്തും. വന്യമൃഗ ശല്യമുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും സത്യപ്രസ്താവന അച്ചടിച്ച ഫോം വിതരണം ചെയ്യും. 1972ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ആണ് നിലവിൽ രാജ്യത്തുള്ളത്. അതിലെ 11(2) പ്രകാരമുള്ള സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ള അവകാശം കർഷകർക്ക് നൽകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് കർഷകർ സ്ഥാനാർഥികളിൽനിന്ന് സത്യപ്രസ്താവനയായി ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുക.
കിഫ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സര രംഗത്തില്ലെങ്കിലും കാമ്പയിനുകളിലൂടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെയും മലയോര കർഷകരുടെ ദുരവസ്ഥ ചർച്ചയാക്കുകയാണ് സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മലയോര മേഖലകളിൽ കാമ്പയിൻ ശക്തമാക്കാനാണ് കിഫയുടെ തീരുമാനം. സത്യപ്രസ്താവനയിൽ ഒന്നിലധികം പാർട്ടികൾ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയാൽ കർഷകന് വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കുവേണമെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കിഫ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ അലക്സ് ഒഴുകയിൽ, കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് മനോജ് കെഡി എന്നിവർ പറഞ്ഞു.
സംഘടനയും ലക്ഷ്യങ്ങളും
കേരളത്തിലെ കർഷക സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനായി 2020 ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് കേരള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (KIFA) രൂപീകൃതമായത്. കേരളത്തിലെ പാർശ്വവൽകരിക്കപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക, കാർഷിക മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, കർഷകരുടെ അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് സംഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല, പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശം തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങളുടെ മറവിൽ കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് കിഫ പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ കർഷകരുടെ പ്രധാന ശബ്ദമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക, നിവേദനങ്ങൾ നൽകുക, പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, ജനപ്രതിനിധികളെ വിഷയങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുക എന്നിവയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വാർഡ് തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനം ഇവർക്കുണ്ട്. 2022ൽ കർഷകരുടെ കടബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംഘടന ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. കാട്ടുപന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ കർഷകരെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കിഫയുടെ നിയമപോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായിരുന്നു.
വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് മനുഷ്യർക്കും വിളകൾക്കും സ്വയം സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള അവകാശം കർഷകർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കിഫ വാദിക്കുന്നു. വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടികൾ വേണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വനനിയമങ്ങൾ വനഭൂമിയിൽ മാത്രം ബാധകമാക്കണമെന്നും കർഷകരുടെ റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ അനാവശ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാടില്ലെന്നുമാണ് ആവശ്യം. രാഷ്ട്രീയ, മത, പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയായിട്ടാണ് കിഫ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ സ്ഥാനാർഥികൾ സത്യപ്രസ്താവനയോട് മുഖം തിരിക്കുമോ എന്നതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാം.
