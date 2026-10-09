'കർഷകരോട് കടം'; പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസത്തില് അഞ്ചുവർഷമായി നൽകാനുള്ളത് 90 കോടിയിലധികം രൂപ
സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരം അർഹരായ കർഷകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിലും കോടികളുടെ കുടിശ്ശിക നിലവിലുണ്ട്
Published : October 9, 2026 at 6:53 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽപ്പെട്ട് വിള നശിക്കുകയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയും ചെയ്ത കർഷകർക്കുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാതെ സർക്കാർ. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷമായി കർഷകർക്ക് നൽകാനുള്ള കുടിശ്ശിക 90,81,43,128 കോടി രൂപയാണ്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് സർക്കാർ സഹായം കാത്തുനിൽക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരം അർഹരായ കർഷകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിലും കോടികളുടെ കുടിശ്ശിക നിലവിലുണ്ട്. വിള ഇൻഷുറൻസ് കുടിശ്ശിക 43 കോടിയിലധികം രൂപയാണ്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 14,971 കർഷകർക്കായി ആകെ 43,22,79,919 രൂപയാണ് കുടിശ്ശികയായി നൽകാനുള്ളത്.
2025 മേയ് 04 മുതലുള്ള അപേക്ഷകളിലെ തുകയാണ് നിലവിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളത്. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിശ്ശികയുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് (12,72,36,819 രൂപ). കോഴിക്കോട് (6,45,36,775 രൂപ), വയനാട് (5,42,81,980 രൂപ), തിരുവനന്തപുരം (4,94,46,160 രൂപ) എന്നീ ജില്ലകളിലും വലിയ തുക കർഷകർക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ട്. പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള സഹായ വിതരണവും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. 1,52,665 കർഷകർക്കായി ആകെ 90.81 കോടി രൂപ ഇനിയും വിതരണം ചെയ്യാനുണ്ട്. 2021 ഒക്ടോബർ 25 മുതലുള്ള അപേക്ഷകളിന്മേലുള്ള തുകയാണ് കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ളത്.
വയനാട് ജില്ലയിലാണ് പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക കുടിശ്ശികയുള്ളത് (19,27,26,555 രൂപ). മലപ്പുറം (11,62,59,712 രൂപ), തിരുവനന്തപുരം (9,09,48,192 രൂപ), എറണാകുളം (8,22,71,149 രൂപ), കോഴിക്കോട് (8,14,38,412 രൂപ) തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കുടിശ്ശികയുണ്ട്. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കാസറഗോഡ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അഷറഫിന് കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്. കൃഷിനാശം സംഭവിക്കുന്ന കർഷകർ കൃഷിഭവൻ വഴിയോ ഓൺലൈനായോ ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.
കൃഷി ഓഫീസറുടെ സ്ഥലപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ. എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്തത് കർഷകരെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയാണ്.
ദുരിതാശ്വാസ ആനുകൂല്യമായും വിള ഇൻഷുറൻസിലും കർഷകർക്ക് കോടികൾ നൽകാനുള്ള വിഷയം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേരള കർഷകസംഘം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം വിജയകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കുടിശ്ശിക നൽകാൻ വൈകുന്നതെന്നാണ് മനസിലാകുന്നത്. എന്നാൽ, പ്രതിസന്ധിയിലായ കർഷകർക്ക് അടിയന്തര സഹായം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എം വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു.
ഈ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ, പ്രകൃതിദുരന്തത്തിലും കീട, രോഗബാധയിലും കൃഷി നശിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന അടിയന്തര സഹായ പദ്ധതിയുടെ വിഹിതവും കൃഷിവകുപ്പ് വെട്ടിക്കുറച്ചു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 7.5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയ പദ്ധതിക്ക് ഇത്തവണ അനുവദിച്ചത് നാലുകോടി മാത്രമാണ്. പ്രകൃതിദുരന്തം മൂലം വിളനാശമുണ്ടാകുന്ന കർഷകർക്ക് നൽകേണ്ട സംസ്ഥാനവിഹിതവും കീട, രോഗബാധ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള സഹായവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പദ്ധതി. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കീട, രോഗബാധയും സംസ്ഥാനത്ത് കൃഷിയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തര സഹായ പദ്ധതിയുടെ തുക കുറച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read: സൈബർഡോം ശക്തിപ്പെടുത്തും, തദ്ദേശീയ റോബോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കും; 19-ാമത് കൊക്കൂൺ കോൺഫറൻസിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല