കിടക്കുമുറിയിലെ 'വിഷമില്ലാത്ത' അതിഥികൾ; കേരളത്തിൻ്റെ അരുമ വിപണിയിൽ പാമ്പുകളുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം
അരുമ പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ള ഇനമാണ് മെക്സിക്കൻ കിങ് സ്നേക്സ്. ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് നിറമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത.
Published : November 21, 2026 at 7:06 PM IST
അക്കി വിനായക്
എറണാകുളം: കൊവിഡിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ അരുമ ജീവി വിപണിയിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയില്ലാത്ത കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നായയിലും പൂച്ചയിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല പുതിയ അരുമ ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹം. പാമ്പിനോടും പഴുതാരയോടും ചിലന്തിയോടും വരെ അരുമ മനോഭാവം പുലർത്തുന്നവർ ഏറെയാണ്. നായയും പൂച്ചയും പക്ഷികളും കഴിഞ്ഞാൽ അരുമപ്രിയർക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ പാമ്പുകളെയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ പൈത്തണുകളാണ് അരുമ പാമ്പിനങ്ങളിലെ കേമന്മാർ. പാമ്പ് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് മുൻ കൊല്ലം ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഓഫീസറും വെറ്റിനറി സർജനുമായ ഡോ. ഷൈൻകുമാർ.
സമാധാന പ്രിയനായ 'ബോള്'
ഭയക്കുമ്പോൾ ഒരു പന്ത് പോലെ ചുരുണ്ടു കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവയെ ബോൾ പൈത്തൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വിഷമില്ലാത്തതും സമാധാനപ്രിയരുമായ ഈ പാമ്പുകള് മനുഷ്യൻ്റെ ചൂട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കൈകളിലും നെഞ്ചിലും ചേർന്നിരിക്കാന് ഇവയ്ക്ക് താല്പര്യമാണ്. ഒരു യഥാർഥ വിഷപ്പാമ്പിനോട് സമാനമായ രൂപവും, തൊടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതിയും തന്നെയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ പൈത്തണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക. പക്ഷേ സർപ്പ പാമ്പുകളെ പോലെ ആക്രമണകാരികൾ അല്ല. സ്നേഹ പ്രിയരാണ് ഇവർ. കറുപ്പും സ്വർണ വർണവും മഞ്ഞയും കലർന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇവയെ പൊതുവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക.
വര്ണ വിസ്മയമായി മെക്സിക്കന് കോണ്
വർണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഇനമാണ് മെക്സിക്കൻ കോൺ സ്നേക്സ്. ചെങ്കല്ലിൻ്റെ നിറത്തിലുള്ള വർണമുള്ള ഇവർ രൂപം കൊണ്ട് ആകർഷണീയരാണ്. പൈത്തൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വളർത്തുപാമ്പുകളുടെ സവിശേഷതകൾ തന്നെയാണ് ഇതിനും ഉള്ളത്. 30 മുതൽ 45 വർഷം വരെ ആയുസ്സ് ഉണ്ട്. അഞ്ചക്ക സംഖ്യകളിൽ തന്നെയാണ് വില. ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം മുട്ടകളുടെ സവിശേഷതകൾ ആണ്. മെക്സിക്കൻ കോൺ സ്നേക്സ് തോൽ മുട്ടകളാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. എട്ടു മുതൽ 20 വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ പൈത്തൺ മുട്ടവിരിഞ്ഞാൽ മൂന്നു മുതൽ 11 വരെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം.
വിലയിലെ കേമന് ആയി മെക്സിക്കൻ കിങ് സ്നേക്സ്
അരുമ പാമ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ള ഇനമാണ് മെക്സിക്കൻ കിങ് സ്നേക്സ്. ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് നിറമാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വലിപ്പമുള്ള ഒരു അട്ടയെപ്പോലെ. കാണുമ്പോൾ ഭയം തോന്നുമെങ്കിലും സമാധാനപ്രിയരാണ്. കൈകളിൽ എടുത്താൽ ഒതുങ്ങി ഇരുന്നു കൊള്ളും. മുപ്പതിനായിരം മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. മോഹവിലയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വരെ വിലമതിക്കും. ബാക്കിയുള്ള സവിശേഷതകൾ എല്ലാം തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പാമ്പുകൾക്ക് സമമാണ്.
പ്രധാനമായും ആഫ്രിക്കൻ ബോൾ പൈത്തൺ, മെക്സിക്കൻ കിങ് സ്നേക്സ്, മെക്സിക്കൻ കോൺ സ്നേക്സ് എന്നീ ഇനങ്ങൾ ആണ് അരുമ വിപണിയിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത്.
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