തുലാവർഷവും കനിയുന്നില്ല; 54 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും മഴ 27% കുറവ്, വരൾച്ചാ ഭീതിയിൽ കേരളം
കാലവർഷം അവസാനിച്ചപ്പോൾ വലിയ മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുലാവർഷത്തിലും മഴ കുറയാനാണ് സാധ്യതയെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ
Published : November 23, 2026 at 2:33 PM IST
കാസർകോട്: തുലാവർഷം തുടങ്ങി 54 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ മഴയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്. കേരളത്തിൽ 27 ശതമാനം കുറവ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ നവംബർ 23 വരെ 442.8 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ 321.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.
ലക്ഷദ്വീപിലും 24 ശതമാനം മഴ കുറവാണ് ലഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ച ജില്ല മലപ്പുറമാണ്. 42 ശതമാനം മഴയുടെ കുറവുണ്ടായി. കാസർകോട്, ഇടുക്കി, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ 37 ശതമാനം മഴയുടെ കുറവുണ്ടായി. എറണാകുളത്ത് 32 ഉം കൊല്ലത്ത് 33 ശതമാനം മഴ കുറഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷിച്ച മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ വരൾച്ചയിലേക്ക് കേരളം പോകുമെന്ന ആശങ്കയും നില നിൽക്കുന്നു. എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം ശക്തിയാർജിക്കുന്ന സാഹചര്യവും ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. അതേ സമയം വയനാട് ജില്ലയിൽ 4 ശതമാനം അധിക മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാലവർഷം അവസാനിച്ചപ്പോൾ വലിയ മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുലാവർഷത്തിലും മഴ കുറയാനാണ് സാധ്യതയെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
അടുത്ത നാലു ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മഴ കുറയുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
1901 ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏഴാമത്തെ മഴക്കാലമായിരുന്നു കടന്നു പോയത്. തുലാവർഷത്തിലായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ. എന്നാൽ തുലാ വർഷത്തിലും വേണ്ടത്ര മഴ ലഭിച്ചില്ല. വയനാട്ടിലാണ് കാലാവർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചതെങ്കിൽ തുലാവർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ചത് വയനാട്ടിലാണ്.
തുലാവർഷം തിരിച്ചു വരുന്നു
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ തുലാവർഷം നാളെ തിരിച്ചെത്തും. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റിലേക്ക് വടക്ക് കിഴക്കൻ കാറ്റ് ആകർഷിച്ചതോടെയാണ് കേരളത്തിൽ തുലാവർഷം കുറഞ്ഞത്. ഇത് ദുർബലമായതോടെയാണ് തുലാവർഷം വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ ആണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഉയർന്ന താപനില റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നാളെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെലോ അലെർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലാണ് യെലോ മുന്നറിയിപ്പ്. 25 ന് എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം,പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും 26 ന് പാലക്കാട്, തൃശൂർ,എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം,പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും 27 ന് എറണാകുളം, കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലും യെലോ അലെർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ (ISOL. H) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലും 25,26 തീയതികളിൽ യെലോ അലെർട്ട് മുന്നറിപ്പുണ്ട്.