കേരളത്തിൻ്റേത് ചരിത്രനേട്ടം: 'ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല'; ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം: എംബി രാജേഷ്
അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രി രാജേഷ്
Published : October 31, 2025 at 12:38 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 12:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രി എംബി രാജേഷ്. ക്രെഡിറ്റിനെച്ചൊല്ലിയാണ് പ്രധാനമായും തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയെ മുഴുവൻ അതിദാരിദ്ര്യമുക്തമാക്കി അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ തയ്യാറാകണം, കാരണം 27 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽക്കൂടി ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ അതിദാരിദ്ര്യമുക്ത പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടംകൂടിയാണ്.
കേരളം ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഉറക്കത്തിൽനിന്നും ഞെട്ടിയുണർന്ന് കൈവരിച്ച നേട്ടമല്ല അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 2016-ലെ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത്. 19 പേജുള്ള വിശദമായ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയാണ് സർക്കാർ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത്.
ഈ മാർഗരേഖ 2021 ജൂലൈ 14 മുതൽ പൊതുമധ്യത്തിൽ ലഭ്യമാണ്, സർക്കാർ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ പോലുമില്ലാത്തവർ, ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെയും ഗുണഭോക്താക്കൾ അല്ലാത്തവർ എന്നിവരാണ് അതിദരിദ്ര വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ദാരിദ്ര്യം പൂർണമായി നിർമാർജനം ചെയ്തുവെന്നല്ല, അതിദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കി എന്നാണ് സർക്കാർ അവകാശവാദം.
58,395 വിദഗ്ധ സംഘങ്ങളെയും വാർഡ് സഭകളെയും രൂപീകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. 87,158 കുടുംബങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽനിന്ന് മുൻഗണനപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കി 64,006 കുടുംബങ്ങളെ ഗ്രാമസഭകളുടെ അംഗീകാരത്തോടെ കണ്ടെത്തി. മേയർ, മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ, പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ, വാർഡ് തല സമിതികൾ- കൗൺസിലർ, അങ്കണവാടി ടീച്ചർമാർ, ആർആർടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെല്ലാം നിർണയ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഇതൊന്നും മനസിലാക്കാതെയാണ് ചില വിദഗ്ധരുടെ സംഘം സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് മന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയതെന്നും എംബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. 2021 ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് അതിദാരിദ്ര്യ നിർണയം ആരംഭിച്ചത്. ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അതിദാരിദ്ര്യ കാരണം കണ്ടെത്താനായി 64,006 മൈക്രോ പ്ലാനുകളും തയ്യാറാക്കി.
2022 നവംബർ ഒന്നിന് ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 4,677 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടും 2,672 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വസ്തുവും നൽകി, 5,622 കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹായം എത്തിച്ചു. 4,394 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീ 'ജീവനം' പദ്ധതി നടപ്പാക്കി. 21,263 പേർക്ക് ഒരു രേഖയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 20,264 പേർക്ക് ഭക്ഷണവും 2,210 പേർക്ക് പാകംചെയ്ത ഭക്ഷണവും ഉറപ്പിച്ചു. കൂടാതെ, 85,222 പേർക്ക് മരുന്നും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കി, 7 പേർക്ക് അവയവ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയും നടത്തി. അതിദാരിദ്ര്യം തടയാനുള്ള തുടർനടപടികളുണ്ടാകുമെന്നും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ഈ നേട്ടം കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ സാക്ഷരതയ്ക്ക് സമാനമായ ചരിത്ര നേട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് നൽകുന്നു എന്ന വാദത്തോട് പ്രതികരിച്ച മന്ത്രി, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത രാജ്യമായി മാറിയ ശേഷം ക്രെഡിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനമല്ല, ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനമാണ്.
അതിദരിദ്രർ ആരൊക്കെ എന്ന് നിർണയിച്ചതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുൻപ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെയും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാത്തവരാണ് ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെന്നും, ദാരിദ്ര്യം പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് പറയുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ധർ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നും, ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ നിഗൂഢമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയല്ല ഇതെന്ന് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ എംബി രാജേഷ് ഒരിക്കൽക്കൂടി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
