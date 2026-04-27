കേരളം ആര് ഭരിക്കും? കണ്ണുംനട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന എക്സിറ്റ് പോളുകള് വിശ്വസിക്കാമോ?
വോട്ടിങ് പൂർത്തിയായതോടെ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എക്സിറ്റ് പോളുകളിലേക്കാണ്. ആരാകും കേരളം ഭരിക്കുക? വടക്കൻ മലബാർ മുതൽ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂർ വരെ വോട്ടർമാർ ആർക്കൊപ്പം നിന്നു? മാധ്യമങ്ങളും സർവ്വേ ഏജൻസികളും മറ്റന്നാള് എക്സിറ്റ് പോള് പുറത്തുവിടുന്നു
Published : April 27, 2026 at 2:55 PM IST
കേരളം ആര് ഭരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ ഇനി കൈയ്യില് എണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങള് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളെല്ലാം ഇപ്പോള് എക്സിറ്റ് പോളിലാണ്. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തിറങ്ങുന്ന വോട്ടർമാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ പ്രവചനങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ ആകാംക്ഷയുടെ മുനയിൽ നിർത്താറുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സർവേ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ അനുമതിയില്ല. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചാലുടൻ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളും ഏജൻസികളും ചേർന്ന് വോട്ടർമാരുടെ മനോഭാവം വിശകലനം ചെയ്ത പ്രവചനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നു. അതായത് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം കേരളം ആര് ഭരിക്കുമെന്ന സൂചന എക്സിറ്റ് പോള് ഫലം നല്കും. ഏപ്രില് 29ന് ബംഗാളില് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങള് വന്നുതുടങ്ങും.
അതേസമയം, കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം തുറന്നുപറയാൻ മടിക്കുന്നവരാണെന്നത് പലപ്പോഴും എക്സിറ്റ് പോൾ ഏജൻസികൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകാറുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ പ്രവചനങ്ങളെ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിങ് ശതമാനത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് (ഏകദേശം 78.27%) ആരെ തുണയ്ക്കുമെന്നത് വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാണ്.
സാധാരണയായി ഉയർന്ന പോളിങ് യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമാണെന്ന് കരുതാറുണ്ടെങ്കിലും ചരിത്രപരമായി ഇതിന് സ്ഥിരതയില്ല. എക്സിറ്റ് പോളുകൾ എപ്പോഴും കൃത്യമാകണമെന്നില്ല. 2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ.ഡി.എഫിന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം പ്രവചിച്ചപ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മെയ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്ന എക്സിറ്റ് പോളുകളെയും അവ നടത്തുന്ന പ്രധാന ഏജൻസികളെയും കുറിച്ചും വിശദമായി അറിയാം.
1. ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ
ഇന്ത്യയിലെ എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃത്യത അവകാശപ്പെടുന്ന ഏജൻസികളിലൊന്നാണ് പ്രദീപ് ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ. കേരളത്തിലെ മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അവരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ശരിയായിരുന്നു. ഇത്തവണയും ഇന്ത്യ ടുഡേയുമായി ചേർന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിടും. താഴെത്തട്ടിലുള്ള വോട്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ ഇവർക്കുള്ള മികവ് ഈ ഫലങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഗൗരവമായി കാണാൻ കാരണമാകുന്നു.
2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കേരളത്തിൽ ചരിത്രപരമായ ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. എൽ.ഡി.എഫിന് 104-120 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഫലം വന്നപ്പോൾ എൽ.ഡി.എഫ് 99 സീറ്റുകൾ നേടി ഭരണം നിലനിർത്തി.
2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കേരളത്തിൽ യു.ഡി.എഫിന് മേധാവിത്വം പ്രവചിച്ച അവർ, 17-18 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കി. കൂടാതെ ബി.ജെ.പി കേരളത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമെന്നും 2-3 സീറ്റുകൾ വരെ ലഭിക്കാമെന്നും പ്രവചിച്ചു. ഫലം വന്നപ്പോൾ യു.ഡി.എഫ് 18 സീറ്റുകളും ബി.ജെ.പി ഒരു സീറ്റും നേടി.
2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
2016-ൽ യു.ഡി.എഫിൽ നിന്നും ഭരണം എൽ.ഡി.എഫ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ പ്രവചിച്ചിരുന്നു. എൽ.ഡി.എഫിന് 88-101 സീറ്റുകളും യു.ഡി.എഫിന് 38-48 സീറ്റുകളും ലഭിക്കുമെന്ന് സർവ്വേ പ്രവചിച്ചു. ബി.ജെ.പി 0-3 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്നും കരുതിയിരുന്നു.യഥാർത്ഥ ഫലം വന്നപ്പോള് എൽ.ഡി.എഫ് 91 സീറ്റുകൾ നേടി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു. യു.ഡി.എഫ് 47 സീറ്റുകളിലും ബി.ജെ.പി 1 സീറ്റിലും (നേമം) ഒതുങ്ങി.
വിജയശതമാനം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നതിൽ 92.50 ശതമാനത്തിലധികം കൃത്യത അവകാശപ്പെടുന്ന ഏജൻസിയാണ് ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ. കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ള വോട്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വിശകലനം നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ മാത്രം ഏകദേശം 28,124 പേരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് 2021-ലെ സർവ്വേ നടത്തിയത്.
വോട്ടർമാരുടെ ജാതി, മതം, പ്രാദേശിക വികസനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് ഇവർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 11 വർഷത്തിനിടെ നടന്ന 69 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 65 എണ്ണത്തിലും വിജയികളെ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, 2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയതലത്തിൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം പ്രവചിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വലിയ പിഴവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഏജൻസി തന്നെ പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
2. സി-വോട്ടർ
എ.ബി.പി ന്യൂസുമായി ചേർന്ന് സി-വോട്ടർ നടത്തുന്ന എക്സിറ്റ് പോളുകൾക്കും വലിയ വായനക്കാരുണ്ട്. മുൻപ് നടന്ന ഒപ്പീനിയൻ സർവ്വേകളിൽ ഇവർ മുന്നണികൾക്കിടയിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ സി-വോട്ടർ എക്സിറ്റ് പോളുകൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ട്രെൻഡുകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സീറ്റുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്.
2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
സി-വോട്ടർ എൽ.ഡി.എഫിന് നേരിയ മുൻതൂക്കം പ്രവചിച്ചുവെങ്കിലും അത് ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കില്ല എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നത്. സി-വോട്ടർ സർവേ പ്രകാരം എൽ.ഡി.എഫിന് 71 – 77 സീറ്റുകളും യു.ഡി.എഫിന് 62 – 68 സീറ്റുകളുമാണ് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. യഥാർത്ഥ ഫലം വന്നപ്പോള് എൽ.ഡി.എഫ് ചരിത്രപരമായ വിജയം നേടിക്കൊണ്ട് 99 സീറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കി. ഇവിടെ സി-വോട്ടർ വിജയിയെ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചെങ്കിലും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചുമാത്രമാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്.
3. മാട്രിസ്
റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയുമായി സഹകരിച്ച് മാട്രിസ് നടത്തുന്ന സർവ്വേകളും ഇത്തവണ സജീവമാണ്. തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം കേരളത്തിലെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ട്രെൻഡുകൾ ഇവർ പുറത്തുവിടും. കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മാട്രിസ് നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ട്രെൻഡുകൾ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട്.
2021-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
2021-ൽ മാട്രിസ് പ്രവചിച്ചത് എൽ.ഡി.എഫ് അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നാണ്. എൽ.ഡി.എഫിന് ഏകദേശം 72-80 സീറ്റുകൾ വരെ ലഭിക്കാമെന്ന് അവർ കണക്കുകൂട്ടി. യഥാർത്ഥ ഫലം വന്നപ്പോള് എൽ.ഡി.എഫ് 99 സീറ്റുകൾ നേടി മികച്ച വിജയം കൈവരിച്ചു. ഇവിടെ വിജയിയെ കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചെങ്കിലും എൽ.ഡി.എഫ് നേടിയ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം അവർ പ്രവചിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു.
4. ജൻ കി ബാത്ത്
ന്യൂസ് 18 നെറ്റ്വർക്കുമായി ചേർന്ന് ജൻ കി ബാത്ത് നടത്തുന്ന എക്സിറ്റ് പോളുകൾ സാധാരണയായി വോട്ട് വിഹിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യാറുണ്ട്. 2021-ൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ജൻ കി ബാത്ത് കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു.എൽ.ഡി.എഫിന് 68-78 സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രവചനം. യു.ഡി.എഫിന് 48-58 സീറ്റുകളും എൻ.ഡി.എയ്ക്ക് 0-2 സീറ്റുകളും അവർ കണക്കാക്കി. യഥാർത്ഥ ഫലം വന്നപ്പോള് എൽ.ഡി.എഫ് 99 സീറ്റുകൾ നേടി ചരിത്രപരമായ വിജയം കൈവരിച്ചു. യു.ഡി.എഫ് 41 സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങി. വിജയിയെ പ്രവചിക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചെങ്കിലും, ഇടതുമുന്നണിക്ക് ലഭിച്ച വൻ ഭൂരിപക്ഷം കണക്കാക്കുന്നതിൽ സർവെയ്ക്ക് പിഴവ് പറ്റി.
പ്രതികരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ
കണക്കുകൾക്കപ്പുറം കേരളത്തിൻ്റെ മനശാസ്ത്രം കൂടി വായിച്ചെടുക്കുന്ന ഏജൻസികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തവണ വിജയികളെ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ പോള് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകള് സാര്വത്രികമാണ്. ബൂത്തില് വോട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നവരുടെ മനസ് വായിക്കുന്നതാണ് എക്സിറ്റ് പോള് എന്ന് പറയുന്നത്. കൗതുകകരമായ ഒരു എക്സൈസാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകള്. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം രണ്ട് പേര് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന രീതി മാത്രമാണിത്. പക്ഷേ യഥാര്ഥ ഫലം വരണമെങ്കില് മെയ് നാല് വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ അറിയാനും മുൻകൂട്ടി അറിയാനുമുള്ള ഒരു മനോഭവമാണ് ഇതിന് പിന്നില്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിനോദ കൗതുകമായി മാത്രമേ എടുക്കാനാകൂ. എന്താണ് സംഭവിക്കുക ആരാണ് വിജയിക്കുക എന്നത് ആര്ക്കും കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വോട്ട് എണ്ണിക്കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും സെബാസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു. എക്സിറ്റ് പോളുകളെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം, സ്വാഗതം ചെയ്യാം, പക്ഷേ യാഥാര്ഥ്യത്തോടെ എത്രത്തോളം സത്യസന്ധത പുലര്ത്താനാകുമെന്ന് ആര്ക്കും കണക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ചുരുക്കത്തിൽ, എക്സിറ്റ് പോളുകൾ വെറുമൊരു സൂചന മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥ വിധി ഇവിഎമ്മുകൾക്കുള്ളിലാണ്. മെയ് 4-ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കേരളത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം വ്യക്തമാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം ഓര്മിപ്പിച്ചു.
