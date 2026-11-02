പുതിയ മദ്യനയം ഉടൻ; നയം അട്ടിമറിച്ച് ബാർ ലൈസൻസ് നൽകിയാൽ കർശന നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി എം. ലിജു
ബാര് ലൈസന്സ് അനുവദിക്കാനുള്ള അധികാരം എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണര്മാര്ക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്
Published : November 2, 2026 at 11:13 AM IST
തിരുവനന്തപുരം/ന്യൂഡൽഹി: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മദ്യനയത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിക്കില്ലെന്നും നയങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമവും കർശനമായി തടയുമെന്നും എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു. പുതിയ മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തിടുക്കപ്പെട്ട് ബാർ ലൈസൻസുകൾ അനുവദിക്കുന്ന പ്രവണത അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളിൽ അന്വേഷണം
കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് 15 ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ വൈൻ ബേക്കറികളിൽ ഉൾപ്പെടെ വിൽക്കാമെന്ന് തീരുമാനം വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അക്കാര്യത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങളുണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ആ തീരുമാനം പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്തരം നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില് ബാര് ലൈസന്സ് അനുവദിക്കാനുള്ള അധികാരം എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണര്മാര്ക്കാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുള്ള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതിയ ബാറുകൾ തുടങ്ങാൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും വഴിവിട്ട ഇടപാടുകള്ക്കും ഭരണപരമായ അട്ടിമറികള്ക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
സാമൂഹിക പഠനം അനിവാര്യം
സ്റ്റാർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ബാർ ലൈസന്സ് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു സാമൂഹിക പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 1000ത്തിലധികം ബാറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ബാറുകൾക്ക് ചട്ടം അനുകൂലമാണെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ലൈസന്സ് അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ട ചർച്ചകളിലാണ് സർക്കാരെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ഈ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമേ നിബന്ധനകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പുതിയ ചട്ടക്കൂട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കൂവെന്ന സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ ഹൈക്കോടതിയും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി നവംബർ 30 വരെ ഹൈക്കോടതി സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ച ഈ മദ്യനയ രൂപീകരണ ചർച്ച കോടതി അംഗീകരിച്ചതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു സമീപനം ഉണ്ടായത്. ഇക്കാര്യം എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ മദ്യനയത്തിന് മുൻപ് ലൈസൻസുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും.
ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി
ഒരു ബാർ 10 മാസം അടഞ്ഞുകിടന്നാൽ അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാകുകയാണ് പതിവ്. പിന്നീട് പുതിയ ലൈസൻസിന് വേറെ അപേക്ഷ തന്നെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അടുത്തിടെ മദ്യനയത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരക്കിട്ട നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു. 12 വർഷക്കാലമായി അടഞ്ഞുകിടന്ന ഒരു ബാർ ബിയർ, വൈൻ പാർലർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലൈസൻസ് ലഭ്യമാക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായി.
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ഇതിൽ വലിയ അസ്വാഭാവികതയുള്ളതിനാലാണ് സർക്കാർ ഇതിനെതിരെ സസ്പെൻഷൻ നടപടിയെടുത്തതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യം കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ മാസം പകുതിയോടെ സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ മദ്യനയം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അണിയറ നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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