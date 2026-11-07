എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കെതിരായ മുൻ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ട്; പ്രതിരോധത്തിലായി സർക്കാർ, IAS തലത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി
ബാറുടമകളുമായി മന്ത്രിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നതിനു പുറമെയുള്ള കൈക്കൂലി ആരോപണവും സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് പടിയിറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപായി സാംബശിവ റാവു (Seeram Sambasiva Rao report) സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചത്
Published : November 7, 2026 at 11:56 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജുവിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെയുള്ള മുൻ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സീറാം സാംബശിവ റാവുവിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിൽ. കെഎസ്ഇബി എംഡി സ്ഥാനത്തുനിന്നും രാജമാണിക്യത്തെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നും ഷർമിള മേരി ജോസഫിനെയും മാറ്റിയതിനെത്തുടർന്ന് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ രൂക്ഷമായ അതൃപ്തി നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് സീറാം സാംബശിവ റാവു പരസ്യ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്.
ബാറുടമകളുമായി മന്ത്രിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നതിനു പുറമെയുള്ള കൈക്കൂലി ആരോപണവും സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് പടിയിറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപായി സാംബശിവ റാവു സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചത്. കായംകുളം കുറ്റിച്ചിറയിലെ റോമ സെൻ്റർ ബാറുമായി എക്സൈസ് മന്ത്രിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും വിജിലൻസ് അന്വേഷണം, അച്ചടക്ക നടപടി എന്നിവ നേരിടുന്നവരെയും സംശയകരമായ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവരെയും പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഉന്നതതല ഇടപെടലുകളെ തുടർന്ന് തനിക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്നും സാംബശിവ റാവുവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ അനുമതി വാങ്ങിയശേഷം സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട ഫയലിൽ, തന്നെ അറിയിക്കുകപോലും ചെയ്യാതെ 32 തസ്തികകളിൽ നിയമനം നടത്തി. ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനിൽനിന്നും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, സംഘടനാപരമായും മന്ത്രി ഓഫിസ് തലത്തിലും ചർച്ച ചെയ്താണ് ലിസ്റ്റ് തയാറാക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു സെക്ഷൻ സൂപ്രണ്ട് രേഖാമൂലം അറിയിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഗുരുതര കോഴ ആരോപണം
എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ ജില്ലയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കെതിരെയും സെൻട്രൽ സോൺ ജോയിൻ്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കെതിരെയുമാണ് കോഴയും ക്രമക്കേടും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ നിരത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇരുവരും ബാറുകളിൽ നിന്നും മാസപ്പടി വാങ്ങുന്നതും, ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ സഹായിച്ച് കൈക്കൂലി ഈടാക്കുന്നതും, ബെനാമി ഇടപാടിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചെന്നും സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനുള്ള ശിപാർശ നൽകിയതിനൊപ്പം അനധികൃത പണപ്പിരിവിന് സാധ്യതയുള്ള പദവികളിലൊന്നും ഇരുവർക്കും ചുമതല നൽകരുതെന്നുമാണ് നിർദേശം.
സെൻട്രൽ സോൺ ജോയിൻ്റ് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ വിനോദിനെതിരെ ഗുരുതര കോഴ ആരോപണവും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബാറുകളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് ഇടനിലക്കാരനാവുന്നെന്നും അരലക്ഷം വരെ പല ബാറുടമകളിൽ നിന്നും കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പാലക്കാട് അണക്കപ്പാറയിൽ വ്യാജ കള്ളും, സ്പിരിറ്റും പിടികൂടിയ കേസിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും, ഷാപ്പ് ലൈസൻസികളും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ഇടപാടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് വിനോദ് രക്ഷപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ അജയ് കായംകുളത്തെ ബാറുകളിൽ നിന്ന് പതിവായി പണം പിരിക്കുന്നതായി തെളിവുണ്ടെന്നും സീറാം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കായംകുളത്തുള്ള ബാറിൽ ഇൻസ്പെക്ഷനു പോകുമ്പോൾ അജയ് പണം കൈപ്പറ്റാറുണ്ടെന്നും ബാർ ഉടമ എക്സൈസ് മന്ത്രിക്ക് അടുപ്പമുള്ള ആളാണെന്നും മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചാൽ ഇതുവരെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള തുക സംബന്ധിച്ചും, ഇപ്പോൾ നൽകാൻ പോകുന്ന തുക സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും വിവരം നൽകിയ വ്യക്തി അറിയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.
ഓണക്കാലത്ത് മാത്രം ബാർ ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ 20,000 രൂപ വീതം കൈക്കൂലി വാങ്ങി. കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കള്ള് ഷാപ്പ് ലൈസൻസിൻ്റെ മറവിൽ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഷാപ്പ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ അന്വേഷണം അട്ടിമറിച്ചതിൻ്റെ രേഖയും ഫയലിലുണ്ട്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് ബാറുകളിൽ ബെനാമി ഇടപാടും കള്ള് ഷാപ്പുകളിൽ പണം മുടക്കിയതിൻ്റെയും തെളിവുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇരുവരും എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ സൽപേരിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്നവരാണെന്നും ഇവരെ നേരിട്ട് അനധികൃത പണപ്പിരിവിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മാറ്റി നിയമിക്കണമെന്നും ശിപാർശയുണ്ട്. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സർക്കാർ സാംബശിവ റാവുവിനെ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയത്. അതേദിവസം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതും. സാംബശിവ റാവുവിനെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരം പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. കമ്മിഷണറുടെ താത്കാലിക ചുമതല അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മിഷണർക്കാണ് (എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ്).
സംസ്ഥാനത്തെ എക്സൈസ് മന്ത്രിക്ക് ബാർ ഉടമകളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നത് അതീവ ഗൗരവതരമായ വിഷയമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ സ്ഥലംമാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അഴിമതിയാണ് നടക്കുന്നത്. അഴിമതി നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റാനോ, സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിലനിർത്താനോ കടുത്ത സമ്മർദം കാരണം സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന മുൻ എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ബാർ ഉടമകളുമായി എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജുവിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ പരമാർശം പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ മന്ത്രി എം ലിജു മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. മുൻ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് എം. ലിജു പറഞ്ഞു. മാറിപ്പോയ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നു. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയം മുതൽ താൻ സജീവമായി തുടരുന്ന ആലപ്പുഴയിൽ ബാറുടമകളെയും മറ്റു നിരവധി പേരെയും തനിക്ക് അറിയാം. അതിലെന്താണ് കാര്യം. മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് അധികാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. 458 ബാറിനാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. 200ലധികം ബിയർ പാർലറുകൾക്ക് വീണ്ടും അനുമതി നൽകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് തടയിട്ടതിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദന് വിഷമം കാണുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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