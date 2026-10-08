ഗജവീരന്മാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പ്; ആനകൾക്ക് ഇനി ഹെൽത്ത് കാർഡ്
കടുത്ത ആനക്ഷാമവും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഗജവീരന്മാരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ശ്രീദേവിയുടെ ഉടമ കെ പി രവീന്ദ്രൻ ശ്രീലകം ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
Published : October 8, 2026 at 9:03 PM IST
കോഴിക്കോട്: ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ആനകളുടെ രക്തം, മൂത്രം, ആനപ്പിണ്ടം എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഹെൽത്ത് കാർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരള എലിഫൻ്റ് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ. ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, ക്രിയാറ്റിൻ പരിശോധന തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗജ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും സംഘടിപ്പിക്കുക. പരിശോധനാ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഉടമകൾക്കു കൈമാറും. വടക്കൻ മേഖല ക്യാമ്പ് തൃശൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കും. കോട്ടയത്തും കൊല്ലത്തും ക്യാമ്പുകൾ ഈ മാസം തന്നെ നടത്തുമെന്ന് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറും സെക്രട്ടറി കെ മഹേഷും അറിയിച്ചു.
കൊയിലാണ്ടിക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആന കൊരയങ്ങാട് തെരുവിലെ കളിപ്പുരയിൽ ശ്രീദേവിയും ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിലെ നിലവിലെ ആനകളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ഇടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ശ്രീദേവിയുടെ ഉടമ കെ പി രവീന്ദ്രൻ ശ്രീലകം.
അഭിമുഖത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം
ചോദ്യം: ആനകളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൾ കേരള എലിഫൻ്റ് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ കൈക്കൊണ്ട പുതിയ തീരുമാനം എന്താണ്?
മറുപടി: നാട്ടാനകൾക്ക് ഇനി മുതൽ ഓരോ ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴും രക്തം, മൂത്രം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമഗ്രമായ ശരീര പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കാൻ ഓൾ കേരള എലിഫൻ്റ് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ തീരുമാനിച്ചു. പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഹെൽത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആന ഉടമകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും.
ഇത് തികച്ചും സ്വാഗതാർഹവും നല്ലൊരു തീരുമാനവുമാണ്. രോഗങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനും, ക്ഷേത്ര എഴുന്നെള്ളിപ്പുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ആനകൾക്ക് തടസമില്ലാതെ പങ്കെടുക്കാനും, മെച്ചപ്പെട്ട വൈദ്യസഹായവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
ചോദ്യം: നാട്ടാനകൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
മറുപടി: എരണ്ടക്കെട്ടാണ് ആനകൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും കഠിനവുമായ രോഗം. ആവശ്യത്തിന് നടക്കാത്തതും, ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കായി ലോറികളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നതുമാണ് എരണ്ടക്കെട്ടിന് പ്രധാന കാരണം. കൂടാതെ നീർസമയത്തുമാണ് ആനകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്.
ചോദ്യം: കേരളത്തിലെ നാട്ടാനകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും നേരിടുന്ന ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചും എന്താണ് പറയുന്നത്?
മറുപടി: കേരളത്തിൽ നാട്ടാനകളുടെ എണ്ണം മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. രോഗങ്ങൾ മൂലവും, എരണ്ടക്കെട്ട് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവും ആനകൾ ചരിഞ്ഞുപോകുന്നു. കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പുറത്തുനിന്ന് ആനകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിയമതടസ്സങ്ങളുണ്ട്. കാടുകളിൽ നിന്ന് ആനകളെ പിടിക്കുന്ന രീതിയും പണ്ടേ നിലച്ചു. കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ രണ്ട് പിടിയും ഒരു കൊമ്പനുമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
ചോദ്യം: നാട്ടാനകളുടെ ക്ഷാമം ക്ഷേത്രച്ചടങ്ങുകളെയും ഉത്സവങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്?
മറുപടി: കേരളത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളിലും ക്ഷേത്രച്ചടങ്ങുകളിലും ജീവനുള്ള ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആനകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോടെ ഒന്നിലധികം ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കേണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്.
സർക്കാർ ഇടപെട്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ അതോറിറ്റികളിൽ നിന്നോ ആനകളെ നിയമാനുസൃതമായി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കണം. കൃത്യമായ നിയമങ്ങളും ആനകളുടെ മികച്ച രോഗപരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടാനകളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി വേണം. മാറിവന്ന സർക്കാരിനെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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കേരളത്തിലെ നാട്ടാനകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ
കേരള വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 388 നാട്ടാനകൾ മാത്രമാണുള്ളത്. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് എഴുന്നൂറിലധികം നാട്ടാനകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണം ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാട്ടാനകളുള്ളത് തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ്.
നാട്ടാനകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:
- വാർദ്ധക്യവും സ്വാഭാവിക മരണവും: കേരളത്തിലുള്ള നാട്ടാനകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും 40 മുതൽ 50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. പ്രായക്കൂടുതൽ മൂലമുള്ള രോഗങ്ങളും സ്വാഭാവിക മരണങ്ങളും കാരണം പ്രതിവർഷം ശരാശരി 15 മുതൽ 20 വരെ ആനകൾ കേരളത്തിൽ ചരിഞ്ഞുപോകുന്നുണ്ട്.
- പുതിയ ആനകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലെ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ: വനം നിയമങ്ങളും വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളും കർശനമാക്കിയതോടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ ആനകളെ കേരളത്തിലേക്ക് വാങ്ങി എത്തിക്കുന്നതിനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനോ കടുത്ത നിയമതടസങ്ങളുണ്ട്.
- അനാരോഗ്യം, ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ: ശരിയായ വ്യായാമത്തിൻ്റെ കുറവ്, ഉത്സവ സീസണുകളിലെ കടുത്ത ജോലിഭാരം, ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം ആനകളിൽ എരണ്ടക്കെട്ട്, പാദരോഗം, ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ വർദ്ധിക്കുകയും ഇത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- കടുത്ത പരിപാലനച്ചെലവ്: ആനകളെ നോക്കാനുള്ള ചെലവ്, പാപ്പാന്മാരുടെ ശമ്പളം, ചികിത്സാച്ചെലവുകൾ എന്നിവ വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചതിനാൽ വ്യക്തികളും ചെറിയ കമ്മിറ്റികളും ആനകളെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നുണ്ട്.
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