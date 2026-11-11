മായയ്ക്ക് ഇനി ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി, 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണം; പ്രതീക്ഷയോടെ വന്താര
വിദഗ്ധ ചികിത്സയും ഹൈഡ്രോതെറാപ്പിയുമടക്കം സമഗ്രമായ പരിചരണം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വൻതാരയിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം ആരംഭിച്ചു.
Published : November 11, 2026 at 8:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കേരളത്തില് നിന്നും വിമാനമാര്ഗം ഗുജറാത്തിലെത്തിച്ച മായ എന്ന 18 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാന വന്താര വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില് സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചേര്ന്നു. ജാംനഗറിലെ റിലയന്സ് ഗ്രീന്സിലുള്ള വന്താരയില് എത്തിയ മായയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാക്കുക എന്നതിനാണ് വെറ്ററിനറി സംഘം ഇപ്പോള് പ്രഥമ പരിഗണന നല്കുന്നത്. മായയുടെ തോളിലെ രോഗാവസ്ഥയും അസ്ഥികളുടെ ബലഹീനതയും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാന് അത്യാധുനിക രോഗനിര്ണയ പരിശോധനകള് ഉടന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
മായയുടെ ആരോഗ്യനില സുസ്ഥിരമാക്കുകയാണ് ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന് വന്താര എലിഫന്റ് കെയര് സെന്റര് മേധാവി ഡോ. യാദുരാജ് ഖാഡ്പേക്കര് വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തുന്ന മുറയ്ക്ക്, അസ്ഥികളുടെ കട്ടി കുറയുന്ന ഓസ്റ്റിയോപീനിയ എന്ന അവസ്ഥയ്ക്കും തോളിലെ ഗുരുതര പരിക്കിനും പിന്നിലെ യഥാര്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താന് വിശദമായ സ്കാനിംഗും പരിശോധനകളും നടത്തും.
കൃത്യമായ മരുന്നുകള് നല്കുന്നതിനൊപ്പം ഹൈഡ്രോതെറാപ്പി, അത്യാധുനിക ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങള്, 24 മണിക്കൂറും നീളുന്ന നിരീക്ഷണം എന്നിവയും ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മായ പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ചായിരിക്കും തുടര്ചികിത്സകള് തീരുമാനിക്കുക.
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“മായയെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയെന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ ദൗത്യം. അതിനുശേഷം അസ്ഥികളുടെ ബലഹീനതയ്ക്കുള്ള കാരണം കണ്ടെത്തി പ്രത്യേക ചികിത്സ നല്കും. തിരിച്ചുവരവിലേക്കുള്ള പാത നീണ്ടതാണെങ്കിലും നിരന്തരമായ പരിചരണം ഉറപ്പുനല്കുന്നു,” വന്താരയിലെ വെറ്ററിനറി സംഘം പറഞ്ഞു.
ജനിച്ച ദിവസം തന്നെ കാട്ടില് ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയ മായയെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കോടനാട് അഭയാരണ്യത്തിലെത്തിച്ച് പരിചരിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു. എന്നാല് നാല് മാസം മുന്പ് കളിക്കുന്നതിനിടെ വീണ് തോളെല്ലിന് പരിക്കേറ്റതോടെ മായയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളായി. എഴുന്നേറ്റ് നില്ക്കാന് കഴിയാതെ വരികയും ഇരു മുന്കാലുകളിലെയും അസ്ഥികള് പൊട്ടുകയും ചെയ്തതോടെ വനംവകുപ്പിന്റെ ആരോഗ്യ നിരീക്ഷണ സമിതി ദയവധം വരെ ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി.
എന്നാല്, ജീവന് രക്ഷിക്കാന് അവസാന ശ്രമമെന്ന നിലയില് വന്താര കേന്ദ്രം സൗജന്യ വിദഗ്ധ ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച (നവംബര് 6) നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നും പ്രത്യേക ചാര്ട്ടേഡ് വിമാനത്തിലാണ് 125 കിലോ ഭാരമുള്ള മായയെ ഗുജറാത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. മായയെ പരിചരിച്ചുപോന്ന പാപ്പാനും വനംവകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് വെറ്ററിനറി ഓഫീസറും വന്താര സംഘത്തോടൊപ്പം ജാംനഗറിലുണ്ട്. പൂര്ണമായും സുഖം പ്രാപിച്ച ശേഷം മായയെ കേരളത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുമെന്നാണ് ധാരണ.
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