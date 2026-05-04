സുധാകരനും കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും ടി കെ ഗോവിന്ദനും നിയമസഭയിലേക്ക്; വിമതർക്ക് ജനം നൽകിയത് ചരിത്രവിജയം
ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രതിഫലിച്ചത്. ഇതിനൊപ്പം ഇടത് കോട്ടകളിൽ സംഭവിച്ച അട്ടിമറികളും ശ്രദ്ധേയമായി
Published : May 4, 2026 at 5:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകി വിമതർ. സിപിഎം വിട്ട നേതാക്കൾ യുഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ പാർട്ടി കോട്ടകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടി. കടുത്ത ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്. എൽഡിഎഫിൻ്റെ വലിയ കോട്ടകളിൽ അപ്രതീക്ഷിത രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദൃശ്യമായത്.
പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞ് സിപിഎം വിട്ട മൂന്ന് പ്രമുഖ നേതാക്കളാണ് വിജയിച്ചത്. ജി സുധാകരൻ, ടി കെ ഗോവിന്ദൻ, വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എന്നീ മൂന്ന് അതികായന്മാരാണ് ഐതിഹാസിക വിജയം നേടിയത്. സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പാനലിനെതിരെ മത്സരിച്ചാണ് ഇവർ മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ദശാബ്ദങ്ങളായി ഘടകകക്ഷികൾക്ക് പോലും വലിയ സ്വാധീനമില്ലാത്ത മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇവ.
അമ്പലപ്പുഴ, തളിപ്പറമ്പ്, പയ്യന്നൂർ എന്നീ ചെങ്കോട്ടകളിലാണ് വിമതർ ഇത്തവണ കൊടിനാട്ടിയത്. ഇത് കേവലം സാധാരണ മുന്നണി മാറ്റങ്ങളോ പരാജയമോ അല്ല. വലിയൊരു കേഡർ പാർട്ടിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ രൂപപ്പെട്ട വിള്ളലുകളുടെ കൃത്യമായ പ്രതിഫലനമാണിത്. ഭരണ സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിരോധം ഒന്നാകെ ഭീമമായ വോട്ടായി മാറി. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ വിഭാഗീയതയും ഈ വലിയ പരാജയത്തിന് കാരണമായി.
കേരള രാഷ്ട്രീയം കണ്ട ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അട്ടിമറികളിലൊന്നായാണ് ഈ ജനവിധി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും ശക്തമായ യുഡിഎഫ് തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ചു. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ടുകളിൽ വലിയ ചോർച്ചയുണ്ടായി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് നിർണായക രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവയ്ക്കും. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനും ഈ ജനവിധി വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കും.
പയ്യന്നൂരിൽ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന വിജയം
സിപിഎമ്മിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ഇരുമ്പുകോട്ടയാണ് പയ്യന്നൂർ. ഇവിടെയാണ് വലിയ ജനപിന്തുണയുള്ള വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സമാനതകളില്ലാത്ത ചരിത്രമെഴുതിയത്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയ വിവാദമാണ് ഫണ്ട് തിരിമറി ആരോപണം. ഇതാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ജനകീയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ജീവകാരുണ്യ ഫണ്ട് വെട്ടിപ്പുകൾ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കാൻ സിപിഎം നേതൃത്വം ഒട്ടും തയ്യാറായില്ല. പകരം കടുത്ത നടപടിയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിലെ അഴിമതികൾ അദ്ദേഹം ഓഡിറ്റ് വഴി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
പയ്യന്നൂരിലെ പാർട്ടി ഓഫിസ് നിർമാണ ഫണ്ടിലെ തിരിമറികളും അദ്ദേഹം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു. ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനോട് നേതൃത്വം വലിയ അനീതിയാണ് കാണിച്ചത്. ഇത് പ്രദേശത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളെയും പാർട്ടി അണികളെയും കടുത്ത രോഷത്തിലാഴ്ത്തി. ഇതിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിഫലനമാണ് പയ്യന്നൂരിലെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ദൃശ്യമായത്. യുഡിഎഫ് പൂർണ പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്രനായാണ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഇത്തവണ മത്സരിച്ചത്. സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയ ടി ഐ മധുസൂദനനെ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തി. 7,487 വോട്ടുകൾക്കാണ് വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മികച്ച വിജയം നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ അരലക്ഷത്തോളം വോട്ടുകൾക്കാണ് ഇവിടെ ജയിച്ചത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 49,780 വോട്ടുകളുടെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു അന്ന് ലഭിച്ചത്. അത്രയും ഭീമമായ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇത്തവണ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വലിയ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയത്.
1965 മുതൽ സിപിഎം മാത്രം സ്ഥിരമായി ജയിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് പയ്യന്നൂർ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പി കെ ശ്രീമതിയും പ്രതിനിധീകരിച്ച മണ്ഡലമാണിത്. അത്തരമൊരു കരുത്തുറ്റ ചെങ്കോട്ടയാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണനിലൂടെ ഭരണപക്ഷത്തിന് അപ്പാടെ കൈവിട്ടുപോയത്. അഴിമതിക്കെതിരായ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ പൂർണ അംഗീകാരമാണിത്. പാർട്ടിയിലെ തിരുത്തൽ ശക്തിയായാണ് സാധാരണക്കാർ കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ കണ്ടത്. ഇത് താഴെത്തട്ടിലെ അണികൾക്കിടയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. വ്യക്തികേന്ദ്രീകൃത രാഷ്ട്രീയത്തിന് പയ്യന്നൂരിലെ വോട്ടർമാർ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയത്.
തളിപ്പറമ്പിൽ അടിപതറി സിപിഎം
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ യുഡിഎഫ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിജയമാണ് നേടിയത്. സിപിഎമ്മിനെ വല്ലാതെ ഞെട്ടിച്ച വലിയ തകർച്ചയാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ ഉണ്ടായത്. 1977 മുതൽ നടന്ന എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സിപിഎം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ജയിച്ചത്. ഭീമമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ വിജയിപ്പിച്ച മണ്ഡലമാണിത്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനവിധിയിലെ തന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിജയമാണ് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ ഇവിടെ നേടിയത്. 12,627 വോട്ടുകളുടെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ തളിപ്പറമ്പിൽ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്.
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും സിറ്റിങ് എംഎൽഎയുമായ എം വി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യ പി കെ ശ്യാമളയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇടത് സ്ഥാനാർഥി. ഇവരെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ വലിയ അനീതിയും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധതയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് മുതിർന്ന ജനകീയ നേതാവായ ടി കെ ഗോവിന്ദൻ ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ടു. മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിരൂക്ഷമായ എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതൊന്നും ഉന്നത നേതൃത്വം ഒട്ടും മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തതേയില്ല. അവർ തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമായി അന്തിമ തീരുമാനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിലെ പ്രതിഷേധ സൂചകമായാണ് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ മത്സരരംഗത്തേക്ക് നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയത്.
കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതോടെ ജനനായകനായ ഗോവിന്ദൻ്റെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത മണ്ഡലത്തിൽ പതിന്മടങ്ങ് വർധിച്ചു. കാലാകാലങ്ങളായി പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മാത്രം പതിവായി വോട്ട് കുത്തിയിരുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ. ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന സാധാരണക്കാരായ സിപിഎം അനുഭാവികൾ ഇത്തവണ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചു. അവർ ടി കെ ഗോവിന്ദന് വോട്ട് ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ കടുത്ത വിയോജിപ്പ് പരസ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി.
12,627 വോട്ടുകൾക്ക് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി നേടിയ ഈ പുതിയ വിജയം ചരിത്രമാണ്. സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തെറ്റായ നിർദേശങ്ങൾക്കേറ്റ കനത്ത പ്രഹരമായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അണികളുടെ വികാരം മാനിക്കാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ജനം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഈ വലിയ ഫലം തെളിയിക്കുന്നു.
അമ്പലപ്പുഴയിലെ മഹാ അട്ടിമറി
സംസ്ഥാന ഭരണ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത മറ്റൊരു വലിയ അട്ടിമറിയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ സംഭവിച്ചത്. അമ്പലപ്പുഴ ജനവിധി രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധരെ ഒന്നാകെ അമ്പരപ്പിച്ചു. മുൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ജനപ്രതിനിധിയായ ജി സുധാകരൻ. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സിപിഎം നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം പാർട്ടിയോട് വിടപറഞ്ഞ് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ജനകീയ മുന്നേറ്റം ഏവരെയും അതിശയിപ്പിച്ചു. 27,663 വോട്ടുകളുടെ ഭീമമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച ജി സുധാകരൻ ഇവിടെ വിജയിച്ചത്.
സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയ എച്ച് സലാമിനെയാണ് അദ്ദേഹം കനത്ത പരാജയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്. പ്രായം പറഞ്ഞ് തന്നെ ബോധപൂർവം ഒതുക്കാൻ ജില്ലാ നേതൃത്വം നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സുധാകരൻ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വിവാദ പരാതി ഉന്നയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഭരണപരിചയം പാർട്ടി പൂർണമായി അവഗണിച്ചു. പുതിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രം പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന നയമാണ് സിപിഎം പിന്നീട് സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒടുവിൽ കടുത്ത തീരുമാനമെടുത്ത് ഗോദയിൽ മത്സരിക്കേണ്ടി വന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസാന ദിനങ്ങളിൽ സുധാകരനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ചിലർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു.
എന്നാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉറച്ച യാഥാർഥ്യബോധമുള്ള തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല. കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ വലതുപക്ഷ വോട്ടുകൾ അദ്ദേഹം വളരെ വേഗം സമാഹരിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം ഇടതുപക്ഷ അണികളുടെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഉറച്ച പിന്തുണയും സുധാകരൻ നേടി. ആയിരക്കണക്കിന് നിഷ്പക്ഷരായ വോട്ടർമാരുടെയും പൂർണ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് ജി സുധാകരൻ 27,663 വോട്ടുകളുടെ ഈ അതിഗംഭീരമായ ചരിത്ര വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇത് കലാലയ രാഷ്ട്രീയം മുതൽ സുധാകരൻ പടുത്തുയർത്തിയ ജനകീയതയുടെ വലിയ തെളിവാണ്.
ജനസമ്മതരായ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളേക്കാൾ ചിഹ്നത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന ചിന്താഗതി എൽഡിഎഫിനുണ്ട്. ഇത് വലിയ അബദ്ധമാണെന്ന് അമ്പലപ്പുഴയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുധാകരൻ്റെ ശക്തമായ മടങ്ങിവരവ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ സംവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. പ്രതിസന്ധികളിൽ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് ഈ ജനവിധി കൃത്യമായി കാണിച്ച് തരുന്നു.
യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയതന്ത്രം പക്വതയോടെ
ദ്വികക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ അസാമാന്യമായ തന്ത്രങ്ങളാണ് യുഡിഎഫ് ഇത്തവണ പയറ്റിയത്. സിപിഎമ്മിനുള്ളിൽ വേരുറച്ച കടുത്ത അതൃപ്തികളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം മുതലെടുക്കാൻ അവർക്ക് അനായാസം സാധിച്ചു. ഇതിലൂടെ പുതിയ യുഡിഎഫ് നേതൃത്വം വൻ വിജയമാണ് കേരളത്തിൽ നേടിയത്. മികച്ച ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള വിമതരെ അവർ അതിവേഗം കണ്ടെത്തി.
തുടർന്ന് അവർക്ക് യാതൊരു ഉപാധികളും കൂടാതെ കോൺഗ്രസ് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതാണ് അമ്പലപ്പുഴയിലും തളിപ്പറമ്പിലും പയ്യന്നൂരിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത എന്നതും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. താഴെത്തട്ടിലെ പാർട്ടി അണികൾ തന്നെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പുതിയ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി പൂർണമായും മാറി. ഒരു കാലത്ത് വലിയ പാർട്ടി നേതൃത്വം എന്ത് നിർദേശം നൽകിയാലും അത് അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിക്കുന്ന രീതി ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കാലാനുസൃതമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് യുവ അണികളിലും സംഭവിച്ചു.
അഴിമതിക്കും സ്വേച്ഛാധിപത്യ പ്രവണതകൾക്കുമെതിരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഇന്ന് സാധാരണ പാർട്ടിക്കാർ ഒട്ടും മടിക്കുന്നില്ല. ഈ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരും കാലങ്ങളിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെയും കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കും. നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള അടിച്ചേൽപ്പിക്കലുകൾ ഇനി വിലപ്പോവില്ലെന്ന് വോട്ടർമാർ കൃത്യമായി തെളിയിച്ചു. യുഡിഎഫ് ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വളരെ സമർഥമായി അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഈ വിമത നേതാക്കൾക്ക് പിന്നിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് അവർ വളരെ കരുതലോടെ വോട്ടുകൾ സംരക്ഷിച്ചു. ഇത് യുഡിഎഫിൻ്റെ വലിയ സംഘടനാ വിജയമാണ്. കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഈ മികച്ച മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.
ഭാവി രാഷ്ട്രീയവും എൽഡിഎഫിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളും
അമ്പലപ്പുഴയിലെ സുധാകരൻ്റെ 27,663 വോട്ടുകളുടെ ഭീമമായ വിജയം വളരെ വലുതാണ്. തളിപ്പറമ്പിലെ ടി കെ ഗോവിന്ദൻ്റെ 12,627 വോട്ടുകളുടെ വിജയവും ഏറെ നിർണായകമാണ്. പയ്യന്നൂരിൽ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നേടിയ 7,487 വോട്ടുകളുടെ ചരിത്ര വിജയവും പുതിയ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു.
കേവലം മുന്നണി മാറിയെത്തിയവരോട് അണികൾ കണ്ണടച്ച് പകപോക്കുന്ന പതിവ് രീതിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ പഴയ ശൈലിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഏറെ മാറി. സത്യവും വികസനവും ജനപക്ഷവും നോക്കി ബുദ്ധിപരമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടു. ഈ വലിയ മാറ്റത്തിന് സംസ്ഥാനം പൂർണമായും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. അധികാരത്തിലേറുന്ന പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൽ വിമതർ തീർച്ചയായും നിർണായക ശക്തിയാകും. അമ്പലപ്പുഴയിൽ നിന്നും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു വന്ന ജി സുധാകരന് നല്ല ഭരണ വൈദഗ്ധ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ നേതാക്കൾക്ക് പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മികച്ച രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇത് പരക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത് ഈ കനത്ത ജനകീയ പരാജയം എൽഡിഎഫിന് നൽകുന്നത് വലിയ ആഘാതമാണ്. ഈ ചരിത്ര പരാജയങ്ങളെ പറ്റി അടിയന്തരമായി ചിന്തിക്കാൻ എൽഡിഎഫ് സംവിധാനങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി. ജില്ലാ തലങ്ങളിലും താഴെ പ്രാദേശിക തലങ്ങളിലും അണികളുടെ നിസ്സഹായമായ വികാരം മനസ്സിലാക്കാൻ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. വമ്പിച്ച സംഘടനാ പാളിച്ചകൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ രൂക്ഷമായ വലിയ പൊട്ടിത്തെറികൾക്ക് ഇത് കാരണമാകും. അഴിമതിക്കെതിരെ പൊരുതിയ ജനകീയ നേതാക്കളെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം തുടർച്ചയായി അവഗണിച്ചു.
ഉയർന്നുവന്ന ഗൗരവമുള്ള സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളിൽ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചത് ചില മൃദുസമീപനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇത് വൻ കേഡർ പാർട്ടിയുടെ അടിവേരിളക്കി. വിമതരുടെ ഈ മൂന്ന് ചരിത്ര വിജയങ്ങളും അത് എളുപ്പത്തിൽ തെളിയിക്കുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കാത്ത ആർക്കും വലിയ ആയുസ്സില്ല എന്ന ശക്തമായ പാഠമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നൽകുന്നത്. ഭാവിയിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വളരെ സുപ്രധാന അധ്യായമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ജനപിന്തുണയുള്ള ഈ മൂന്ന് മഹാരഥന്മാരുടെ വലിയ പോരാട്ടം ചരിത്രത്തിൽ എന്നും അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും. രൂപംകൊള്ളുന്ന പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രകടനവും മലയാളി സമൂഹം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.
ബേപ്പൂരിൽ പി വി അൻവറിന് അടിതെറ്റി
സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അതികനത്ത ഭരണവിരുദ്ധ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടു. എന്നാൽ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മികച്ച ജനവിധി എൽഡിഎഫിന് വലിയ ആശ്വാസമായി മാറി. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കോട്ടപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സിപിഎം തട്ടകമാണ് ബേപ്പൂർ. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച മന്ത്രിയായ മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് ഇവിടെ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചത്. വിമതനായി എത്തിയ പി വി അൻവർ 7,487 വോട്ടുകൾക്ക് ഇവിടെ പരിതാപകരമായി പരാജയപ്പെട്ടു. പിണറായി സർക്കാരിൽ സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത മന്ത്രിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റിയാസ്. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അദ്ദേഹം ജനവിധി തേടി വീണ്ടും നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫ് സ്വാധീനമുള്ള ഒട്ടേറെ പോക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ വ്യാപകമായി തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ പി വി അൻവറിന് ഒട്ടും കഴിഞ്ഞില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അടുത്ത കുടുംബ ബന്ധു കൂടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റിയാസ്. പുതുതായി വരുന്ന നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർണായക രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറും. മികച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനും വലിയ രീതിയിൽ സാധ്യതയുണ്ട്. മന്ത്രി നേടിയ ഈ മികച്ച വിജയം ബേപ്പൂരിലെ നല്ല ജനകീയ സ്വാധീനത്തെ കൃത്യമായി കാട്ടിത്തരുന്നു.
വിമതനായി പുറത്തുപോയ പി വി അൻവറിൻ്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയിൽ ഇത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇടതു ക്യാമ്പിൽ അൻവറിൻ്റെ തോൽവി വലിയ ആഘോഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. മുഹമ്മദ് റിയാസ് വളരെ അനായാസം വിജയിക്കുമെന്ന് സിപിഎം നേതൃത്വം ആദ്യമേ കണക്കുകൂട്ടിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്ന പുതിയ ജനവിധിയിൽ അത് അപ്പാടെ ശരിവച്ചു.
സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വികാരത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അൻവറിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിസൂക്ഷ്മമായ തന്ത്രപരമായ നീക്കമാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിയത്. മലബാറിലെ പരമ്പരാഗതമായ ഉറച്ച ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ വലിയ തോതിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ അൻവർ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു. കാര്യക്ഷമമായ സംഘടനാ സംവിധാനമാണ് റിയാസിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എളുപ്പം നയിച്ചത്. താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ റിയാസ് വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. ഈ വിജയം എൽഡിഎഫിന് പുതിയ പ്രതിപക്ഷത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. അൻവറിൻ്റെ എല്ലാ വാദങ്ങളെയും തള്ളിക്കളയുന്ന ജനവിധിയാണിത്.
പി വി അൻവറിൻ്റെ പരാജയകാരണങ്ങൾ പ്രതിഫലിച്ചു
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ പി വി അൻവറിൻ്റെ വലിയ പരാജയം ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവമാണ്. മലപ്പുറത്തെ നിലമ്പൂരിൽ വലിയ തോതിലുള്ള വികസനം കൊണ്ടുവന്ന ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അവിടെ നിന്നാണ് പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ നേതൃത്വത്തോട് പിണങ്ങി അദ്ദേഹം പരസ്യമായി പാർട്ടി വിട്ടത്. പിന്നീട് കേരള നിയമസഭയിൽ സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി.
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരെ ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത പുതിയ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉന്നയിച്ചു. പുതിയൊരു വലിയ സംഘടനാ വേദി അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി രൂപീകരിച്ചു. ഇതിലൂടെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹം സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങി. എന്നാൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷവച്ച കോഴിക്കോട്ടെ ബേപ്പൂരിൽ അദ്ദേഹം വളരെ മോശം മത്സരമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. ഏറ്റവും ചെറിയ ജനപിന്തുണ മാത്രമാണ് പ്രദേശത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ടായി ലഭിച്ചത്. തനിക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വലിയ നിർണായക പിന്തുണ മുഴുവൻ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. എന്നാൽ പരമ്പരാഗതമായ ഉറച്ച എൽഡിഎഫ് വോട്ടുകളിൽ യാതൊരു വിള്ളലും സൃഷ്ടിക്കാൻ അൻവറിന് കഴിഞ്ഞില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വളരെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന മോശം പ്രചാരണങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത്.
ഭരണ സിരാകേന്ദ്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് മന്ത്രി റിയാസ് രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. താൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സ്വയം വേദിയിൽ വന്ന് തലമൊട്ടയടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പൊതുജനമധ്യത്തിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളിച്ചു. മറുവശത്ത് മന്ത്രി ഇതിന് തയ്യാറാകുമോ എന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പരസ്യമായി ചോദിച്ചു. അൻവറിൻ്റെ ഈ പുതിയ പ്രകോപന ശൈലി യുവ വോട്ടുകളെ വളരെ വേഗം ഒരുമിപ്പിക്കുമെന്ന് പലരും ആദ്യം കരുതി. എന്നാൽ വളരെ ശക്തനായ മികച്ച എതിരാളിക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ അപ്പാടെ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു.
Also Read:- രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങള് മാറി മറിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; യുഡിഎഫിന്റെ ചരിത്ര വിജയം, ഇടതുമുന്നണിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാണംകെട്ട തോല്വി