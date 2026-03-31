യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തും, ബിജെപിക്ക് സ്ഥാനമില്ല; ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ്
ഇന്ത്യാ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇരുമുന്നണികളും വികസനം അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 2.69 കോടി വോട്ടർമാർ.
By ANI
Published : March 31, 2026 at 10:34 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും തമ്മിലാണ് കേരളത്തിൽ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ മത്സരമെന്നും ബിജെപിക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും എൻഡിഎയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മുന്നണികളും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചാരണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മോദിയെ വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഇടക്കാല വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചു. കരാർ കർഷകരുടെ ഭാവിയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഊർജ സുരക്ഷയും തകർക്കുമെന്ന് കോട്ടയത്ത് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കുന്ന മോദി, ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ഇന്ധന സംഭരണ തന്ത്രം നിർദേശിക്കാൻ യുഎസിനെ അനുവദിച്ചുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കർഷകരുടെ ഭാവി ദാനം ചെയ്ത മോദി, ഊർജ സുരക്ഷ അടിയറവ് വച്ച ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് താത്പര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് എണ്ണയും ഡീസലും പെട്രോളും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
യുഡിഎഫിനും എൽഡിഎഫിനും ഭരണമോഹമെന്ന് മോദി
എൽഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രംഗത്തെത്തി. പാലക്കാട് നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിലാണ് ഇരുമുന്നണികൾക്കുമെതിരെ അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചത്. വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സഖ്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനം അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
സ്വാർഥ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ രണ്ട് മാതൃകകൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് കേരളം. ഒരുവശത്ത് അഴിമതിയാണെങ്കിൽ മറുവശത്ത് മെഗാ അഴിമതിയാണ്. ഒന്ന് വർഗീയതയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് മെഗാ വർഗീയതയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭരണത്തേക്കാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടങ്ങൾക്കാണ് ഇരുമുന്നണികളും മുൻഗണന നൽകുന്നത്. എന്നാൽ എൻഡിഎ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ഭാവിയിൽ ഒരു വികസിത കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ എൻഡിഎ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കും ഭരണമാറ്റത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വോട്ട്
നിലവിലെ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി മെയ് 23ന് അവസാനിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചാകും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒരു ദശാബ്ദമായി കേരളം ഭരിക്കുന്നത് എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണ്. ഭരണത്തുടർച്ചയും ഭരണമാറ്റവുമെന്ന പ്രതീക്ഷകൾക്കൊപ്പം എൻഡിഎയുടെ സ്ഥാനവും നിർണയിക്കുന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണ പ്രകാരം ഫെബ്രുവരി 21ന് അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
പുതുക്കിയ പട്ടികയിൽ 2,69,53,644 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ 1,31,26,048 പുരുഷ വോട്ടർമാരും 1,38,27,319 സ്ത്രീ വോട്ടർമാരുമുണ്ട്. 227 പേർ മൂന്നാം ലിംഗക്കാരാണ്. 18നും 19നും വയസ്സിനിടയിൽ 4,24,518 വോട്ടർമാരും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ കന്നി വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണത്തിലും ഇത്തവണ വലിയ വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുഗമമായ വോട്ടെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വിപുലമായ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് പൊലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പോളിങ് ശതമാനം ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിപുലമായ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
