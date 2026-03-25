കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേരള രാഷ്ട്രീയം: അതികായൻമാർക്ക് പിന്നാലെ ഏറ്റെടുത്ത് നയിക്കാൻ മക്കൾ: കൈവിടാതെ മണ്ഡലങ്ങളും
മക്കൾക്ക് പുറമെ നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളും ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നു. എം.വി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യ പി.കെ ശ്യാമളയെ തളിപ്പറമ്പിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സിപിഎമ്മിൽ കടുത്ത എതിർപ്പ്. ആർഎസ്പിയിൽ എൻ.കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ മകൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വം ഒഴിവാക്കി.
Published : March 25, 2026 at 12:53 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടുമൊരു നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിവരുമ്പോൾ ചർച്ചയായി മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം. കോൺഗ്രസിലും കേരള കോൺഗ്രസിലുമാണ് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം കൂടുതൽ. അതിനു പുറമെ ബന്ധു രാഷ്ട്രീയവും ഇപ്പോൾ സജീവ ചർച്ചയാണ്. പ്രമുഖ നേതാക്കളായ ബേബി ജോണും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും കെഎം മാണിയും ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും ജി കാർത്തികേയനും ടിഎം ജേക്കബുമെല്ലാം മക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഓർമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കേരള രാഷ്ട്രീയം പുതുതലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊടുപുഴയിൽ പിജെ ജോസഫിന് പകരം മകൻ അപു ജോൺ ജോസഫിനെ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കേരള കോൺഗ്രസിലെ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഒരുകാലത്ത് കേരള കോൺഗ്രസിലെ പ്രധാന ഗ്രൂപ്പുകളെ നയിച്ചിരുന്ന കെഎം മാണിയുടെയും പിജെ ജോസഫിൻ്റെയും ടിഎം ജേക്കബിൻ്റെയും ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും മക്കളെല്ലാം ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലുണ്ട്.
എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ മകന് സ്ഥാനാർഥിത്വം നൽകാനുള്ള തീരുമാനം എതിർപ്പിനെത്തുടർന്ന് മാറ്റി. എന്നാൽ, പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉയർന്ന എതിർസ്വരങ്ങളും കലാപക്കൊടിയും വകവയ്ക്കാതെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ ഭാര്യ പികെ ശ്യാമളയ്ക്ക് തളിപ്പറമ്പിൽ സിപിഎം സീറ്റു നൽകിയതും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ചർച്ചാവിഷയമാണ്.
കേരള കോൺഗ്രസിലെ മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം
2001ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കൊട്ടാരക്കരയിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ പത്തനാപുരത്ത് മകൻ കെബി ഗണേഷ്കുമാർ സ്ഥാനാർഥിയായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുവരും വിജയിച്ചു. ഗണേഷ്കുമാർ പിന്നീടു മന്ത്രിയുമായി. പത്തനാപുരത്ത് പരാജയമറിയാത്ത അദ്ദേഹം ഇത്തവണയും കേരള കോൺഗ്രസ് ബിയുടെ സ്ഥാനാർഥിയാണ്.
ടിഎം ജേക്കബിൻ്റെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്നു 2012ൽ പിറവം മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് മകൻ അനൂപ് ജേക്കബ് നിയമസഭയിലെത്തിയത്. ഇത്തവണയും പിറവത്ത് അനൂപ് തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർഥി. 11 തവണ തൊടുപുഴയിൽ മത്സരിക്കുകയും 10 തവണയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത പിജെ ജോസഫ് ഇത്തവണ ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാൽ പിന്മാറിയപ്പോഴാണ് പിൻഗാമിയായി അപു ജോൺ ജോസഫ് എത്തിയത്. വർഷങ്ങളായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി തുടരുന്ന അപു 2021ൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം ജോസഫ് തന്നെ മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു. പിതാവിൻ്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് അപു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. തൊടുപുഴയിൽ ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരവും സ്നേഹവും ആ പാരമ്പര്യത്തിന് ജനം നൽകുന്നതാണെന്നും അപു പറഞ്ഞു.
കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്നു തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് കേരള കോൺഗ്രസ് സെക്യുലറും ജനപക്ഷവും രൂപീകരിച്ച പിസി ജോർജിലൂടെയും പിന്തുടരുന്നുണ്ട് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം. പാർട്ടി പിരിച്ചുവിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന പിസി ജോർജ് ഇത്തവണ പൂഞ്ഞാറിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാകുമ്പോൾ പാലായിൽ മകൻ ഷോൺ ജോർജാണ് മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർഥി. പാലായിൽ ഷോണിൻ്റെ എതിരാളി എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ജോസ് കെ മാണിയും പിതാവിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയതാണ്. ഇവരെല്ലാം കേരള കോൺഗ്രസിനെ ബ്രാക്കറ്റുകൾ ചേർത്ത് തരംതിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജോസ് കെ മാണിയുടെ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം), കെബി ഗണേഷ്കുമാർ നയിക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി), അനൂപ് ജേക്കബ് നയിക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്), അപു ജോസഫിൻ്റെ കേരള കോൺഗ്രസ് (ജെ) എന്നിങ്ങനെയാണ് മാറിയത്.
പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ വിയോഗത്തെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം 53 വർഷമായി പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലം നിലനിർത്താനാണ് മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മത്സരിച്ചത്. 2023ൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ 40,000 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയിച്ചത്. മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ ഇത്തവണയും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മത്സരിക്കുന്നു.
തൃക്കാക്കര മുൻ എംഎൽഎയും ഭർത്താവുമായിരുന്ന പിടി തോമസിൻ്റെ മരണത്തെത്തുടർന്നാണ് ഭാര്യ ഉമ തോമസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തുന്നത്. തൃക്കാക്കരയിൽ 2022ൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 25,016 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഉമ തോമസ് വിജയിച്ചു. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന പിടി തോമസിന് മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം വിജയം അനായാസമാക്കി. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി ഉമ തോമസ് ഇത്തവണയും തൃക്കാക്കരയിൽ ജനവിധി തേടുന്നു.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാവായിരുന്ന ജി കാർത്തികേയൻ മരിച്ചപ്പോഴാണ് മകനായ കെഎസ് ശബരിനാഥൻ അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2015ൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. എം വിജയകുമാറിനെ 10,128 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി എംഎൽഎയായി. 2016ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരുവിക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എംജി സ്റ്റീഫനോട് 5046 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത്തവണ നേമത്താണ് ശബരിനാഥൻ മത്സരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി ഏൽപിക്കുന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് മത്സരിക്കാൻ അഭിമാനം മാത്രമേയുള്ളൂയെന്ന് ശബരിനാഥൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ചവറ എംഎൽഎയായിരുന്ന വിജയൻ പിള്ളയുടെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്നാണ് മകൻ സുജിത് ചവറയിൽ സജീവമായത്. 2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർഎസ്പിയിലെ ഷിബു ബേബി ജോണിനെതിരെ 1,409 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സുജിത് വിജയിച്ചത്. ചവറയിൽ ഇത്തവണയും ഇടതു സ്വതന്ത്രനായി സുജിത് മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ഷിബു ബേബി ജോണാണ് എതിരാളി. ആർഎസ്പി നേതാവ് ബേബി ജോൺ രോഗശയ്യയിലാവുകയും പാർട്ടി പിളരുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് മകൻ ഷിബു ബേബി ജോൺ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങിയത്. ബേബി ജോൺ വളരെക്കാലമായി പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്ന ചവറയിൽ 2001ൽ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയ ഷിബു എൽഡിഎഫിലെ മുതിർന്ന നേതാവായിരുന്ന വിപി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തി. 2006ൽ എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. 2011ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതേ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രേമചന്ദ്രനെ പരാജയപ്പെടുത്തി വീണ്ടും നിയമസഭയിലെത്തി.
ലീഡറുടെ വഴിയേ നടന്ന മക്കൾ
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായനായ കെ കരുണാകരൻ്റെ മകൻ കെ മുരളീധരൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നിന്നുതന്നെ എതിർപ്പുകളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലെ മികവും പക്വതയും കൊണ്ട് മുരളീധരൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. പരിഹസിച്ചവർ തന്നെ അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ മുരളീധരൻ കോൺഗ്രസിലെ ശക്തനായ നേതാവായി മാറി. എംപിയും എംഎൽഎയും മന്ത്രിയും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമായ മുരളീധരൻ ഇത്തവണ വട്ടിയൂർക്കാവിലാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്.
കരുണാകരൻ്റെ മകളായ പത്മജ വേണുഗോപാൽ 2001ൽ കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമാകുന്നത്. 2004ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ മുകുന്ദപുരം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് 2016, 2021 നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തൃശൂരിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയമായിരുന്നു. കെപിസിസിയുമായും തൃശൂർ ഡിസിസിയുമായും നിലനിന്നിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെത്തുടർന്ന് 2024 മാർച്ചിൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന പത്മജ വേണുഗോപാൽ 2025 മാർച്ചിൽ ബിജെപി ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ തൃശൂരിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാണ് പത്മജ വേണുഗോപാൽ.
ബന്ധുരാഷ്ട്രീയത്തിൽ എതിർപ്പുകളും ശക്തം
എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ മകനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുന്നതിൽ ആർഎസ്പിയിലുണ്ടായ വിയോജിപ്പും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയായി. ഇരവിപുരം സീറ്റിലേക്ക് എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപിയുടെ മകൻ കാർത്തിക് പ്രേമചന്ദ്രനെ പരിഗണിക്കുന്നതായ പ്രചാരണം വ്യാപകമായതോടെ തർക്കം രൂക്ഷമായി. ഒടുവിൽ തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു. തളിപ്പറമ്പിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎയും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ എംവി ഗോവിന്ദനു പകരം ഭാര്യ പികെ ശ്യാമളയെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിലും വ്യാപക എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നു. പാർട്ടിയിലെ എതിർസ്വരങ്ങൾ വകവയ്ക്കാതെ ഒടുവിൽ ശ്യാമളയെ തന്നെ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയാക്കുകയായിരുന്നു.
Also Read:- എൽഡിഎഫിന് ഹാട്രിക് ഉറപ്പിക്കാൻ ബിജെപി കൂട്ട്? ട്വൻ്റി- 20 വഴി വോട്ട് മറിക്കാൻ നീക്കമെന്ന് കോൺഗ്രസ്