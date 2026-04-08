പിങ്ക് ബൂത്തുകൾ മുതൽ സി-വിജിൽ വരെ; ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മഹോത്സവത്തിന് സംസ്ഥാനം പൂർണ സജ്ജം

ഏപ്രില്‍ 9 ന് കേരളം പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോള്‍, സമ്മതിദായകര്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും സൗകര്യപ്രദമായും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

ELECTION COMMISSION PRESS RELEASE കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026 KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 ELECTION
Dr. Ratan U. Kelkar IAS Chief Electoral Officer, Kerala (Election Commission)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 8, 2026 at 11:51 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കാളികളായി സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് നിർദേശിച്ച് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടുതൽ സുതാര്യവും ജനകീയവുമാക്കാൻ വിപുലമായ തയാറെടുപ്പുകളാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശാനുസരണം കേരളത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ഡോ. രത്തൻ യു കേൽക്കർ വ്യക്തമാക്കി.

ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് സംസ്ഥാനം പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ സമ്മതിദായകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും സൗകര്യപ്രദമായും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് ഓരോ പൗരൻ്റെയും വോട്ടവകാശമാണ്. ഈ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കുക എന്നത് കേവലം ഒരു അവകാശമല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പുതുമകൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ ആധുനികവത്കരിക്കാനും കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാനും 30 പുതിയ പദ്ധതികളാണ് കമ്മിഷൻ ഇത്തവണ നടപ്പാക്കുന്നത്. വോട്ടർമാർക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുമായി 40ലധികം ആപ്പുകളെയും വെബ്സൈറ്റുകളെയും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള ഏകജാലക ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോളിങ് സുതാര്യമാക്കാൻ പൂർണമായും വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനവും വോട്ടർമാരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ബൂത്തിൽ പരമാവധി 1200 വോട്ടർമാർ എന്ന ക്രമീകരണവും ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്.

സാങ്കേതികവിദ്യയും പരിശീലനവും

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാൻ ഇ-വിദ്യ (eVidya) എന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ പരിശീലനം നൽകിവരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എവിടെയിരുന്നും ലളിതമായി പരിശീലനം നേടാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. പോളിങ് ശതമാനം 85ന് മുകളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കുടിവെള്ളം, തണൽ, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, റാമ്പുകൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും പ്രാദേശിക കലാരൂപങ്ങളും പൈതൃകവും വിളിച്ചോതുന്ന മോഡൽ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളും സ്ത്രീകൾ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആയിരത്തിലധികം പിങ്ക് ബൂത്തുകളും സജ്ജമാണ്.

കന്നിവോട്ടർമാർക്ക് സ്വീകരണം

യുവജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാൻ വിപുലമായ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ 2.71 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 4.6 ലക്ഷം പേർ കന്നിവോട്ടർമാരാണ്. ഇവരെ ബൂത്തുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ഓരോ ജില്ലയിലെയും നിശ്ചിത ബൂത്തുകളിൽ ആദ്യമെത്തുന്ന 200 കന്നിവോട്ടർമാർക്ക് ഹൽവ വിതരണം ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഊബറുമായി സഹകരിച്ച് സൗജന്യ യാത്രയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പരാതി പരിഹാരവും സുരക്ഷയും

സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ അതിർത്തികളിൽ ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളും സ്റ്റാറ്റിക് സർവൈലൻസ് ടീമുകളും സജീവമാണ്. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ കേന്ദ്ര സായുധ സേനയെ വിന്യസിക്കും. പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ സി-വിജിൽ (cVIGIL) ആപ്പിലൂടെ പരാതി നൽകിയാൽ 100 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും. സംശയനിവാരണത്തിനായി 1950 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ 24 മണിക്കൂറും കോൾ സെൻ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യാജവാർത്തകൾ തടയാൻ പ്രത്യേക സൈബർ സെല്ലുകളും ജാഗ്രതയിലാണ്.

ഹോം വോട്ടിങ്

ജനാധിപത്യം എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 85 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുമായി ഹോം വോട്ടിങ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി. രണ്ടുലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഇതിനകം ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അവശ്യസേവന വിഭാഗങ്ങൾക്കും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് വഴിയുള്ള വോട്ടിങ്ങിനും വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയത്.

ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോൾ

പൂർണമായും പ്രകൃതിസൗഹൃദമായ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാൻ സംസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കി ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പൊതുജനങ്ങളും സഹകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ അഭ്യർഥിച്ചു.

തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട 2,71,06,059 വോട്ടർമാരാണ് നിലവിൽ പട്ടികയിലുള്ളത്. ഈ ദൗത്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ജില്ല കലക്ടർമാർ, ബിഎൽഒമാർ, മറ്റ് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുടെ സേവനം സ്തുത്യർഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

