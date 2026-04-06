തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി; അവസാനഘട്ട പ്രചരണായുധങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് മുന്നണികൾ
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പരസ്യപ്രചാരണം നാളെ വൈകിട്ട് കൊട്ടിക്കലാശത്തോടെ അവസാനിക്കാനിക്കും, അവസാനഘട്ട പ്രചരണയായുധങ്ങളുമായി മുന്നണികള്, ഭരണനേട്ടങ്ങളും ഭരണ വിരുദ്ധവികാരവും ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയും പ്രധാന വിഷയങ്ങള്
Published : April 6, 2026 at 5:48 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, അവസാനഘട്ട പ്രചരണായുധങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് പയറ്റി മൂന്നു മുന്നണികളും കളം നിറയുന്നു. ഭരണനേട്ടങ്ങളും ഭരണ വിരുദ്ധവികാരവും ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയും പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായെങ്കിലും വർഗീയതയും ഡീലും ഭരണനേട്ടങ്ങളുമാണ് അവസാനലാപ്പിൽ പ്രധാന പ്രചാരണ ആയുധങ്ങളാകുന്നത്.
2021ലെ എൽഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ 97 ശതമാനവും നടപ്പാക്കിയെന്ന വാദവുമായി പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവസാനദിവസം കളം പിടിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ ഭരണ വിരുദ്ധവികാരമുണ്ടെന്നും യുഡിഎഫ് തരംഗം സംഭവിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. വോട്ടുശതമാനം ഉയർത്തുന്നതോടൊപ്പം അഞ്ചിൽ കുടുതൽ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയം ഉറപ്പിക്കാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി.
പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് എൽഡിഎഫ് പ്രചാരണം
യുഡിഎഫിനെതിരെ വർഗീയ കുട്ടുകെട്ട് ആരോപിച്ചാണ് എൽഡിഎഫ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത്. മതേതരത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായും എസ്ഡിപിഐയുമായും യുഡിഎഫ് സന്ധിയിലാണെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ്- ബിജെപി ഡീൽ സജീവമാണെന്നും എൽഡിഎഫ് ആരോപിച്ചു.
ഭരണ വിരുദ്ധവികാരമുണ്ടെന്ന യുഡിഎഫിൻ്റെ ആരോപണം മറികടക്കാൻ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളാണ് എൽഡിഎഫ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത്. 2021ലെ എൽഡിഎഫ് പ്രകടനപത്രികയിലെ 900 വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ 97 ശതമാനവും പൂർത്തിയാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞത് ഭരണനേട്ടമാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രഖ്യാപനവും യുഡിഎഫിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കാനായിരുന്നു.
42 നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനായിരുന്നു എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രധാന താരപ്രചാരകൻ. സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായതിനാൽ കേരളത്തിൽ എതാണ്ട് പൂർണ സമയവും കേന്ദ്രീകരിക്കാനും സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബിക്കായി. വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയ സർവേകളിൽ വലിയ തകർച്ച പ്രവചിക്കാത്തതിനാൽ ഭരണ വിരുദ്ധവികാരമില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇടതുമുന്നണി.
തിരിച്ചടിച്ച എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ വിവാദത്തിൽ ആദ്യം പതറിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഭാഗം ഭദ്രമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് എൽഡിഎഫ്. വയനാട് പ്രളയഫണ്ട് വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനായെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ്യതയില്ലെന്ന ആരോപണം ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിക്കാനായെന്നും സിപിഎം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ വരുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇടതുമുന്നണി.
ഭരണ വിരുദ്ധവികാരത്തിൽ തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് യുഡിഎഫ്
രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ ഭരണ വിരുദ്ധവികാരമുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് യുഡിഎഫ്. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച 'ഇന്ദിരാ ഗാരൻ്റി'കൾ യുഡിഎഫ് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് മുന്നണി.
സ്ത്രീകൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ സൗജന്യയാത്ര, വയോജന ക്ഷേമം, 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയടക്കമുള്ള ഇന്ദിര ഗാരൻ്റികളിലൂടെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയാകെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷയും യുഡിഎഫ് ഉറപ്പാക്കുകയാണെന്ന പ്രചാരണത്തിനു സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചെന്നു വിലയിരുത്തിയാണ് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 100 കടക്കുമെന്ന അവകാശവാദം യുഡിഎഫ് ഉന്നയിക്കുന്നത്.
ഗാരൻ്റികൾ വെറും വാക്കല്ലെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവ നടപ്പാക്കിയ നേതാക്കളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് കളത്തിലിറക്കി. തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി, കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ, രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് എന്നിവർ ഇന്ദിരാ ഗാരൻ്റികൾക്ക് ഉറപ്പേകി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രസംഗിച്ചു.
ഗാരൻ്റികൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ലഘുലേഖകൾ പരമാവധി വീടുകളിലെത്തിക്കാനാണു കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. എസ്ഡിപിഐ കൂട്ടുകെട്ട് ആരോപിച്ച് സിപിഎമ്മിനെ പരമാവധി പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തുന്നു. സിപിഎം- ബിജെപി ഡീൽ ആരോപണം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നേട്ടമായും യുഡിഎഫ് കരുതുന്നു. നൂറുസീറ്റിലേറെ നേടുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് യുഡിഎഫ്.
വികസനത്തിനായി മാറ്റം വേണമെന്ന പ്രചരണവുമായി ബിജെപി
യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ്, ഇനി എൻഡിഎക്ക് അവസരം എന്ന പ്രചാരണവും 'മോദി ഗാരൻ്റി'യുമാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ. ത്യശൂർ ലോക്സഭാ സീറ്റിലെയും തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിലെയും വിജയം വഴി ബിജെപി കേരളത്തിൽ ജയിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണെന്നു തെളിയിക്കാനായെന്ന പ്രചരണവും ശക്തമായി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
വോട്ടുശതമാനം ഉയർത്തുക മാത്രമല്ല, ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന പ്രചാരണം പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഉറപ്പിക്കാനും ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നു. യുഡിഎഫ് ഉയർത്തിയ സിപിഎം- ബിജെപി ഡീൽ ആരോപണം ബിജെപിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അത് കോൺഗ്രസിനും സിപിഎമ്മിനുമെതിരെ ആയുധമാക്കി. അതിലൂടെ, ഇരുമുന്നണികളും ഒന്നാണെന്ന ആരോപണമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നയിച്ചത്.
കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ വികസന പദ്ധതികളാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രധാന പ്രചാരണം. നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും രാജ്നാഥ്സിങും ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ മുൻനിര നേതാക്കളെല്ലാം പാർട്ടിക്കായി കേരളത്തിലിറങ്ങി. ബിജെപി സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മത്സരിക്കുന്ന നേമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ബിജെപിയുടെ ശ്രമം.
വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും വികസന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാക്കുന്നില്ലെന്ന പ്രചാരണവും ബിജെപി ശക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നും യുവാക്കൾ ജോലി തേടി വിദേശത്തേക്കു പോകുന്നത് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ടാണെന്ന പ്രചാരണവും യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ബിജെപി ശക്തമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.
