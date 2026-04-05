ഭരണം നേടാനും നിലനിര്‍ത്താനും പച്ചക്ക് വര്‍ഗീയത; മലയാളിയെ സ്വാധീനിക്കുമോ വര്‍ഗീയ പ്രചാരണം

വര്‍ഗീയത പരസ്യമായി പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മുന്നണികളുടേയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം. അധികാരത്തില്‍ തുടരാനും അധികാരത്തിലെത്താനും വര്‍ഗീയതയെ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടെന്ന് വിദഗ്‌ദ്ധര്‍.

Kerala Assembly Election 2026
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 5, 2026 at 10:40 AM IST

ജയൻ കോമത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: 2025 ഏപ്രില്‍ 16 ന് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നടന്ന മുസ്ലീം ലീഗിന്‍റെ വഖഫ് സംരക്ഷണ റാലിയില്‍ മുന്‍ എം എല്‍എയും മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവുമായ കെ.എം ഷാജി ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. 'മതമാണ് മതമാണ് മതമാണ് പ്രശ്‌നം, അത് ഞങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റിയുടെ പ്രശ്‌നമാണ്.' അഴീക്കോട് മുന്‍ എംഎല്‍എയായ ഷാജിയുടെ പ്രസംഗം കേരളത്തില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഏറെ വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഷാജി വീണ്ടും സമാനമായ പ്രസംഗം നടത്തി.

KM Shaji (Facebook @ km Shaji)

അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് ഒക്ടോബര്‍ അഞ്ചിന് കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന ദുബായ് കെഎംസിസിയുടെ ജില്ലാ സമ്മേളന വേദിയിലായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം. “ വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ഭരണം പിടിക്കേണ്ടത് മുസ്ലീം സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടലല്ല പാര്‍ട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഭരണം നേടേണ്ടത് മുസ്ലീം സമുദായത്തിന് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷമായി മുസ്ലീം സമുദായം അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ്. മാനേജ്മെന്‍റ് സ്‌കൂളുകളില്‍ കൂടുതല്‍ ബാച്ചും പോസ്റ്റുകളും നേടിയെടുക്കണം” കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന പരിപാടിയിലെ ഷാജിയുടെ ഈ പ്രസംഗവും ഏറെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ഇടതു മുന്നണി മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണെന്ന യുഡിഎഫ് പ്രചാരണത്തിന് കളമൊരുങ്ങുന്നതായി സിപിഎം മുന്‍കൂട്ടിക്കണ്ടു. പിണറായി മത ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധനാണെന്നും ആര്‍എസ്എസിന്‍റെ മറ്റൊരു പതിപ്പാണെന്നുമുള്ള ആപല്‍ക്കരമായ പ്രചാരണം നടക്കുന്നത് പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സിപിഎം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ആദ്യം രംഗത്തിറങ്ങിയത് സിപിഎമ്മിന്‍റെ മുന്‍ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ എ കെ ബാലനായിരുന്നു. ജനുവരി ആറിന് ഏഷ്യാനെറ്റിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ബാലന്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശം പിന്നീട് കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ അജണ്ടയെത്തന്നെ മാറ്റി മറിക്കുകയായിരുന്നു.

" ജനങ്ങള്‍ക്കറിയില്ലേ യുഡിഎഫ് വന്നാല്‍ ആഭ്യന്തരം ഭരിക്കുക ജമാ അത്തായിരിക്കുമെന്ന് . ഒരു മാറാടല്ല, പലതും ആവര്‍ത്തിക്കും. വര്‍ഗീയ കലാപത്തിന്‍റെ കുരുതിക്കളമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ആര്‍എസ്എസിന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളാനുള്ള അവസരം യുഡിഎഫ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും. അതിനെത്തടയാനൊന്നും ചെന്നിത്തലയേയും സതീശനേയും ചേര്‍ത്തു കെട്ടിയാല്‍പ്പോലുമാവില്ല” ഇതായിരുന്നു ബാലന്‍റെ പ്രസ്‌താവന. പിന്നീട് ബാലന്‍റെ പ്രസ്‌താവന ഇടതു നേതാക്കള്‍ ഏറ്റെടുത്തു.

യുഡിഎഫ് വര്‍ഗീയതയുമായി കൂട്ടുകൂടിയതിന് തെളിവാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായ വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടിയുമായി കൂട്ടു കെട്ടുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മുതല്‍ ബിനോയ് വിശ്വം വരെയുള്ള നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. നാല് വോട്ടിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെറ്റത്തരവും ചെയ്യുന്നവരല്ല ഇടതുപക്ഷമെന്നു കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മതമാണ് പ്രശ്‌നമെന്ന് പ്രസംഗിച്ച കെ എം ഷാജിക്ക് ഉറച്ച മണ്ഡലമായ വേങ്ങര സമ്മാനിച്ചത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണെന്നും സിപിഎം നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചു.

ഇത്രയും പ്രചാരണം ഭൂരിപക്ഷ സമുദായ വോട്ടുകള്‍ ഇടതു മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമാക്കുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്‍ വളരെ വേഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പ്രചാരണത്തിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ത്തന്നെ ഇതിന് മറുപടി നല്‍കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസും യുഡിഎഫും ഉയര്‍ത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഎം - ബിജെപി ഡീല്‍ എന്ന ആരോപണമായിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷ വര്‍ഗീയതയുമായി ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതല്‍ തുടങ്ങിയ അന്തര്‍ധാര സിപിഎമ്മും പിണറായിയും തുടരുന്നു എന്നായിരുന്നു യുഡിഎഫിന്‍റെ ആരോപണം. മറിച്ച് ഡീല്‍ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും തമ്മിലാണെന്ന് ഇടതു മുന്നണിയും തിരിച്ചടിച്ചു.

K Balan (Facebook @ K Balan)

പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ടിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമായ എസ്‌ഡിപിഐ മഞ്ചേശ്വരത്തെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ പിന്‍വലിച്ച് ഇടതു മുന്നണിക്ക് പിന്തുണ നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇടതു മുന്നണിയും ആരോപണ നിഴലിലായി. ഒരേ സമയം ഭൂരിപക്ഷ വര്‍ഗീയതയുമായും ന്യൂനപക്ഷ വര്‍ഗീയതയുമായും മുഖ്യമന്ത്രി ഡീല്‍ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ ആരോപിച്ചു. നേമം പോലെ കടുത്ത മല്‍സരം നടക്കുന്ന മണ്ഡലത്തില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി.ശിവന്‍കുട്ടി താന്‍ എസ്‌ഡിപിഐ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതും നേതൃത്വത്തെ കുഴപ്പിച്ചു.

എസ്‌ഡിപിഐ പരസ്യമായിത്തന്നെ തങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇടതു പക്ഷത്തിനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നില വന്നതോടെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇടതുപക്ഷത്തിനായി. എസ്‌ഡിപിഐ പിന്തുണ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട് മറുപടി നല്‍കുന്നതിനു പകരം ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ വോട്ടര്‍മാര്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയാന്‍ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നായിരുന്നു പിണറായി വിജയനും എം എ ബേബിയും മറുപടി പറഞ്ഞത്. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളില്‍ വിള്ളല്‍ വീഴ്ത്തുന്ന എസ്‌ഡിപിഐ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെ പരസ്യമായി തള്ളാന്‍ സിപിഎം നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ല. മുന്‍ കാലങ്ങളില്‍ എസ്‌ഡിപിഐക്കെതിരെ സിപിഎം നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിയും നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വച്ചായി പിന്നീട് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ പ്രത്യാക്രമണം.

Gopalakrishnan Poster (Facebook @ Gopalakrishnan)

ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വികസനം മാത്രം പറഞ്ഞ ബിജെപിയും വര്‍ഗീയ വിവാദത്തിന്‍റെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുന്നത് കേരളം കണ്ടു. ഗുരുവായൂരിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ബി ഗോപാലകൃഷ്‌ണന്‍ നടത്തിയ ഒരു പരാമര്‍ശത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ബിജെപിയും വര്‍ഗീയപ്രചാരണത്തിന്‍റെ പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ചു. ക്ഷേത്ര നഗരിയായ ഗുരുവായൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ എന്തു കൊണ്ട് ഹിന്ദു എംഎല്‍എമാര്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ആരായുന്ന ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ്റെ പ്രസംഗം വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനില്‍ വരെ പരാതിയെത്തി.

Gopalakrishnan Election Campaign (Facebook @ Gopalakrishnan)

ഒരു വിധത്തില്‍ വര്‍ഗീയ പ്രചാരണവും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളും അവസാനിച്ചുവെന്ന് കരുതുമ്പോഴാണ് പേരാമ്പ്രയില്‍ നിന്ന് അടുത്ത വിവാദം വരുന്നത്. 'കൗമിന്‍റെ കുട്ടി'യെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അനൗണ്‍സ്‌മെന്‍റുമായി ഇടതു മുന്നണിയുടെ പ്രചാരണ വാഹനം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പരാതിയും വിവാദവും ഇപ്പോഴും കെട്ടടങ്ങിയിട്ടില്ല.

കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം പൂര്‍ണ്ണമായും അപകടകരമായ രീതിയില്‍ വര്‍ഗീയവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് രാഷ്ട്ര തന്ത്ര ശാസ്ത്ര വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മുന്‍കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും എല്‍ഡിഎഫും യുഡിഎഫും മുസ്ലീം ന്യൂനപക്ഷത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടേയും സമുദായ സംഘടനകളുടേയും പിന്തുണ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2011 ല്‍ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പിന്തുണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു മുന്നണിക്കായിരുന്നു. 2016 ലും ജമാഅത്ത് പിന്തുണ ഇടതു മുന്നണിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത് ചെറുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച എസ്‌ഡിപിഐ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് എല്‍ഡിഎഫിനേയും യുഡിഎഫിനേയും പിന്തുണക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

2021 ആയപ്പോള്‍ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയായ വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പിന്തുണച്ചത് യുഡിഎഫിനെയായിരുന്നു. അതിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയെന്നോണം 2026 ലും ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പിന്തുണ യുഡിഎഫിന് തന്നെയായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മാത്രം എന്തു കൊണ്ട് ഇവരുടെ പിന്തുണ ചര്‍ച്ചയാകുന്നു എന്നത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലന വിദഗ്‌ധര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ എന്തുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം എത്തുമ്പോള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന പാര്‍ട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദം ഉയരുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ ഇതുപോലെ വര്‍ഗീയവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തില്‍ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലന വിദഗ്‌ധര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

വര്‍ഗീയത പരസ്യമായി പറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഇക്കുറി എല്ലാ മുന്നണികളും രംഗത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാല മുന്‍ വൈസ്‌ചാന്‍സലറും കേരള സര്‍വകലാശാല രാഷ്‌ട്രതന്ത്ര വിഭാഗം മുന്‍ തലവനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകനുമായ ഡോ. ജി ഗോപകുമാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ജാതിയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മതം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാകും ഇതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

യുഡിഎഫ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പിന്തുണ പരസ്യമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ ഇടതുമുന്നണിയും തെല്ലും വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല. അവര്‍ എസ്‌ഡിപിഐയുടെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തുറന്ന് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. വര്‍ഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇടത് വലത് മുന്നണികള്‍ നടത്തുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ഫലം കിട്ടുക യുഡിഎഫിനാകുമെന്നും ഡോ. ഗോപകുമാര്‍ പറയുന്നു.


ന്യൂനപക്ഷ വര്‍ഗീയതയും ബിജെപിയുടെ വര്‍ഗീയതയും രണ്ടാണെന്നും ഗോപകുമാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ വര്‍ഗീയത കൊണ്ടു മാത്രം ഒരു കക്ഷിക്കും മുന്നണിക്കും ജയിക്കാനാകില്ല. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ശക്തിയായി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഗോപകുമാറിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാട്. വര്‍ഗീയത മാത്രം പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിക്കാനാകില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ടാണ് നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ വികസനം പറയുന്നത്. ഇടതുമുന്നണിയാകട്ടെ തങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്ന വികസനം പറഞ്ഞ് വോട്ട് ഉറപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.

എസ്‌ഡിപിഐ വോട്ടുകള്‍ ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് പോയതിന്‍റെ ഒരു ക്ഷീണം യുഡിഎഫിനുണ്ട്. അത് കൂടി തിരിച്ച് തങ്ങളുടെ പാളയത്തിലെത്തിക്കുക എന്നതും യുഡിഎഫിന്‍റെ പല നേതാക്കളുടെയും പ്രസ്‌താവനകളില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനാകും. ഹിന്ദു വോട്ടുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കില്‍ ഇക്കുറി ഇതില്‍ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഗോപകുമാറിന്‍റെ വിലയിരുത്തല്‍.

ഇടതുമുന്നണിയിലെ ഈ വിഭജിക്കുന്ന ഹിന്ദു വോട്ടുകള്‍ ബിജെപിയിലേക്ക് പോകുമോ യുഡിഎഫിലേക്ക് പോകുമോ എന്നൊരു സംശയവും ഉണ്ട്. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ഇടത് വലത് എന്ന് കൃത്യമായി പറയാനാകുന്നിടത്ത് ബിജെപി കൂടി ശക്തമായ തന്ത്രങ്ങളുമായി രംഗത്ത് എത്തിയതോടെ കൃത്യമായ പ്രവചനം അസാധ്യമായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും മുന്‍പില്ലാത്ത വിധം വര്‍ഗീയത സ്വാധീനിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാകും ഇക്കുറി എന്നും ഗോപകുമാര്‍ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു.

"കേരളത്തില്‍ ഇടതു മുന്നണിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഏത് വിധേനയും അധികാരത്തില്‍ തുടരുക എന്നത് മാത്രമായി ഇതിന്‍റെ പ്രതിഫലനമാണ് വര്‍ഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിച്ചുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മാറ്റം" എന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് കേരള സര്‍വകലാശാല മുന്‍ പ്രൊ വൈസ്‌ചാന്‍സലറും കേരള സര്‍വകലാശാല രാഷ്‌ട്രതന്ത്രവിഭാഗം മുന്‍ റീഡറുമായ ഡോ.ജെ പ്രഭാഷ്.


പ്രതിപക്ഷം എന്നത് ഒരു രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനമായി കാണാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഇടത് പക്ഷത്തില്‍ നയവ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി നില കൊണ്ടിരുന്ന ഇടത് കക്ഷികളുടെ ഈ നയം മാറ്റം അതീവ ഗൗരവകരമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാടിന്‍റെ മതനിരപേക്ഷ സ്വഭാവത്തെ തകിടം മറിക്കുകയാണ്. ഇടത് പക്ഷത്തിന്‍റെ ഈ നയവ്യതിയാനത്തെ വലിയൊരു ദുരന്തമായാണ് ഡോ.പ്രഭാഷ് വിലയിരുത്തുന്നത്.


യുഡിഎഫാകട്ടെ മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ തന്നെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വര്‍ഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പൂര്‍വാധികം ശക്തിയായി ഇക്കുറിയും അവര്‍ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ബിജെപി എന്നും ഭൂരിപക്ഷ വര്‍ഗീയത ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നിലനില്‍ക്കാനാണ് ശ്രമിച്ച് പോന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരിലും അത് പുതുമയല്ല. പക്ഷേ എന്നും വേറിട്ട് തന്നെ നിന്നിട്ടുള്ള ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഈ നയവ്യതിയാനത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഡോ.പ്രഭാഷ് പറയുന്നു.

നാടിനേയും ജനങ്ങളേയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളില്‍ നിന്നും വിട്ടു മാറി വര്‍ഗീയതയുടെ ട്രാക്കിലേക്ക് പ്രചാരണം നീങ്ങുന്നതും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ തന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നതും സാധാരണക്കാരില്‍ അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ അത്ര വ്യാപകമല്ലാതിരുന്ന ഈ രീതി വോട്ടര്‍മാരില്‍ എന്തു തരം പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് ഇപ്പോള്‍ പ്രവചിക്കാനാവില്ല. മെയ് 4 ന്‍റെ ഫലം അതു കൊണ്ടു തന്നെ പ്രവചനങ്ങള്‍ക്ക് അതീതമാകുന്നു.

