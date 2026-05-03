ഹരിപ്പാട് ഇത്തവണ ചെന്നിത്തലയെ തുണയ്ക്കുമോ..? സാധ്യതകള് ഇങ്ങനെ...
Published : May 3, 2026 at 7:01 AM IST
ആലപ്പുഴ: സസ്പെൻസുകൾ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലം ഇത്തവണയും വലതിനൊപ്പം നിൽക്കുമോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഹരിപ്പാടിൻ്റെ പരിചിത മുഖവും സിറ്റിങ് എംഎൽഎയുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തല യുഡിഎഫിൻ്റെ മുഖമായി നിന്നതിനാൽ തന്നെ ഇത്തവണ ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. എൽഡിഎഫിനായി ടിടി ജിസ്മോനും എൻഡിഎയായി സന്ദീപ് വചസ്പതിയും കൂടി ചേർന്നതോടെ തീപാറുന്ന പോരാട്ടത്തിനാണ് ഹരിപ്പാട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.
ഭരണമാറ്റമുണ്ടായാൽ ഇത്തവണ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. എത്ര അടിയൊഴുക്കുകളുണ്ടായാലും അതിനെയെല്ലാം തടയാനുള്ള മാന്ത്രിക വിദ്യ ചെന്നിത്തലയ്ക്കുണ്ടെന്നാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശത്തിനും ഇടനാടിനും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹരിപ്പാട് നിയമസഭ മണ്ഡലം രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കങ്ങൾക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വഴങ്ങുന്ന മണ്ഡലമല്ല.
സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ ഇടതു തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ച 2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെന്നിത്തലയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് ഹരിപ്പാടാണ്. 72768 വോട്ടായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. ആർ സജിലാലിന് 59, 102 വോട്ടും ലഭിച്ചു. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന കെ സോമൻ 17890 വോട്ടുകളും നേടിയിരുന്നു. അതായത് 13666 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിയമസഭയിൽ എത്തിയത്.
മണ്ഡലത്തിലെ ബിജെപിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ട് ശതമാനം കൂടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 2011ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന അജിത് ശങ്കറിന് ആകെ കിട്ടിരുന്നത് 3,145 വോട്ടുകളായിരുന്നു. 2016ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡി അശ്വിനി ദേവ് അത് 12,985 ആയി ഉയർത്തി. 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കെ സോമൻ അത് 17,890 ആയി ഉയർത്തിയതാണ് കാണുന്നത്.
എൽഡിഎഫിലേക്ക് വന്നാൽ, 2011ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി ജി കൃഷ്ണപ്രസാദ് നേടിയ 61,858 വോട്ടുകൾ, 2016ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയപ്പോഴേക്കും 57,359 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പി പ്രസാദ് ആയിരുന്നു 2016ൽ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി. 2011ൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല നേടിയത് 67,378 വോട്ടുകളാണെങ്കിൽ 2016 ആകുമ്പോഴേക്കും 75,980 ആയി ഉയർത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. ആർ സജിലാൽ വോട്ട് ശതമാനം കൂട്ടി 59,102ലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് 2011ൽ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ വോട്ട് കുറവായിരുന്നു. 2021ൽ ലഭിച്ചത് 72,768 വോട്ടുകളാണ്.
ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഒരു മുന്നണിക്കും സ്ഥിരമായ ആധിപത്യം നൽകാത്ത രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമാണ് ഹരിപ്പാടിനുള്ളതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. 2019ൽ നടന്ന ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിന് ലഭിച്ച ഏക സീറ്റാണ് ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ നിയോജകമണ്ഡലം. എഎം ആരിഫാണ് ഇവിടെ നിന്നും വിജയിച്ചത്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെയാണ് ആരിഫ് തോൽപ്പിച്ചത്.
2014ൽ നടന്ന ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന കെ സി വേണുഗോപാലാണ് വിജയിച്ചത്. 4,63,525 വോട്ടുകളാണ് കെസി വേണുഗോപാൽ നേടിയിരിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന സിബി ചന്ദ്രബാബു. 4,43,118 വോട്ടുകളാണ് സിപിഐ നേതാവ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മണ്ഡലത്തിലെ മാറിമറിയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം
ഹരിപ്പാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലം കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളെ ഒൻപത് തവണ വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർഥികളെ ആകെ അഞ്ച് തവണയും പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്.
1957-ൽ ഹരിപ്പാട് നിന്ന് ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തിയത് രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു. അന്ന് രാമകൃഷ്ണപിള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ കെ. ബാലഗംഗാധരനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ നിയമസഭാംഗമായി. എന്നാൽ 1960-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, അന്നത്തെ എംഎൽഎയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഹരിപ്പാട് നിന്ന് ആദ്യ വിജയം നേടിയത്. 1965-ൽ കെപി രാമകൃഷ്ണനിലൂടെ കോൺഗ്രസ് ആ സീറ്റ് നിലനിർത്തി.
പിന്നീട്, സിറ്റിങ് എംഎൽഎയെ പരാജയപ്പെടുത്തി സിബിസി വാര്യറിലൂടെ സിപിഎം സീറ്റ് നേടി. 1970-ൽ വാര്യറിലൂടെ ഇടതുപക്ഷം വീണ്ടും വിജയം ആവർത്തിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, 1977-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ഹാട്രിക് വിജയം തേടി മത്സരിച്ച സിബിസി വാര്യർ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിനായി ജിപി മംഗലത സീറ്റ് തിരികെ നേടി. 1980-ൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനായി വീണ്ടും മത്സരിച്ച സിബിസി വാര്യർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സീറ്റ് നേടി. 1982-ൽ, ഇടതുപക്ഷത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കോൺഗ്രസ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കെഎസ്യു നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ഏൽപ്പിച്ചു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ചെന്നിത്തല സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി പിജി തമ്പിയെ 4577 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പരാജയപ്പെടുത്തി.
1986-ൽ, 29 വയസുള്ളപ്പോൾ, കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ഗ്രാമവികസന മന്ത്രിയായി രമേശ് ചെന്നല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രിയായിരുന്നു. 1987 ലും രമേശ് തൻ്റെ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളിയായിരുന്ന ആർഎസ്പി സ്ഥാനാർഥി എവി താമരാക്ഷൻ 3817 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, 1989-ൽ, കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെന്നിത്തല വിജയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നിയമസഭാംഗത്വം രാജിവച്ചു. എന്നാൽ, 1991-ൽ കെകെ ശ്രീനിവാസൻ വഴി കോൺഗ്രസ് ആ സീറ്റ് നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു.
