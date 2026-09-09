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സംസ്ഥാനത്തെ വയോജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരശേഖരണത്തിന് തുടക്കം; ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു

60 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള വയോജനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും 3,000-ത്തോളം അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തിയാണ് സർവേ നടത്തുന്നത്.

ELDERLY WELFARE DATA COLLECTION V D SATHEESAN SENIOR CITIZENS
Elderly Welfare Data Collection (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 4:55 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വയോജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിവര ശേഖരണത്തിന് തുടക്കമായി. വിവര ശേഖരണത്തിനുള്ള ധാരണാപത്രം വയോജന ക്ഷേമ വകുപ്പ്, സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റുമായി (സി.എം.ഡി) ഒപ്പുവച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 100 ദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് വയോജന ക്ഷേമവകുപ്പ്. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത്.

വയോജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡോ. രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി എൻ.എസ്.കെ. ഉമേഷ്, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. അരുൺ എസ്. നായർ, സി.എം.ഡി ഡയറക്ടർ ഡോ. ജയശങ്കർ പ്രസാദ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, സാമൂഹികം, സാമ്പത്തികം, ദൈനംദിന ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തുകയും സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ ലഭ്യതയിലും സേവനങ്ങളിലുമുള്ള കുറവ് കണ്ടെത്തുകയുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. വയോജനങ്ങളുടെ മുൻഗണനകളും ആവശ്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാവി പദ്ധതികളും പരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും തെളിവധിഷ്ഠിത നയരൂപീകരണത്തിനും ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും.

60 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള വയോജനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും 3,000-ത്തോളം അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തിയാണ് സർവേ നടത്തുന്നത്. പ്രായവിഭാഗങ്ങൾ (60-69, 70-79, 80+), ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മേഖലകൾ (നഗരം, അർധനഗരം, ഗ്രാമം) എന്നിവ കൂടാതെ തീരപ്രദേശം, വനമേഖല, ആദിവാസി മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിസ്ഥിതി ദുർബല മേഖലകൾക്കും വേണ്ടത്ര പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന സയന്റിഫിക് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് രീതിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.

ജില്ല, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, വാർഡ്, കുടുംബം എന്നീ തലങ്ങളിലാണ് സാമ്പിൾ ശേഖരണം. പരിശീലനം ലഭിച്ച എന്യുമറേറ്റർമാർ നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖങ്ങളിലൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർവേ ഷെഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നത്. വയോജനങ്ങൾ, അവരെ പരിചരിക്കുന്നവർ, പ്രാദേശിക പ്രതിനിധികൾ, വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനതല ശിൽപശാലയും സർവേയ്ക്ക് അനുബന്ധമായി നടത്തും. വിവരശേഖരണം പൂർത്തിയാക്കി മൂന്ന് മാസത്തിനകം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് വയോജന ക്ഷേമ വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കും.

വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം, സംരക്ഷണം, അവകാശ സംരക്ഷണം എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് സംസ്ഥാന വയോജന കമ്മിഷൻ കേരള സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ ഈ അർധ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിന് സിവിൽ കോടതിക്കുള്ള അധികാരങ്ങളുണ്ട്. വയോജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന അവഗണന, ചൂഷണം, അനാഥത്വം തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പുനരധിവാസത്തിനുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകി നിയമസഹായം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതും ഈ കമ്മിഷനാണ്. ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പുതിയൊരു വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുതിയ വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഒട്ടേറെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദഗ്‌ധരുടെ അഭിപ്രായം സ്വരൂപിച്ച് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദ നിർദ്ദേശം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു.

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ELDERLY WELFARE DATA COLLECTION
V D SATHEESAN
SENIOR CITIZENS
ELDERLY WELFARE DATA COLLECTION

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