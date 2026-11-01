അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം; കെ-ടെറ്റ് വിവാദ സർക്കുലർ പിൻവലിച്ചു, പുതിയ തീരുമാനം ഉടന് അറിയിക്കും
കെ ടെറ്റ് ഇല്ലാത്തവരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന ഉത്തരവ് പിന്വലിച്ചു, അധ്യാപകര്ക്ക് ആശ്വാസം
Published : November 1, 2026 at 8:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ കെ ടെറ്റ് യോഗ്യതയില്ലാത്ത അധ്യാപകരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിവാദ ഉത്തരവ് സര്ക്കാര് പിന്വലിച്ചു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒക്ടോബർ 31ന് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവാണ് നവംബർ ഒന്നിന് പിൻവലിച്ചത്. അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധവും സമര മുന്നറിയിപ്പും ശക്തമായതോടെ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ച സർക്കാർ, വിഷയത്തിൽ പുതിയ സർക്കുലർ ഇറക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
കെ ടെറ്റ് യോഗ്യത നിര്ബന്ധമാക്കി സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 2025 സെപ്റ്റംബര് ഒന്ന് മുതല് നിയമിതരായ എയ്ഡഡ് അധ്യാപകരെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നായിരുന്നു നിര്ദേശം. കെ ടെറ്റ് യോഗ്യതയില്ലാതെ നിയമിക്കപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ പുറത്താക്കാനും യോഗ്യതയില്ലാതെ പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചവരെ യാതൊരു കാലതാമസവുമില്ലാതെ മാതൃ തസ്തികയിലേക്ക് പുനര്വിന്യസിക്കാനും സർക്കുലറിൽ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു.
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ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ കെഎസ്ടിഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധ്യാപക സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൂടാതെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച അധ്യാപകരെ തരംതാഴ്ത്താനുള്ള നിർദേശം റദ്ദാക്കണമെന്ന് കെഎസ്ടിഎ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് മുൻ സർക്കുലർ പിൻവലിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ പുതിയ തീരുമാനം ഉടൻ അറിയിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് 2025 ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ കെ-ടെറ്റ് യോഗ്യതയില്ലാത്ത അധ്യാപകർക്ക് പുതിയ നിയമനാംഗീകാരമോ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ നൽകരുതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഉത്തരവിന് പിന്നാലെ സര്വീസിലുള്ളവര് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ അധ്യാപകരും പരീക്ഷ വിജയിക്കണമെന്ന വിധിക്കെതിരായ പുനഃപരിശോധന ഹര്ജികള് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. സര്ക്കാര് നല്കിയ ഇളവുകളും കോടതി റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു.
ഉത്തരവ് പ്രകാരം കെ ടെറ്റ് ഇല്ലാത്തവരും പി.എസ്.സി അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ലഭിച്ചവരുമായ ഉദ്യോഗാര്ഥികള്ക്ക് താല്ക്കാലിക നിയമനം നല്കാം. കെ ടെറ്റ് വിജയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അഡ്വൈസ് സീനിയോറിറ്റി നിലനിര്ത്തി അവരുടെ നിയമനം ക്രമീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിലുണ്ട്.
2025 സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിലെ കോടതി വിധിക്കുശേഷവും കെ-ടെറ്റ് യോഗ്യത നേടാത്ത അധ്യാപകർക്ക് ബോണ്ട് വ്യവസ്ഥയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാൻ മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടിയ അധ്യാപകരെയാണ് പുതിയ സർക്കുലർ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുമായിരുന്നത്. പുതിയ ഉത്തരവിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുകയെന്നതിലാണ് അധ്യാപകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്
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