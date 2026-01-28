ETV Bharat / state

കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് ഘടന കുതിക്കുന്നു; സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച 6.59 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നെന്ന് സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട്

ധനകമ്മിയിലും റവന്യൂ കമ്മിയിലും വര്‍ധനയുണ്ട്. 2023-24 3.02 ശതമാനമായിരുന്ന ധനകമ്മി 2024-25 ല്‍ 3.86 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചു

സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് നിയമസഭയില്‍ (Special Arrangement)
Published : January 28, 2026 at 2:38 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും കേരള സമ്പദ് ഘടന വളര്‍ച്ചയിലേക്കെന്ന സൂചനയുമായി സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് നിയമസഭയില്‍. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉദ്പാദനം(ജിഎസ്ഡിപി) 6.19 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു. ഉയര്‍ന്ന പ്രതിശീര്‍ഷ ആഭ്യന്തര ഉദ്പാദനമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒന്നായി കേരളം മാറിയെന്ന് ഇന്ന് നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്തു വച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രതിശീര്‍ഷ ജിഎസ്ഡിപി 2023-24 ലെ 1,79,953 രൂപയില്‍ നിന്ന് 1,90,149 രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. അതേ സമയം ധനകമ്മിയിലും റവന്യൂ കമ്മിയിലും വര്‍ധനയുണ്ട്. 2023-24 3.02 ശതമാനമായിരുന്ന ധനകമ്മി 2024-25 ല്‍ 3.86 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചു. റവന്യൂ കമ്മി 1.6 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 2.49 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തനതു വരുമാനത്തിലും 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനതു വരുമാനത്തില്‍ 2.7 ശതമാനമാണ് വര്‍ധന. ഈ കാലയളവില്‍ തനതു നികുതി വരുമാനത്തില്‍ 3.1 ശതമാനത്തിൻ്റെ വര്‍ധനയും നികുതി ഇതരവരുമാനത്തില്‍ 0.9 ശതമാനം വര്‍ധനവും രേഖപ്പെടുത്തി.

സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചെലവും വര്‍ധിക്കുകയാണെന്ന് സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. മൊത്തം ചെലവ് 0.5 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 9.0 ശതമാനമായി ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വര്‍ധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക മേഖല 0,24 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 2.36 ശതമാനമായി. പ്രാമിക മേഖലയിലുള്‍പ്പെട്ട കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലുമായി 2.14 ശതമാനം വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ചു. ഇത് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 1.25 ശതമാനമായിരുന്നു. നെല്‍കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി 1.76 ലക്ഷം ഹെക്ടറും ഉത്പാദനം 5.30 ലക്ഷം ടണും ഉത്പാദന ക്ഷമത ഹെക്ടറിന് 3,006 കിലോഗ്രാമുമായി ഉയര്‍ന്നു. പച്ചക്കറി ഉത്പാദനം മൊത്തം 1.22 ലക്ഷം ഹെക്ടര്‍ കൃഷി ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് 17.21 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണായി ഉത്പാദനം 19.11 ലക്ഷം ടണായി ഉയര്‍ന്നു.
വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. കേരളത്തിലെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളുടെ എണ്ണം മുന്‍ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ 4,681 ല്‍ നിന്ന് 2024-25 ലെ 6,227 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

2011 ലെ ലൈസന്‍സ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് 860 ആളുകളാണ്. ഏറ്റവും ജന സാന്ദ്രതയുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം(1,508)വും ജന സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയുമാണ്(255). കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഗ്രാന്‍ഡ് ഇന്‍ എയിഡ് കുത്തനെ കുറഞ്ഞതാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം സംസ്ഥാനം നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 5,108.39 കോടിയുടെ കുറവാണ് സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 42.33 ശതമാനം കുറവാണ് ഈ ഇനത്തില്‍ ഉണ്ടായത്.


സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു കടം 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 3,10,015.86 കോടി രൂപയാണ്. പൊതു കടത്തിൻ്റെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് 2023-24 ലെ 12.06 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 2024-25 ല്‍ 15.68 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചതായി സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

