തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ കത്തിൽ ബിജെപിയുടെ സീൽ; ആരോപണവുമായി സിപിഎം, ക്ലറിക്കല് പിഴവെന്ന് വിശദീകരണം
ബിജെപിയെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരേ അധികാരകേന്ദ്രമാണെന്നത് രഹസ്യമല്ലെന്നും എന്നാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മര്യാദയെങ്കിലും കാട്ടണമെന്നും സിപിഎം സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.
Published : March 23, 2026 at 7:02 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അയച്ച കത്തിൽ കേരള ബിജെപിയുടെ സീലുണ്ടായിരുന്നെന്ന ആരോപണവുമായി സിപിഎം. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ലഭിച്ച കത്തിൽ ബിജെപിയുടെ സീൽ ഉണ്ടെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപിക്കുന്നത്. 2019 മാർച്ച് 19-ന് കമ്മിഷൻ തയാറാക്കിയ കത്താണ് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഇ മെയിൽ വഴി പാർട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ക്രിമിനൽ കേസുകളുള്ളവർ മത്സരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി വിധിയുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അയച്ച മെയിലിലാണ് ബിജെപിയുടെ സീലടയാളം കണ്ടതെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപണം.
ബിജെപിയെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരേ അധികാരകേന്ദ്രമാണെന്നത് രഹസ്യമല്ലെന്നും എന്നാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മര്യാദയെങ്കിലും കാട്ടണമെന്നും സിപിഎം സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. ഏത് ബട്ടൺ അമർത്തിയാലും താമര തെളിയുമെന്നത് പോലെയുള്ള മറ്റൊരു ആകസ്മികതയാണിതെന്നും സിപിഎം പരിഹസിച്ചു. ബിജെപിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ഒരേ സീൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും മറ്റ് ചില പാർട്ടികൾക്കും ബിജെപി സീലുള്ള കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സിപിഎം പറയുന്നു.
അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ കത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സീൽ വന്നത് ക്ലെറിക്കൽ പിഴവാണെന്നും പിശക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നേരത്തെ തന്നെ തിരുത്തൽ നടത്തിയതാണെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
ബിജെപി കേരള ഘടകം, ക്രിമിനൽ ആന്റിസെഡന്റ്സ് സംബന്ധിച്ച് 2019-ൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം തേടി സിഇഒ ഓഫീസിൽ എത്തിയിരുന്നു. അന്ന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ച 2019-ലെ കത്തിന്റെ പകർപ്പിലാണ് പാർട്ടിയുടെ സീൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അശ്രദ്ധ മൂലം പാർട്ടി സമർപ്പിച്ച പഴയ കത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് 2019-ന് ശേഷം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതും അത് പാർട്ടികളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.
ഇത്തരത്തിലൊരു ക്ലെറിക്കൽ പിശക് സംഭവിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ, മാർച്ച് 21-ന് തന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ പിശക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിർദ്ദേശം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ജില്ലാ ഇലക്ഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർമാർക്കും അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലെറിക്കൽ പിഴവ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ മറ്റൊരു ശക്തിക്കും ഇടപെടാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം പഴുതടച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കമ്മിഷൻ നടത്തിവരുന്നതെന്നും രത്തൻ യു. ഖേൽക്കർ അറിയിച്ചു.
