പോളിങ് ബൂത്തില് കേരളം; ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില് ആവേശകരമായ വോട്ടിങ്, നഗരമണ്ഡലങ്ങളില് മാറുന്ന ട്രെന്ഡ്
കേരളത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പോളിങ് ശതമാനം മുൻവർഷത്തെ കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു
Published : April 9, 2026 at 11:39 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 11:45 AM IST
ജയന് കോമത്ത്
ആവേശകരമായ പോളിങ് സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുമ്പോഴും പോളിങ് ശതമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള് കേരളത്തില് സജീവമാകുകയാണ്. പഴുതടച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന് വോട്ടര്മാരിലേക്കും എത്താന് മൂന്ന് മുന്നണികളുടേയും പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റമറ്റ സംവിധാനത്തിലൂടെ നിര്ജീവ വോട്ടുകള് നീക്കാന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്ക്കൊടുവില് ശുദ്ധീകരിച്ച വോട്ടര് പട്ടികയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ആവേശകരമായ പ്രചാരണം മുന്നണികളും നടത്തി. അപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 74.06 ശതമാനത്തിലേക്ക് പോളിങ് എത്തുമോ എന്നാണ് മുന്നണി നേതാക്കളൊക്കെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ തവണ വടക്കന് കേരളത്തിലെ മിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും കനത്ത പോളിങ്ങാണ് നടന്നത്. കാസര്കോട്, കണ്ണൂര്, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലകളില് പോളിങ് ശതമാനം 70 ല് താഴേക്ക് പോയത് ആകെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വെങ്ങരയിലും പൊന്നാനിയിലും. വെങ്ങരയില് 69.88 ശതമാനവും പൊന്നാനിയില് 69.63 ശതമാനവും ആയിരുന്നു പോളിങ്ങ്.
പൊതുവേ നഗര മണ്ഡലങ്ങളിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണയും പോളിങ് കുറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിങ് വന്നത് നഗര മേഖലയും തീരദേശവും അടങ്ങുന്ന തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു, 61.85 ശതമാനം. ഇത്തവണ ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറിലെ പോളിങ് ശതമാനം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തെ പോളിങ് നില സംസ്ഥാന ശരാശരിയേക്കാള് താഴെയാണ്. 16.06 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് രാവിലെ 9 മണി വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാന ശരാശരി ഈ സമയത്ത് 16.23 ശതമാനമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല് വോട്ടര്മാര് പട്ടികയില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് തിരുവനന്തപുരം. 44774 പേരാണ് 2021 നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ കുറഞ്ഞത്.
അതേ സമയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ പോളിങ്ങില് പിന്നിലായിരുന്ന മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളായ വട്ടിയൂര്ക്കാവും നേമവും കഴക്കൂട്ടവും ഇത്തവണ പോളിങ്ങില് ബഹുദൂരം മുന്നേറിയതായാണ് ആദ്യ കണക്കുകളില് കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് നടന്ന നാലാമത്തെ മണ്ഡലമായിരുന്നു വട്ടിയൂര്ക്കാവ്. ഇത്തവണ ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറുകളില്ത്തന്നെ വട്ടിയൂര്ക്കാവില് 18 ശതമാനം പോളിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തവണ 64.15 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. 2021 നെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ 42846 വോട്ടര്മാര് കുറഞ്ഞ മണ്ഡലം കൂടിയാണ് വട്ടിയൂര്ക്കാവ്.
നേമത്ത് 17.23 ശതമാനം പേര് ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറില് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. നേമത്തും കഴിഞ്ഞ തവണ 69.81 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. 33062 വോട്ടര്മാര് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് നേമത്ത്. കഴക്കൂട്ടത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ 69.61 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. 29804 വോട്ടര്മാര് കുറഞ്ഞ മണ്ഡലത്തില് ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറിലെ കണക്ക് വന്നപ്പോള് 17.88 ശതമാനം പേര് വോട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ്ങില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു തിരുവല്ല മണ്ഡലം, 63.34 ശതമാനം. വോട്ടര് പട്ടികയില് 13893 പേര് കുറഞ്ഞ ശേഷം നടക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറിലെ കണക്കുകളില് തിരുവല്ല പുറകില്ത്തന്നെയാണ്, 15.97 ശതമാനം പോളിങ്ങ്.
2021 ല് കനത്ത പോളിങ് നടന്ന കുറ്റ്യാടിയില് ഇത്തവണ പോളിങ്ങിന്റെ ആദ്യ മണിക്കൂറുകളില് മന്ദഗതിയിലാണ് വോട്ടിങ്ങ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 81.3 ശതമാനം പോളിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറ്റ്യാടിയില് 9 മണി വരെ വോട്ട ചെയ്തത് 15.33 ശതമാനം പേര് മാത്രമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ 2021 ല് ഏറ്റവും കൂടുതല് പോളിങ് 81.52 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയ കുന്ദമംഗലത്ത് ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറില് 15.7 ശതമാനമാണ് പോളിങ്.
കടുത്ത മല്സരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരത്ത് ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറില് 14.28 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് നടന്നത്. പാലക്കാട്ട് 17.84 ശതമാനം പോളിങ്ങ് ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറില് രേഖപ്പെടുത്തി. കുന്നത്തു നാട്ടില് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിന് സമാനമായ രീതിയില് കനത്ത പോളിങ് ആദ്യ രണ്ട മണിക്കൂറില് കാണാനായി. കഴിഞ്ഞ തവണ 8099 ശതമാനം പേളിങ് നടന്ന മണ്ഡലത്തില് 9 മണി വരെ 18.42 ശതമാനം പേര് വോട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ തവണ 70 ശതമാനത്തില് താഴെ പോളിങ് നടന്ന എറണാകുളം തൃക്കാക്കര, തൃശ്ശൂര്, കൊച്ചി, ആറന്മുള എന്നിവിടങ്ങളില് ഇത്തവണ ആദ്യ രണ്ട് മണിക്കൂറുകളില് കനത്ത പോളിങ്ങാണ് കണ്ടത്. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം 18 ശതമാനത്തിനു മേലെയാണ് 9 മണിവരെയുള്ള പോളിങ്.
Also Read: ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം തനിക്കൊപ്പമെന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, സര്പ്രൈസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി