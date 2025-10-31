ETV Bharat / state

ഏഴ് മാസത്തിനു ശേഷം കേരളം വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലേക്ക്: ഇന്ന് മുതൽ നവംബർ 3 വരെ മഴയില്ല; ചൂട് കൂടും, ജാഗ്രതാ നിർദേശം

നവംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ. താപനില വർധിക്കാൻ സാധ്യത. കാട്ടുതീ സാധ്യതയും വർധിക്കും

Temperature rise forecast Monsoon season end Rainfall deficit concern Public health advisory
ഏഴ് മാസത്തിനു ശേഷം കേരളം വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് (IMD Kerala)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 3:17 PM IST

കാസർകോട്: വേനൽമഴ, കലവർഷം, തുലാവർഷം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കേരളം വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലേക്ക്. ഏഴ് മാസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തീരെയില്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥ വരുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽ നവംബർ മൂന്നാം തീയതി വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

നവംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ കേരളം മുഴുവൻ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ആകാശത്ത് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലാത്തതിനാൽ ചൂട് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏകദേശം 200 ദിവസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ തീരെ മഴയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനമായി വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായത് മാർച്ച് മാസത്തിലായിരുന്നു.

ഇന്ന് വരണ്ട കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ലകൾ

ഇന്ന് തെക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലകളിലാണിത്. നവംബർ 3-ന് വയനാട്, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലും വരണ്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. നവംബർ 4 മുതൽ വീണ്ടും മഴ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

മഴയുടെ അളവിലെ കുറവ്

കേരളത്തിൽ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 30 വരെ 276 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചെങ്കിലും, ഇത് സാധാരണയായി ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ അളവിൽ 7% കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് 341.3 മില്ലിമീറ്ററുമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് (33% അധികം മഴ). എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിച്ചത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ്, ഇവിടെ 268.3 മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം മഴ ലഭിച്ചതിനാൽ 25% കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

താപനില വർധനവിനുള്ള സാധ്യത

ഏഴ് മാസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം ലഭിച്ച വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ താപനില വർധിക്കുന്നതിനും പകൽ സമയങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുന്നതിനും കാരണമാകും. വരണ്ട കാലാവസ്ഥയോടൊപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം കുറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശമായ കേരളത്തിൽ ഇത് സാധാരണ താപനിലയേക്കാൾ ഉയർന്ന താപനില അനുഭവപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും.

കാർഷിക മേഖലയിലെ ആശങ്കകൾ

തുലാവർഷം (വടക്ക്-കിഴക്കൻ മൺസൂൺ) അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സാധാരണയായി മഴ കുറയുന്നത്. എങ്കിലും ഈ ഒക്ടോബറിൽ ലഭിച്ച 7% മഴക്കുറവ് ഈ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുടെ തീവ്രത കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 25% മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. മഴ കുറയുന്നത് ജലസേചനത്തെയും ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പിനെയും ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ജാഗ്രത

നവംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ കേരളം മുഴുവൻ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും നിർജലീകരണം തടയാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യണം. അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ കുറവ് കാരണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാട്ടുതീ പോലുള്ള അപകട സാധ്യതകളും വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപിൽ 273.3 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചത് 86% അധിക മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മാഹിയിൽ 29% അധിക മഴ ലഭിച്ചു.

