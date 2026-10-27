കൂടുതൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പുനരധിവാസ പാക്കേജ് അനുവദിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തമുണ്ടായ സ്ഥലത്തെ പദ്ധതി ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കും. കൂടുതൽ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളോ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികളോ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Published : October 27, 2026 at 5:17 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രത്യേക പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയായി അവതരിപ്പിച്ചാൽ സർക്കാർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. സജീവ് ജോസഫിൻ്റെ സബ്മിഷന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി റവന്യു വകുപ്പുമായി കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പദ്ധതിയായി സമർപ്പിക്കണം.
എന്നാൽ, എല്ലാവരും സ്പെഷ്യൽ പാക്കേക്കജ് വേണമെന്ന് പറയരുത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തമുണ്ടായ സ്ഥലത്തെ പദ്ധതി ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കും. കൂടുതൽ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളോ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികളോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതികൾ അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചാകും അംഗീകാരം നൽകുന്നത്. ഇരിക്കൂറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ദുരിതം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലുടനെ ഒരു പാക്കേജായി പരിഗണിച്ച് പരിഹരിക്കും.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിനുമായി സർക്കാർ വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. ഇപ്രാവശ്യം കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ധനസഹായം നാല് ലക്ഷം രൂപയിൽനിന്ന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മരണപ്പെട്ടവരുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾക്കായി ഓരോ കുടുംബത്തിനും 10,000 രൂപയും പ്രളയബാധിത വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപയും അടിയന്തര സഹായമായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രളയജലം കയറി ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഒന്നിന് പ്രതിദിനം 300 രൂപ നിരക്കിൽ ആശ്വാസധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രളയബാധിതരായ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം വ്യാപാരികൾക്ക് 10,000 രൂപ അടിയന്തര സഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനും ഉജ്ജീവന പദ്ധതി 2026ലെ കാലവർഷത്തിൽ ബാധിതരായ വ്യാപാരികൾക്ക് ബാധകമാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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വീടുകളുടെ പുനർനിർമാണത്തിനുള്ള സഹായത്തിലും സർക്കാർ വർധന വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് ആറിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം 10 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 12 ലക്ഷം രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. പൂർണമായി തകർന്നതോ വാസയോഗ്യമല്ലാതായതോ ആയ വീടുകൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ധനസഹായം നാല് ലക്ഷം രൂപയിൽനിന്ന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയായി ഇപ്രാവശ്യം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രളയത്തിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയ പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനും എസ്.ഡി.ആർ.എഫ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സഹായം അനുവദിച്ചു വരുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
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