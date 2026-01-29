ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് തണലൊരുക്കി ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ; കേരള ഡിസബിലിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലിന് കോഴിക്കോട് തുടക്കം
കോഴിക്കോട്: ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാനും അനുഭവിച്ച് അറിയാനുമുള്ള അവസരമായി കേരള ഡിസബിലിറ്റി ഫെസ്റ്റിവൽ. കാഴ്ചപരിമിതി, കേഴ്വി ശക്തി കുറവ്, കൈ കാലുകൾക്ക് സ്വാധീനകുറവ് ഉള്ളതുമായ കുഞ്ഞുമക്കൾ മുതൽ പ്രായമവരെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന കെഡിഎഫിന് ഇന്ന് (ജനുവരി29) തുടക്കമായി.
കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായ നാല് ദിവസമാണ് കേരള ഡിസബിലിറ്റി ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുക. ഏറെ വ്യത്യസ്തവും എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതുമായ ഡിസബിലിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒത്തൊരുമിച്ചാണ്. ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തണലും സംസ്ഥാനത്തെ മുപ്പതിലധികം ഭിന്നശേഷി മേഖലയിലെ സംഘടനകളും മലബാർ ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത്.
ഇപ്പോഴും ഭിന്നശേഷിക്കാരെ പരിഗണിക്കാത്ത വലിയൊരു വിഭാഗം മനുഷ്യർ നമുക്കുചുറ്റുമുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടറും പരിപാടിയുടെ ജോയിൻ്റ് കൺവീനറുമായ ഇദ്രീസ് പറഞ്ഞു.
"സംസ്ഥാനത്താകെ ഒൻപത് ലക്ഷം ഭിന്നശേഷിക്കാരുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ് മറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനം വരുന്ന സാധാരണക്കാർ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്
ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസിലാക്കി അനുഭവിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരമാണ്
കേരള ഡിസബിലിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്" എന്ന് ഡോ ഇദ്രീസ് പറഞ്ഞു.
അസിസ്റ്റീവ് ടെക്നോളജികൾ, ഡിസബിലിറ്റി സൗഹൃദ നിർമാണ മാതൃകകൾ എന്നിവ മേളയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. നാലു ദിവസങ്ങളിലായി മുപ്പതോളം അക്കാദമിക് സെക്ഷനുകളും മേളയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും. ഉൾച്ചേരൽ, തുല്യത, വൈവിധ്യം, എന്നീ പേരുകളിൽ മൂന്ന് വേദികളാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഡിസാബിൾഡ് കലാകാരന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഗീതം, നൃത്തം, നാടകം തുടങ്ങി സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും. ഇതിനുപുറമെ രാജസ്ഥാനി വീൽചെയർ നൃത്തം, വീൽചെയർ സൂഫി നൃത്തം, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ, പൂമ്പാറ്റ ചെണ്ടമേളം, രാഗലയം ടീമിൻ്റെ ഗാനമേള, മെലഡി ഓൺ വീൽസ്, ഒപ്പന തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും.
ഇതിനുപുറമെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ ഡോളി പാട്ടും, റോമിയോ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് എന്ന ഡച്ച് നാടകവും ഉണ്ടാകും. കേരളത്തിലെ വിവിധ ഡിസബിലിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അഞ്ഞൂറോളം വിദ്യാർഥികളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ പരിപാടിയെ വ്യത്യസ്തവും ആകർഷകവുമാക്കും.
നിരവധി പേരാണ് കേരള ഡിസബിലിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാനും പരിപാടികൾ കണ്ടാസ്വദിക്കാനും എത്തുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് കെഡിഎഫ് സമ്മാനിക്കുക എന്ന് സന്ദർശകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
'കെഡിഎഫ് ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ്. ഇത്തരം പരിപാടികൾ തുടർച്ചയായി നടത്തണം. ഭിന്നശേഷിക്കാരെ മാറ്റി നിർത്താതെ അവരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് ഈ പരിപാടി കാണിച്ചുതരുന്നു. വളരെ നല്ല അനുഭവമാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്' എന്ന് പരിപാടിയിലെ സന്ദർശകരിലൊരാളായ
അനിത ഇടിവി ഭാതരിനോട് പറഞ്ഞു.
