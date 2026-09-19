'കേരള ദിനേശ്' ചെയർമാൻ സ്ഥാനമൊഴിയാതെ എം.കെ. ദിനേശ് ബാബു; വിമർശനവുമായി ടി.ഒ. മോഹനൻ
തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനവുമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് ദിനേശ് ബാബുവിനെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയത്.
Published : September 19, 2026 at 1:14 PM IST
കണ്ണൂർ: കേരള ദിനേശ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടും സ്ഥാനമൊഴിയാതെ എം.കെ.ദിനേശ് ബാബു. ഇന്നലെ ചേർന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിലും ദിനേശ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഈ നീക്കമാണ് സർക്കാരിനെയും എം എൽ എയെയും ചൊടിപ്പിച്ചത്. ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സർക്കാർ നീക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം വിളിക്കാൻ ദിനേശ് ബാബുവിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ടി.ഒ മോഹനൻ എംഎൽഎ വിമർശിച്ചു. മുൻ ചെയർമാൻ നടത്തിയത് നിയമലംഘനമാണെന്നും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യോഗം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ഒത്താശയോടെ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടാണ് സംഘത്തിൽ നടന്നതെന്നും മോഹനന് ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ പുതിയ ചെയർമാൻ ചുമതലയേൽക്കുന്നതുവരെ തനിക്ക് സ്ഥാനത്ത് തുടരാമെന്നാണ് ദിനേശ് ബാബുവിൻ്റെ നിലപാട്.
തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനവുമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് ദിനേശ് ബാബുവിനെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയത്. പകരം ചുമതല കണ്ണൂർ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജർക്ക് നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.
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തൊഴിലാളികള്ക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയടക്കമുള്ള ആനുകൂല്യം നല്കുന്നതിനായി നൂറു കോടി രൂപ വായ്പയെടുക്കാന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീലക്ഷ്മി വെങ്കിടേശ്വര ഫൈനാന്സിനെയാണ് ദിനേശ് ബീഡി വര്ക്കേഴ്സ് സെന്ട്രല് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സമീപിച്ചത്. വായ്പ കിട്ടും മുമ്പ് ഈ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു കോടി എഴുപത്ലക്ഷം രൂപ ദിനേശ് സഹകരണ സംഘം കൈമാറിയത് ആണ് വിവാദമായത്.
വ്യവസായ സഹകരണ വകുപ്പുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ദിനേശ് സഹകരണ സംഘം സര്ക്കാരിന്റെ മുന്കൂര് അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തിയതില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് കാട്ടി ടി.ഒ. മോഹനന് എം എല് എ സഹകരണമന്ത്രിക്കുള്പ്പെടെ പരാതി നല്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ദിനേശ് സഹകരണ സംഘം ചെയര്മാന് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും എം.കെ. ദിനേശ് ബാബുവിനെ മാറ്റി സര്ക്കാര് ഉത്തരവിറക്കിയത്.
ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയും ദിനേശ് ബാബു കേരള ദിനേശിൻ്റെ ഓഫീസിലെത്തുകയും ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ നിലപാടറിയിച്ചു. കമ്പനി ബൈലോ പ്രകാരം പുതിയ ചെയർമാൻ ചുമതലയേൽക്കുന്നതുവരെ നിലവിലെ ചെയർമാന് തുടരാനാകുമെന്നാണ് ദിനേശ് ബാബുവിൻ്റെ വാദം. പുതിയ ചെയർമാൻ ചുമതലയേറ്റാൽ ഉടൻ സ്ഥാനമൊഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.ആറുവർഷമായി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് ദിനേശ് ബാബുവിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയത്.
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