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കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമാകുമോ? കൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം

കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക കാർഷിക സാഹചര്യങ്ങളും നാളികേര കൃഷിയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഉത്പാദനച്ചെലവും കണക്കിലെടുത്ത് കർഷകർക്ക് ന്യായമായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിൽ കൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലപാട്

MINIMUM SUPPORT PRICE KERALA AGRICULTURE DEPARTMENT COPRA PRICE POLICY COCONUT FARMERS KERALA
പ്രൈസ് പോളിസി ഫോർ കൊപ്ര 2027 സീസൺ ദക്ഷിണമേഖല കൺസൾട്ടേഷൻ യോഗം (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 21, 2026 at 7:20 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ നാളികേര കർഷകർ നേരിടുന്ന ഉയർന്ന ഉത്പാദനച്ചെലവും വരുമാനക്കുറവും പരിഗണിച്ച് 2027 സീസണിൽ കൊപ്രയ്ക്ക് ഗണ്യമായ വർധനയോടെ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. ടി സിദ്ദിഖ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2027 സീസണിലെ കൊപ്രയുടെ വിലനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രൈസ് പോളിസി ഫോർ കൊപ്ര 2027 സീസൺ ദക്ഷിണമേഖല കൺസൾട്ടേഷൻ യോഗത്തിൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കമ്മിഷൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോസ്റ്റ്സ് ആൻ്റ് പ്രൈസസ്, സംസ്ഥാന കാർഷിക വിലനിർണയ ബോർഡ്, കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

കർഷകർക്ക് ന്യായവില ഉറപ്പാക്കണം
കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക കാർഷിക സാഹചര്യങ്ങളും നാളികേര കൃഷിയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഉത്പാദനച്ചെലവും കണക്കിലെടുത്ത് കർഷകർക്ക് ന്യായമായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിൽ കൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലപാടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേര കൃഷിവിസ്തൃതിയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. എന്നാൽ ഉത്പാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട്. നാളികേര മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിവരികയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാളികേര വികസനത്തിനുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, രോഗബാധ, വളങ്ങളുടെ വിലവർധന, ഉയർന്ന ഉത്പാദനച്ചെലവ്, മൂല്യവർധനയിലെ പരിമിതികൾ, വിപണന വെല്ലുവിളികൾ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രതിസന്ധികളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നാളികേര കർഷകർ നേരിടുന്നത്. അതിനാൽ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സംസ്കരണം, മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണം, ബ്രാൻഡിങ്, വിപണനം, കയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്കും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി നാളികേര മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്
കേരളത്തിനായി പ്രത്യേക സമഗ്ര നാളികേര പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്നും കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാളികേര മേഖലയുടെ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് കേരാമൃതം എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനതല നാളികേര ദിനാഘോഷം വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കും.

2027 സീസണിലേക്കുള്ള നാളികേരത്തിൻ്റെ താങ്ങുവില നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും യഥാർഥ ഉത്പാദനച്ചെലവും കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം ക്വിൻ്റലിന് മില്ലിങ് കൊപ്രയ്ക്ക് 23,022 രൂപയും ബോൾ കൊപ്രയ്ക്ക് 24,782 രൂപയും താങ്ങുവിലയായി നിശ്ചയിക്കണമെന്നും യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖർ
കൺസൾട്ടേഷൻ യോഗത്തിൽ സിഎസിപി ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. എ ഗണേഷ് കുമാർ, ഡോ. പ്രേംചന്ദ്, വിവിധ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. നാളികേര വികസന ബോർഡ് പ്രതിനിധി ദീപ്തി നായർ, സിപിസിആർഐ പ്രതിനിധികൾ, ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധികൾ, കേരഫെഡ്, നാഫെഡ് പ്രതിനിധികൾ, കർഷക പ്രതിനിധികൾ, കാർഷിക സംരംഭകർ എന്നിവരും യോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി.

നാളികേര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഇവർ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും പങ്കുവച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ടി വി സുഭാഷ്, കൃഷിവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോ. ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന കാർഷിക നയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് കൊപ്രയുടെ താങ്ങുവില വർധന എന്ന ആവശ്യം കേരളം ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നത്.

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അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാട്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കർഷകർ നേരിടുന്ന സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സിഎസിപി ഈ നിർദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും.

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