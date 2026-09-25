ഇഎസ്എ വനമേഖലയിൽ മാത്രം മതി; ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കണം, കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം
9993 ൽ നിന്ന് 8590 ലേക്ക്; പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല കുറയ്ക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ, 33 വില്ലേജുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യം
Published : September 25, 2026 at 1:19 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ജനവാസ മേഖലകളെയും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെയും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങൾ (ഇഎസ്എ) പുനർനിർണയിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അവസാന കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല 9993.7 സ്ക്വയർ കി.മീ ആണ്. അതിൽ 9107 സ്ക്വയർ കി.മീ വനവും 886.70 സ്ക്വയർ കി.മീ വനേതര പ്രദേശവുമാണെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്ന 13108 സ്ക്വയർ കി.മീറ്ററല്ല കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല. 9993.7 സ്ക്വയർ കി.മീറ്ററിൽ നിന്നും കുറച്ച് 8590.69 സ്ക്വയർ കി.മീറ്ററായി കുറച്ച് പരിസ്ഥിതി മേഖല നിർണയിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇപ്പോൾ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള വനേതര പ്രദേശം കൂടി ഒഴിവാക്കിക്കിട്ടിയാൽ കേരളത്തിന്റെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കപ്പെടും. വനമേഖലകളിൽ മാത്രമായി ഇഎസ്എ പരിമിതപ്പെടുത്തണം.
ഇഎസ്എ നിർണയിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധസമിതിയെ കേരളം ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ വിദഗ്ധസമിതി തലവൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സഞ്ജയ് കുമാറിനെ കേരളത്തിൽ ക്ഷണിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂവിസ്തൃതി കുറഞ്ഞതും ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ളതുമായ കേരളത്തിൽ 29 ശതമാനം വനമാണ്. കർശനമായ വനനിയമങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. അതിനു പുറമേ പുതിയൊരു നിയമം കൂടി വരുന്നത് കൃഷിയെയും വികസനത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇഎസ്എ നിർണയിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വില്ലേജാണ്.
അത്തരത്തിൽ വിശദമായ പഠനം നടത്തിയാണ് കേരളം ഇഎസ്എ നിർണയിച്ചത്. യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. അടുത്തമാസം കൂടുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ആശങ്കകളും ആവശ്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും. ഏകകണ്ഠമായി പ്രമേയം പാസാക്കി കേന്ദ്രസർക്കാരിന് കൈമാറും. ആവശ്യമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകസംഘം ഡൽഹിയിലെത്തി കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ കാണും.
കേന്ദ്രസർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ നിന്ന് 33 വില്ലേജുകളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 131 വില്ലേജുകളിൽ നിന്നാണ് ജനവാസ മേഖലകളെയും കൃഷിയിടങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ വില്ലേജുകൾ ഒഴിവാക്കാനാണ് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട വില്ലേജുകൾ
കൊക്കയാർ, ചക്കുപള്ളം, ആനവിലാസം, അയ്യപ്പൻകോവിൽ, ആനക്കര, കട്ടപ്പന, പാമ്പാടുംപാറ, ആറക്കുളം, ഇരട്ടയാർ, തങ്കമണി, കൽകൂന്തൽ, പാറത്തോട്, ഉപ്പുതോട്, ഉടുമ്പൻചോല, വത്തിക്കുടി, ചതുരങ്കപ്പാറ, കാന്തിപ്പാറ, കൊന്നത്തടി, രാജാക്കാട്, രാജകുമാരി, കുഞ്ചിത്തണ്ണി, കരുണാപുരം, വണ്ടൻമേട്, കൂട്ടിക്കൽ, മേലുകാവ്, പൂഞ്ഞാർ തെക്കര, തീക്കോയ്, കെടവൂർ, ചുങ്കത്തറ, മുതലമട-2, മണ്ണൂർക്കര, കള്ളിക്കാട്, അചൂരണം.
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